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Sledujte historický pokus Pitbulla o zápis do GUINNESS WORLD RECORDS™ naživo z londýnskeho BST Hyde Park
Tagy: Koncert Svetový rekord
V piatok 10. júla 2026 vystúpi Pitbull ako hlavná hviezda festivalu BST Hyde Park. V spolupráci so spoločnosťou Live Nation bude jeho koncert naživo vysielaný do celého sveta, čím prinesie fanúšikom ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - V piatok 10. júla 2026 vystúpi Pitbull ako hlavná hviezda festivalu BST Hyde Park.
V spolupráci so spoločnosťou Live Nation bude jeho koncert naživo vysielaný do celého sveta, čím prinesie fanúšikom jeden z najočakávanejších hudobných momentov tohto leta. Súčasťou podujatia bude aj oficiálny pokus o zápis do GUINNESSovej knihy rekordov za najväčšie zhromaždenie ľudí s "plešinovými čiapkami".
Priamy prenos bude dostupný na oficiálnom YouTube kanáli Pitbulla. Dvoj- až trojhodinový livestream, ktorý produkuje spoločnosť Live Nation, premení rekordný pokus na celosvetovú udalosť v reálnom čase a umožní fanúšikom z celého sveta sledovať vznikajúcu históriu z prvého radu. Zároveň vzdá hold oddanej fanúšikovskej komunite Pitbulla, ktorá si s láskou hovorí "The Bald E's".
Livestream bude pripravený v štýle veľkých športových prenosov. Jeho moderátormi budú britská televízna a rozhlasová osobnosť a podcaster Jamie Laing, kultúrny komentátor a spolumoderátor relácie The Jack & Ash Show Jack Remmington a americká komička a herečka Heather McMahan. Trojica prinesie živé vstupy priamo z festivalového areálu, rozhovory s fanúšikmi a interaktívne momenty, ktoré divákov vtiahnu do atmosféry BST Hyde Park. Súčasťou prenosu budú aj zákulisné zábery a exkluzívny obsah, pričom vyvrcholením bude slávnostné odovzdanie oficiálneho titulu GUINNESS WORLD RECORDS™ priamo na pódiu.
Livestream nadväzuje na fanúšikovský fenomén, ktorý sprevádza Pitbullove koncerty po celom svete. Tisíce fanúšikov si na jeho vystúpenia nasadzujú plešinové čiapky ako poctu jeho ikonickému vzhľadu a sami seba s humorom označujú ako "The Bald E's". Festival BST Hyde Park, jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov na svete, posunie tento trend na doteraz najväčšiu úroveň a pozve nielen návštevníkov priamo na mieste, ale aj divákov z celého sveta, aby sa stali súčasťou jedinečného kultúrneho okamihu.
Pitbull medzitým pokračuje vo svojom svetovom turné "I'M BACK Tour", ktoré už prekročilo hranicu 2 miliónov predaných vstupeniek v 27 krajinách. Livestream z BST Hyde Park predstavuje jeden z najvýznamnejších momentov turné, ktoré sa črtá ako najväčšie sólové turné jeho kariéry. Vypredané arény, virálna aktivita fanúšikov a rekordný záujem o vstupenky potvrdzujú jeho celosvetovú popularitu. Po úspechu turné Party After Dark Tour, ktoré zahŕňalo viac ako 50 koncertov v 13 krajinách, Pitbull naďalej potvrdzuje svoju pozíciu jedného z najúspešnejších koncertných umelcov svojej generácie a aktuálnym turné výrazne rozširuje svoju globálnu pôsobnosť.
Americký hudobník zavíta so svojim turné aj na Slovensko, kde jeho ikonickú koncertnú party ešte viac rozprúdi špeciálny hosť Lil Jon, ktorý stojí za klubovými bombami ako "Turn Down for What, Yeah!" či "Get Low". Spojenie týchto dvoch mien znamená jediné – bratislavská TIPOS aréna sa 14. novembra 2026 premení na obrovský tanečný parket plný energie, svetiel, tanca a nezabudnuteľnej atmosféry.
PITBULL
I´M BACK
14. NOVEMBER 2026/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky v predaji od 13. marca 2026 od 10:00 hod.
v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sledujte historický pokus Pitbulla o zápis do GUINNESS WORLD RECORDS™ naživo z londýnskeho BST Hyde Park © SITA Všetky práva vyhradené.
V spolupráci so spoločnosťou Live Nation bude jeho koncert naživo vysielaný do celého sveta, čím prinesie fanúšikom jeden z najočakávanejších hudobných momentov tohto leta. Súčasťou podujatia bude aj oficiálny pokus o zápis do GUINNESSovej knihy rekordov za najväčšie zhromaždenie ľudí s "plešinovými čiapkami".
Priamy prenos bude dostupný na oficiálnom YouTube kanáli Pitbulla. Dvoj- až trojhodinový livestream, ktorý produkuje spoločnosť Live Nation, premení rekordný pokus na celosvetovú udalosť v reálnom čase a umožní fanúšikom z celého sveta sledovať vznikajúcu históriu z prvého radu. Zároveň vzdá hold oddanej fanúšikovskej komunite Pitbulla, ktorá si s láskou hovorí "The Bald E's".
Livestream bude pripravený v štýle veľkých športových prenosov. Jeho moderátormi budú britská televízna a rozhlasová osobnosť a podcaster Jamie Laing, kultúrny komentátor a spolumoderátor relácie The Jack & Ash Show Jack Remmington a americká komička a herečka Heather McMahan. Trojica prinesie živé vstupy priamo z festivalového areálu, rozhovory s fanúšikmi a interaktívne momenty, ktoré divákov vtiahnu do atmosféry BST Hyde Park. Súčasťou prenosu budú aj zákulisné zábery a exkluzívny obsah, pričom vyvrcholením bude slávnostné odovzdanie oficiálneho titulu GUINNESS WORLD RECORDS™ priamo na pódiu.
Livestream nadväzuje na fanúšikovský fenomén, ktorý sprevádza Pitbullove koncerty po celom svete. Tisíce fanúšikov si na jeho vystúpenia nasadzujú plešinové čiapky ako poctu jeho ikonickému vzhľadu a sami seba s humorom označujú ako "The Bald E's". Festival BST Hyde Park, jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov na svete, posunie tento trend na doteraz najväčšiu úroveň a pozve nielen návštevníkov priamo na mieste, ale aj divákov z celého sveta, aby sa stali súčasťou jedinečného kultúrneho okamihu.
Pitbull medzitým pokračuje vo svojom svetovom turné "I'M BACK Tour", ktoré už prekročilo hranicu 2 miliónov predaných vstupeniek v 27 krajinách. Livestream z BST Hyde Park predstavuje jeden z najvýznamnejších momentov turné, ktoré sa črtá ako najväčšie sólové turné jeho kariéry. Vypredané arény, virálna aktivita fanúšikov a rekordný záujem o vstupenky potvrdzujú jeho celosvetovú popularitu. Po úspechu turné Party After Dark Tour, ktoré zahŕňalo viac ako 50 koncertov v 13 krajinách, Pitbull naďalej potvrdzuje svoju pozíciu jedného z najúspešnejších koncertných umelcov svojej generácie a aktuálnym turné výrazne rozširuje svoju globálnu pôsobnosť.
PITBULL VYSTÚPI AJ NA SLOVENSKU!
Americký hudobník zavíta so svojim turné aj na Slovensko, kde jeho ikonickú koncertnú party ešte viac rozprúdi špeciálny hosť Lil Jon, ktorý stojí za klubovými bombami ako "Turn Down for What, Yeah!" či "Get Low". Spojenie týchto dvoch mien znamená jediné – bratislavská TIPOS aréna sa 14. novembra 2026 premení na obrovský tanečný parket plný energie, svetiel, tanca a nezabudnuteľnej atmosféry.
PITBULL
I´M BACK
14. NOVEMBER 2026/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky v predaji od 13. marca 2026 od 10:00 hod.
v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sledujte historický pokus Pitbulla o zápis do GUINNESS WORLD RECORDS™ naživo z londýnskeho BST Hyde Park © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koncert Svetový rekord
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