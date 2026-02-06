Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Meniny má Dorota
 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára


Rozsudok v kauze Mýtnik, kde je obžalovaný mimo iných aj oligarcha Jozef Brhel, by mal byť známy v priebehu februára. Ako informoval



gettyimages 1207748593 scaled e1700052383376 676x438 6.2.2026 (SITA.sk) - Rozsudok v kauze Mýtnik, kde je obžalovaný mimo iných aj oligarcha Jozef Brhel, by mal byť známy v priebehu februára. Ako informoval Denník N, v rámci procesu na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici už má zaznieť len jedna záverečná reč obžalovaného Martina Bahledu, ktorý sa v piatok ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

Kedy bude verdikt?


Pojednávanie tak bude pokračovať 12. februára, no v ten deň podľa denníka zrejme ešte rozsudok nepadne.

„Verdikt by mohol byť známy 17. februára, na kedy senát Jána Hrubalu určil dnes ešte jeden termín pojednávania. Hrubala zdôraznil, že ide o rezervný termín. Je však predpoklad, že 12. februára sa proces ukončí a senát si nechá päť dní na prípravu rozhodnutia,“ napísal Denník N.

IT systémy


Denník zároveň pripomína, že kauza Mýtnik sa týka utajovaných tendrov na IT systémy na finančnej správe, na ktorých profitovala spoločnosť Allexis. Medzi obťažovanými je Jozef Brhel, ako aj jeho syn Jozef.

„Otcovi a synovi Brhelovcom navrhol prokurátor Ondrej Repa nepodmienečné tresty v dolnej polovici trestnej sadzby. Tá sa počíta z najprísnejšieho trestného činu, teda v tomto prípade z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, kde prichádza do úvahy trest od troch do desiatich rokov,“ doplnil Denník N.


Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára © SITA Všetky práva vyhradené.

