|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára
Tagy: Kauza Mýtnik Rozsudok Súdy
Rozsudok v kauze Mýtnik, kde je obžalovaný mimo iných aj oligarcha Jozef Brhel, by mal byť známy v priebehu februára. Ako informoval
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Rozsudok v kauze Mýtnik, kde je obžalovaný mimo iných aj oligarcha Jozef Brhel, by mal byť známy v priebehu februára. Ako informoval Denník N, v rámci procesu na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici už má zaznieť len jedna záverečná reč obžalovaného Martina Bahledu, ktorý sa v piatok ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.
Pojednávanie tak bude pokračovať 12. februára, no v ten deň podľa denníka zrejme ešte rozsudok nepadne.
„Verdikt by mohol byť známy 17. februára, na kedy senát Jána Hrubalu určil dnes ešte jeden termín pojednávania. Hrubala zdôraznil, že ide o rezervný termín. Je však predpoklad, že 12. februára sa proces ukončí a senát si nechá päť dní na prípravu rozhodnutia,“ napísal Denník N.
Denník zároveň pripomína, že kauza Mýtnik sa týka utajovaných tendrov na IT systémy na finančnej správe, na ktorých profitovala spoločnosť Allexis. Medzi obťažovanými je Jozef Brhel, ako aj jeho syn Jozef.
„Otcovi a synovi Brhelovcom navrhol prokurátor Ondrej Repa nepodmienečné tresty v dolnej polovici trestnej sadzby. Tá sa počíta z najprísnejšieho trestného činu, teda v tomto prípade z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, kde prichádza do úvahy trest od troch do desiatich rokov,“ doplnil Denník N.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára © SITA Všetky práva vyhradené.
Kedy bude verdikt?
Pojednávanie tak bude pokračovať 12. februára, no v ten deň podľa denníka zrejme ešte rozsudok nepadne.
„Verdikt by mohol byť známy 17. februára, na kedy senát Jána Hrubalu určil dnes ešte jeden termín pojednávania. Hrubala zdôraznil, že ide o rezervný termín. Je však predpoklad, že 12. februára sa proces ukončí a senát si nechá päť dní na prípravu rozhodnutia,“ napísal Denník N.
IT systémy
Denník zároveň pripomína, že kauza Mýtnik sa týka utajovaných tendrov na IT systémy na finančnej správe, na ktorých profitovala spoločnosť Allexis. Medzi obťažovanými je Jozef Brhel, ako aj jeho syn Jozef.
„Otcovi a synovi Brhelovcom navrhol prokurátor Ondrej Repa nepodmienečné tresty v dolnej polovici trestnej sadzby. Tá sa počíta z najprísnejšieho trestného činu, teda v tomto prípade z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, kde prichádza do úvahy trest od troch do desiatich rokov,“ doplnil Denník N.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kauza Mýtnik Rozsudok Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nemusíte hľadať zľavy, aby ste ušetrili
Nemusíte hľadať zľavy, aby ste ušetrili
<< predchádzajúci článok
Pellegrini a Pavel spolu otvorili olympijský dom, Slovensko a Česko ukázali výnimočné vzťahy – FOTO
Pellegrini a Pavel spolu otvorili olympijský dom, Slovensko a Česko ukázali výnimočné vzťahy – FOTO