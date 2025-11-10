Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Spoločnosť Henkel Slovensko spojila takmer 2 000 zamestnancov v novom sídle The Mill


Spoločnosť Henkel Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a za viac než tri desaťročia sa rozrástla z pôvodných 30 na takmer 2 000 zamestnancov. V minulosti boli priestory firmy rozdelené medzi ...



1 shared working 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Henkel Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a za viac než tri desaťročia sa rozrástla z pôvodných 30 na takmer 2 000 zamestnancov. V minulosti boli priestory firmy rozdelené medzi budovu na Záhradníckej ulici a budovu BBC1 na Plynárenskej. Presťahovanie do budovy The Mill predstavuje strategický krok, ktorý spája všetky tímy pod jednou strechou a vytvára optimálne podmienky pre hybridný spôsob práce a efektívnu spoluprácu medzi oddeleniami.


Nové kancelárske priestory vychádzajú z rámca tzv. Smart Work (Inteligentnej práce). Tento prístup spája flexibilné a hybridné pracovné modely so zameraním na zdravie a pohodu zamestnancov, digitalizáciu a moderné pracovné prostredie podporujúce spoluprácu. Smart Work vychádza z myšlienky, že výkon je založený na výsledkoch, nie na čase strávenom v kancelárii. Umožňuje preto mobilnú prácu, väčšiu voľnosť v organizácii pracovného dňa a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Jeho cieľom je vytvárať prostredie pripravené na budúcnosť – zdravé, digitálne prepojené a založené na dôvere a zodpovednosti.

V súlade s princípmi Smart work vznikli nové priestory podľa štandardu práce založenej na aktivitách (z angl. Activity Based Working). Ide o koncept usporiadania fyzického priestoru, ktorý prináša vysokú mieru flexibility a účelnosti. Zamestnanci nemajú natrvalo pridelené stoly, namiesto toho si vyberajú pracovné miesto podľa činnosti, ktorej sa práve venujú.

"V rámci Smart work a jeho princípov sme sa aj my, rovnako ako iné pobočky spoločnosti, pri príprave našich kancelárií v Henkel Slovensko zamerali na koncept Activity Based Working. Naším cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zamestnancov v rôznych fázach pracovného dňa. Či už potrebujú sústredenie na individuálnu prácu, kreatívnu spoluprácu v tíme alebo priestor na relaxáciu, nové priestory to všetko umožňujú," vysvetľuje Christian Schulz, prezident spoločnosti Henkel Slovensko a riaditeľ GBS+ Bratislava. "Po prvýkrát máme všetkých našich zamestnancov na jednom mieste, čo prináša nové možnosti pre spoluprácu a vytvára silnejšie tímové prepojenie."

Priestory ponúkajú široké spektrum pracovných zón – od zasadacích miestností a zvukotesných telefónnych búdok, cez projektové miestnosti a kolaboratívne stanovištia na spoluprácu až po neformálne zóny, knižnicu či balance room na cvičenie a relaxáciu. Všetky pracovné stoly sú výškovo polohovateľné, čo podporuje ergonómiu a zdravie zamestnancov. Herné miestnosti s kalčetom či hernými konzolami vytvárajú priestor pre uvoľnenie a budovanie tímového ducha. Množstvo prirodzeného svetla, zelene a prírodné prvky biofilného dizajnu robia z kancelárií skutočne príjemné miesto na prácu. Súčasťou priestorov je aj vynovená firemná škôlka pre deti zamestnancov a firemná predajňa Henkel Shop, ktoré patria medzi najobľúbenejšie zamestnanecké benefity.

Priestory oživujú aj originálne grafické práce od interného tímu GBS+ Inhouse Marketing Agency spoločnosti Henkel, ktorý sa bežne venuje dizajnu produktových obalov. Dizajnové grafiky inšpirované slovenskými mestami, históriou firmy a jej ikonickými produktmi zdobia chodby, komunitné priestory aj zasadacie miestnosti.

Moderné sídlo v centre biznis bulváru Mlynské nivy


Výber budovy The Mill ako nového sídla nie je náhodný. Budova z dielne spoločnosti Immocap a architektonického ateliéru DKLN patrí medzi ocenené administratívne budovy na Slovensku. V kategórii budovy získala titul Stavba roka 2024, prvé miesto v súťaži CIJ Awards 2023 v kategórii Best Office Development of the Year a nomináciu na CE ZA AR 2024.

Administratívna budova The Mill vyniká nielen modernou architektúrou, ale predovšetkým ekologickým prístupom. Budova disponuje certifikáciou LEED Gold, čo potvrdzuje jej energetickú efektívnosť a udržateľnú prevádzku. Jej súčasťou je aj plne vybavené zázemie pre cyklistov so šatňami, sprchami a možnosťou využiť zdieľané bicykle. Nepochybnou výhodou je aj dobrá dostupnosť verejnej dopravy, čo len podporuje ekologickú mobilitu zamestnancov.

"Udržateľnosť je jedným z kľúčových pilierov našej firemnej stratégie, a to nielen v produktoch, ale aj v pracovnom prostredí. The Mill nám umožňuje realizovať našu víziu udržateľného podnikania v praxi – od energeticky efektívnej prevádzky budovy až po podporu ekologickej dopravy našich zamestnancov," uzatvára Christian Schulz.

Zodpovedný a udržateľný prístup spoločnosť preukázala aj počas samotného sťahovania, keď namiesto likvidácie darovala 524 kusov nábytku, rastlín a ďalšieho vybavenia rodinám v núdzi, školám, zariadeniam pre seniorov a neziskovým organizáciám v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Ružinov.

Spoločnosť Henkel Slovensko je dlhodobo oceňovaná ako Najatraktívnejší zamestnávateľ na Slovensku. Titul Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb získala už osem rokov po sebe. Toto prestížne ocenenie odráža záväzok spoločnosti vytvárať pozitívne a bezpečné pracovné prostredie, poskytovať flexibilné formy práce vrátane hybridného modelu a dodatočných dní voľna a podporovať starostlivosť o zamestnancov.

Duševné zdravie je v Henkel Slovensko tiež jednou z kľúčových oblastí. Spoločnosť sa zapája do projektov ako Stromy priania v spolupráci s poprednými špecialistami na podporu povedomia o duševnom zdraví a znižovanie stigmy. Komunikačné aktivity spoločnosti boli taktiež ocenené – jej podcast "Hovorme o tom" zameraný na duševné zdravie získal prvé miesto na prestížnom medzinárodnom ocenení v Prahe, Zlatý středník, organizovaný Asociáciou strategickej komunikácie a vzťahov s verejnosťou (ASCOPA) v Českej republike. Odráža to záväzok spoločnosti k transparentnej, angažovanej a zmysluplnej internej a externej komunikácii.

Spoločnosť je taktiež oceňovaná za svoj záväzok k rozmanitosti a inklúzii, aktívne podporuje iniciatívy ako Pride Bratislava a organizuje každoročne Týždeň diverzity, ktorý podporuje porozumenie a prijatie rôznorodých identít na pracovisku. Na globálnej úrovni bola spoločnosť Henkel ocenená Financial Times Best Employers Europe 2025, ktorý zahŕňa 26 odvetví a medzi krajinami prieskumu je aj Slovensko. Spoločnosť sa zároveň už tri roky po sebe umiestnila v rebríčku Forbes World’s Best Employers 2025, ktorý oceňuje oblasti ako príležitosti kariérneho rastu, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, odmeňovanie a reputáciu spoločnosti. Spoločnosť Henkel bola taktiež ako zamestnávateľ ocenená Financial Times Diversity Leaders 2024 za svoj záväzok podporovať inkluzívne a podnetné pracovné prostredie.

Tieto ocenenia spoločne zdôrazňujú trvalý záväzok Henkel Slovensko byť zamestnávateľom prvej voľby, ktorý vytvára podporujúce, inkluzívne a inšpirujúce pracovné prostredie, kde môžu všetci zamestnanci naplno rozvíjať svoj potenciál.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko spojila takmer 2 000 zamestnancov v novom sídle The Mill © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Henkel Slovensko PR
