15. októbra 2025

Vládny splnomocnenec Peter Kotlár čelí trestnému stíhaniu pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy



S hoaxami o covide šliapol vedľa. Polícia začala trestne stíhať Kotlára



Zdieľať
Vládny splnomocnenec Peter Kotlár čelí trestnému stíhaniu pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy

Vládny splnomocnenec Peter Kotlár čelí trestnému stíhaniu pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. Prípad vyšetruje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, ktoré už začalo vykonávať procesné úkony.

Podľa informácií denníka SME polícia zatiaľ neuviedla podrobnosti o priebehu vyšetrovania. „Vo veci sú zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vykonávané procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ reagoval hovorca polície.

Na Kotlára podali trestné oznámenie viacerí ľudia, vrátane opozičných politikov. Vládny splnomocnenec v marci tohto roka na tlačovke vyhlásil, že mRNA vakcíny sú formou génovej terapie. Zaočkovaných ľudí prirovnal ku geneticky modifikovanej kukurici.

Správu budeme aktualizovať


Súvisiace články:


