 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO


Tagy: bývalá ministerka kultúry Rekonštrukcia výmena okien

Opozičné Hnutie Slovensko poukazuje na to, že rezort kultúry vymenil okná na Hurbanových kasárňach za viac ako 900-tisíc eur. Politička z ...



natalia milanova 676x451 6.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné Hnutie Slovensko poukazuje na to, že rezort kultúry vymenil okná na Hurbanových kasárňach za viac ako 900-tisíc eur. Politička z hnutia a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová hovorí o nehospodárnom a netransparentnom nakladaní s verejnými financiami. Podľa jej slov ide o výmenu okien na budove patriacej ministerstvu kultúry, ktorá je ale nevyužívaná.

Jednotkové ceny


Zákazku na výmenu 98 okien v sume 911-tisíc eur získala koncom minulého roka firma UNIGROUP. Hnutie Slovensko tvrdí, že sa tak stalo napriamo cez prieskum trhu, teda bez riadnej súťaže.

Stálo to daňových poplatníkov 911-tisíc eur v čase Ficovej konsolidácie a Hurbanove kasárne, ktoré patria ministerstvu kultúry, navyše nie sú ani národnou kultúrnou pamiatkou a ani aktuálne nemajú využitie,“ vraví Milanová.

Exministerka kultúry považuje za neakceptovateľnú nielen celkovú sumu, ale aj jednotkové ceny. Poukázala, že cena jedného okna sa pohybovala okolo 5 600 eur. Väčšie mali stáť osem až deväťtisíc eur za kus. „A dodnes nikto nevie povedať, na čo majú tieto priestory s novými oknami vlastne slúžiť – netuší to ani samotný správca budovy,“ vraví Milanová.

Cenový kontrast


Poukázala aj na zásadný cenový kontrast. Rovnaká firma totiž menila v rokoch 2024 až 2025 okná na Novej radnici v Bratislave. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a využívanú budovu, kde bolo podľa zverejnenej zmluvy vymenených 118 okien za sumu 384-tisíc eur.

„V tomto prípade to vyzerá, že bratislavský magistrát obstarával výrazne lacnejšie, zodpovednejšie a transparentnejšie než Ministerstvo kultúry pod vedením tejto vlády,“ poznamenala Milanová.


Zdroj: SITA.sk - Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

