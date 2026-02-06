|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO
Opozičné Hnutie Slovensko poukazuje na to, že rezort kultúry vymenil okná na Hurbanových kasárňach za viac ako 900-tisíc eur. Politička z ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné Hnutie Slovensko poukazuje na to, že rezort kultúry vymenil okná na Hurbanových kasárňach za viac ako 900-tisíc eur. Politička z hnutia a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová hovorí o nehospodárnom a netransparentnom nakladaní s verejnými financiami. Podľa jej slov ide o výmenu okien na budove patriacej ministerstvu kultúry, ktorá je ale nevyužívaná.
Zákazku na výmenu 98 okien v sume 911-tisíc eur získala koncom minulého roka firma UNIGROUP. Hnutie Slovensko tvrdí, že sa tak stalo napriamo cez prieskum trhu, teda bez riadnej súťaže.
„Stálo to daňových poplatníkov 911-tisíc eur v čase Ficovej konsolidácie a Hurbanove kasárne, ktoré patria ministerstvu kultúry, navyše nie sú ani národnou kultúrnou pamiatkou a ani aktuálne nemajú využitie,“ vraví Milanová.
Exministerka kultúry považuje za neakceptovateľnú nielen celkovú sumu, ale aj jednotkové ceny. Poukázala, že cena jedného okna sa pohybovala okolo 5 600 eur. Väčšie mali stáť osem až deväťtisíc eur za kus. „A dodnes nikto nevie povedať, na čo majú tieto priestory s novými oknami vlastne slúžiť – netuší to ani samotný správca budovy,“ vraví Milanová.
Poukázala aj na zásadný cenový kontrast. Rovnaká firma totiž menila v rokoch 2024 až 2025 okná na Novej radnici v Bratislave. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a využívanú budovu, kde bolo podľa zverejnenej zmluvy vymenených 118 okien za sumu 384-tisíc eur.
„V tomto prípade to vyzerá, že bratislavský magistrát obstarával výrazne lacnejšie, zodpovednejšie a transparentnejšie než Ministerstvo kultúry pod vedením tejto vlády,“ poznamenala Milanová.
Zdroj: SITA.sk - Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jednotkové ceny
Zákazku na výmenu 98 okien v sume 911-tisíc eur získala koncom minulého roka firma UNIGROUP. Hnutie Slovensko tvrdí, že sa tak stalo napriamo cez prieskum trhu, teda bez riadnej súťaže.
„Stálo to daňových poplatníkov 911-tisíc eur v čase Ficovej konsolidácie a Hurbanove kasárne, ktoré patria ministerstvu kultúry, navyše nie sú ani národnou kultúrnou pamiatkou a ani aktuálne nemajú využitie,“ vraví Milanová.
Exministerka kultúry považuje za neakceptovateľnú nielen celkovú sumu, ale aj jednotkové ceny. Poukázala, že cena jedného okna sa pohybovala okolo 5 600 eur. Väčšie mali stáť osem až deväťtisíc eur za kus. „A dodnes nikto nevie povedať, na čo majú tieto priestory s novými oknami vlastne slúžiť – netuší to ani samotný správca budovy,“ vraví Milanová.
Cenový kontrast
Poukázala aj na zásadný cenový kontrast. Rovnaká firma totiž menila v rokoch 2024 až 2025 okná na Novej radnici v Bratislave. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a využívanú budovu, kde bolo podľa zverejnenej zmluvy vymenených 118 okien za sumu 384-tisíc eur.
„V tomto prípade to vyzerá, že bratislavský magistrát obstarával výrazne lacnejšie, zodpovednejšie a transparentnejšie než Ministerstvo kultúry pod vedením tejto vlády,“ poznamenala Milanová.
Zdroj: SITA.sk - Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prokuratúra sa ohradzuje voči obvineniam zo zaujatosti, Rastislav Remeta podľa nej do rozhodovania o daroch Ukrajine nezasahoval
Prokuratúra sa ohradzuje voči obvineniam zo zaujatosti, Rastislav Remeta podľa nej do rozhodovania o daroch Ukrajine nezasahoval
<< predchádzajúci článok
Nemusíte hľadať zľavy, aby ste ušetrili
Nemusíte hľadať zľavy, aby ste ušetrili