|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Nemusíte hľadať zľavy, aby ste ušetrili
V čase rastúcich životných nákladov prirodzene hľadáme možnosti, ako ušetriť, no zároveň nakúpiť kvalitne. Existuje však miesto, kde nemusíte kontrolovať každú cenovku, no napriek tomu máte istotu, ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - V čase rastúcich životných nákladov prirodzene hľadáme možnosti, ako ušetriť, no zároveň nakúpiť kvalitne. Existuje však miesto, kde nemusíte kontrolovať každú cenovku, no napriek tomu máte istotu, že nakupujete za diskontné ceny. Koncept skutočného diskontu totiž nestojí len na občasných akciách, ale na filozofii, že nízka cena má byť štandardom pri každom jednom nákupe.
Slovensko je rozmanitá krajina, no v otázke nákupov máme všetci rovnaký cieľ – hľadáme kvalitu za férovú cenu. Kým niektoré obchody nájdete len vo veľkých mestách, Lidl je jediným potravinovým diskontom s predajňami po celej krajine. Je úplne jedno, či sa nachádzate v Kútoch, dopĺňate zásoby vo Svidníku, nakupujete po práci v Prešove alebo robíte víkendový nákup v Rimavskej Sobote. Diskontný model Lidla nie je výsadou hlavného mesta, ale dostupnou realitou pre každého Slováka bez ohľadu na región. Vo všetkých predajniach naprieč krajinou nájdete širokú ponuku tovaru za výhodné ceny.
V Lidli sú všetky ceny diskontné. Kým inde zákazník často blúdi medzi regálmi a hľadá akciové cenovky v Lidli je nízka cena štandardom. "Naším cieľom je, aby zákazník nemusel strácať čas porovnávaním cien. U nás sú preto všetky ceny diskontné. Je to náš prísľub, že nakupovať v Lidli sa oplatí – prinášame jednoduchosť a férovosť bez ohľadu na to, v ktorom meste práve nakupujete," hovorí Jörg Herwig, konateľ pre rezort nákupu Lidl Slovenská republika.
Tento prísľub Lidl potvrdzuje systematickým znižovaním cien stoviek produktov, pričom úspory dosahujú až 40 %. Diskont pristúpil aj k zníženiu bežných cien základných mliečnych výrobkov privátnej značky Pilos, ktorá je najobľúbenejšou značkou mliečnych výrobkov na Slovensku[1]. Príkladom je maslo, ktoré v Lidli kúpite už od 0,99 €.
Nákupný košík je však výhodnejší aj vďaka ďalším položkám, ktoré tvoria základ každej kuchyne. Trvanlivé polotučné mlieko (1,5 %) kúpite už za 0,59 € , pričom za znížené ceny sú dostupné aj čerstvé verzie či plnotučné alternatívy. Pre vyvážený jedálniček sú k dispozícii Kefírové mlieko za 1,09 € či Acidofilné mlieko za 1,29 €. Milovníkov syrov poteší 400 g balenie Eidamu za 2,99 € či syrové nite za 1,59 €. Výrazne ušetríte aj pri nákupe gréckeho jogurtu (od 0,69 €), tvarohu (od 0,99 €) či obľúbených detských dezertov Zubíci, ktoré sú lacnejšie o 20 %. Vďaka tomuto prístupu reťazca ide o reálnu a stabilnú úsporu, ktorú slovenskí zákazníci pocítia pri každom jednom platení pri pokladni.
V ponuke predajcov vidíme stále viac produktov vlastných značiek, ktoré inde nekúpite. Lidl tieto značky ponúka už od svojho príchodu na Slovensko a nájdete ich naprieč všetkými tovarovými skupinami. Produkty značiek ako Pilos, Pikok, Alesto či Lupilu tvoria viac ako 70 % sortimentu a práve vďaka nim diskont ponúka ten najlepší pomer ceny a kvality.
Vďaka privátnym značkám má reťazec priamy dosah na kvalitu, zloženie aj cenu produktov. Základná idea je jednoduchá – to, čo je kvalitné a chutné, nemusí byť nevyhnutne drahé. Výsledkom je produkt, ktorý svojím zložením často prekonáva aj "značkovú" konkurenciu, ale stojí zlomok jej ceny.
Slovné spojenie "pomer ceny a kvality" u nás nie je len prázdnou frázou, ale hlavným kritériom pri výbere potravín. To, že nízka cena v Lidli neznamená kompromis v kvalite potvrdzujú aj nezávislé spotrebiteľské prieskumy a prestížne ocenenia.
Lidl je hrdým a dlhodobým držiteľom medzinárodného ocenenia Best Buy Award. Reťazec ho získava práve za to, že dokáže na trh priniesť najvyššiu možnú kvalitu za cenu, ktorá je pre peňaženku zákazníka najšetrnejšia. Slovenskí spotrebitelia tak majú potvrdené, že za svoje peniaze dostávajú v Lidli tú najvyššiu možnú hodnotu.
Lidl tak naďalej zostáva výhodnou voľbou pre zákazníkov, ktorí vyžadujú kvalitu, no odmietajú robiť kompromisy pri každodennom nákupe potravín.
[1] Pilos je najobľúbenejšou značkou v kategórii balené syry a najobľúbenejšou privátnou značkou mliečnych výrobkov na Slovensku. Potvrdzuje to prieskum vykonaný v dňoch 8. 12. - 4. 12. 2025 na reprezentatívnej vzorke 2012 respondentov agentúrou NMS Market Research Slovakia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nemusíte hľadať zľavy, aby ste ušetrili © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko je rozmanitá krajina, no v otázke nákupov máme všetci rovnaký cieľ – hľadáme kvalitu za férovú cenu. Kým niektoré obchody nájdete len vo veľkých mestách, Lidl je jediným potravinovým diskontom s predajňami po celej krajine. Je úplne jedno, či sa nachádzate v Kútoch, dopĺňate zásoby vo Svidníku, nakupujete po práci v Prešove alebo robíte víkendový nákup v Rimavskej Sobote. Diskontný model Lidla nie je výsadou hlavného mesta, ale dostupnou realitou pre každého Slováka bez ohľadu na región. Vo všetkých predajniach naprieč krajinou nájdete širokú ponuku tovaru za výhodné ceny.
V Lidli sú všetky ceny diskontné. Kým inde zákazník často blúdi medzi regálmi a hľadá akciové cenovky v Lidli je nízka cena štandardom. "Naším cieľom je, aby zákazník nemusel strácať čas porovnávaním cien. U nás sú preto všetky ceny diskontné. Je to náš prísľub, že nakupovať v Lidli sa oplatí – prinášame jednoduchosť a férovosť bez ohľadu na to, v ktorom meste práve nakupujete," hovorí Jörg Herwig, konateľ pre rezort nákupu Lidl Slovenská republika.
Stabilne nízke ceny
Tento prísľub Lidl potvrdzuje systematickým znižovaním cien stoviek produktov, pričom úspory dosahujú až 40 %. Diskont pristúpil aj k zníženiu bežných cien základných mliečnych výrobkov privátnej značky Pilos, ktorá je najobľúbenejšou značkou mliečnych výrobkov na Slovensku[1]. Príkladom je maslo, ktoré v Lidli kúpite už od 0,99 €.
Nákupný košík je však výhodnejší aj vďaka ďalším položkám, ktoré tvoria základ každej kuchyne. Trvanlivé polotučné mlieko (1,5 %) kúpite už za 0,59 € , pričom za znížené ceny sú dostupné aj čerstvé verzie či plnotučné alternatívy. Pre vyvážený jedálniček sú k dispozícii Kefírové mlieko za 1,09 € či Acidofilné mlieko za 1,29 €. Milovníkov syrov poteší 400 g balenie Eidamu za 2,99 € či syrové nite za 1,59 €. Výrazne ušetríte aj pri nákupe gréckeho jogurtu (od 0,69 €), tvarohu (od 0,99 €) či obľúbených detských dezertov Zubíci, ktoré sú lacnejšie o 20 %. Vďaka tomuto prístupu reťazca ide o reálnu a stabilnú úsporu, ktorú slovenskí zákazníci pocítia pri každom jednom platení pri pokladni.
Kvalita za výhodné ceny
V ponuke predajcov vidíme stále viac produktov vlastných značiek, ktoré inde nekúpite. Lidl tieto značky ponúka už od svojho príchodu na Slovensko a nájdete ich naprieč všetkými tovarovými skupinami. Produkty značiek ako Pilos, Pikok, Alesto či Lupilu tvoria viac ako 70 % sortimentu a práve vďaka nim diskont ponúka ten najlepší pomer ceny a kvality.
Vďaka privátnym značkám má reťazec priamy dosah na kvalitu, zloženie aj cenu produktov. Základná idea je jednoduchá – to, čo je kvalitné a chutné, nemusí byť nevyhnutne drahé. Výsledkom je produkt, ktorý svojím zložením často prekonáva aj "značkovú" konkurenciu, ale stojí zlomok jej ceny.
Pomer, ktorý sa oplatí
Slovné spojenie "pomer ceny a kvality" u nás nie je len prázdnou frázou, ale hlavným kritériom pri výbere potravín. To, že nízka cena v Lidli neznamená kompromis v kvalite potvrdzujú aj nezávislé spotrebiteľské prieskumy a prestížne ocenenia.
Lidl je hrdým a dlhodobým držiteľom medzinárodného ocenenia Best Buy Award. Reťazec ho získava práve za to, že dokáže na trh priniesť najvyššiu možnú kvalitu za cenu, ktorá je pre peňaženku zákazníka najšetrnejšia. Slovenskí spotrebitelia tak majú potvrdené, že za svoje peniaze dostávajú v Lidli tú najvyššiu možnú hodnotu.
Lidl tak naďalej zostáva výhodnou voľbou pre zákazníkov, ktorí vyžadujú kvalitu, no odmietajú robiť kompromisy pri každodennom nákupe potravín.
[1] Pilos je najobľúbenejšou značkou v kategórii balené syry a najobľúbenejšou privátnou značkou mliečnych výrobkov na Slovensku. Potvrdzuje to prieskum vykonaný v dňoch 8. 12. - 4. 12. 2025 na reprezentatívnej vzorke 2012 respondentov agentúrou NMS Market Research Slovakia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nemusíte hľadať zľavy, aby ste ušetrili © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO
Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára
Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára