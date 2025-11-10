|
Pondelok 10.11.2025
|
10. novembra 2025
Nemocnica priblížila zranenia cestujúcich po zrážke vlakov a koľko ich zostalo hospitalizovaných – VIDEO, FOTO
Nik zo zranených z nedeľňajšej zrážky vlakov pri Pezinku nie je v ohrození života a nikto z nich nie je ani v kritickom stave. Pred pondelňajším rokovaním vlády to uviedol ...
10.11.2025 (SITA.sk) - Nik zo zranených z nedeľňajšej zrážky vlakov pri Pezinku nie je v ohrození života a nikto z nich nie je ani v kritickom stave. Pred pondelňajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Podľa doterajších informácií je nehoda bez obetí na životoch, no s desiatkami zranených, pričom 79 pacientov bolo prevezených do nemocníc.
„V najväčšej univerzitnej nemocnici ostáva hospitalizovaných 13 pacientov,“ uviedol minister a doplnil, že ide najmä o úrazové poranenia končatín, hlavy, hrudníka a tržné rany. Dvaja pacienti majú ťažšie zranenia. „Ide všetko o mladých ľudí, vo veku 18 až 20 rokov,“ dodal. V bratislavskej nemocnici bol podľa jeho slov ihneď aktivovaný traumaplán. Avizoval, že v pondelok zrejme navštívi nemocnice, kde sú zranení hospitalizovaní.
Šaško priblížil, že udalosť bola nahlásená cez linku 112 v nedeľu 9. novembra o 19:31. Na mieste zasahovalo 15 posádok záchranárov, zasahoval aj Slovenský Červený kríž a ďalšie záchranné zložky, teda policajti a hasiči. Na mieste pomáhali aj dobrovoľní hasiči a záchranári, boli tam aj dva evakuačné autobusy. Minister zdravotníctva sa poďakoval za dobrú spoluprácu aj Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK).
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) po zrážke vlakov v Pezinku poskytla zdravotnú starostlivosť 52 zraneným. „40 osôb bolo do našich štyroch nemocníc postupne prevezených vozidlami RZP a ďalších 12 ľudí prišlo mimo sanitiek,“ spresnila hovorkyňa UNB Eva Kliská. Rozsah zranení bol rôzny - od ľahkých, ako sú odreniny alebo pomliaždeniny, až po ťažké, ktoré si vyžadovali aj operačný zákrok.
„Boli to rôzne polytraumy, zlomeniny končatín, vážne poranenia hrudníka, brucha alebo hlavy. Traja pacienti sa podrobili operačnému zákroku, aktuálne sú stabilizovaní a mimo ohrozenia života,“ informovala UNB s tým, že v nemocniciach zostalo hospitalizovaných 13 pacientov.
UNB podotkla, že práve rýchlemu zásahu ich zdravotníkov je stav pacientov stabilizovaný. Aj naďalej sú pod dohľadom zdravotného personálu.
„Ostatní pacienti, ktorí mali ľahké zranenia, boli ošetrení na Centrálnych prijímacích oddeleniach a vzhľadom k tomu, že ich stav si nevyžadoval hospitalizáciu, boli prepustení do domácej liečby,“ doplnila nemocnica, ktorá vyzdvihla profesionalitu, ktorú preukázali zdravotníci a bezchybnú organizáciu, ktorá je pri takýchto udalostiach dôležitá.
Riaditeľ UNB Alexander Mayer poďakoval všetkým lekárom, sestrám a ošetrovateľom, ktorí sa podieľali na ošetrovaní zranených. „Išlo o výnimočnú tímovú prácu, keď sa naši zdravotníci dokázali zosynchronizovať a podať mimoriadne profesionálny výkon. Oceňujem obrovské nasadenie všetkých, ktorí celú noc pracovali na záchrane ľudských životov,“ uzavrel Mayer.
