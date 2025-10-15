|
15. októbra 2025
Vládny splnomocnenec Peter Kotlár čelí trestnému stíhaniu pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy
S hoaxami o covide šliapol vedľa. Polícia začala trestne stíhať Kotlára
Zdieľať
Vládny splnomocnenec Peter Kotlár čelí trestnému stíhaniu pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. Prípad vyšetruje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, ktoré už začalo vykonávať procesné úkony.
Podľa informácií denníka SME polícia zatiaľ neuviedla podrobnosti o priebehu vyšetrovania. „Vo veci sú zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vykonávané procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ reagoval hovorca polície.
Na Kotlára podali trestné oznámenie viacerí ľudia, vrátane opozičných politikov. Vládny splnomocnenec v marci tohto roka na tlačovke vyhlásil, že mRNA vakcíny sú formou génovej terapie. Zaočkovaných ľudí prirovnal ku geneticky modifikovanej kukurici.
Správu budeme aktualizovať
Súvisiace články:
Peter Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca (25. 8. 2025)
Opozícia reaguje na výsledky analýzy SAV o vakcinách (21. 8. 2025)
Slovenská akadémia vied: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky (21. 8. 2025)
Drucker: Na analýzu mRNA vakcín proti C0VID-19 treba asi 350.000 eur (6. 5. 2025)
Od tvrdení P. Kotlára sa ostro dištancuje 361 lekárov a farmaceutov (6. 5. 2025)
Zisteniam vládneho splnomocnenca Kotlára neveria takmer dve tretiny opýtaných Slovákov (23. 4. 2025)
Drucker: Súhlasíme s analýzou, no Kotlár musí predložiť svoje závery (23. 4. 2025)
Fico: Do realizácie analýzy SAV nebude SR odoberať vakcíny proti covidu (23. 4. 2025)
Robert Fico opäť podporil Petra Kotlára. Robert Fico v stredu na rokovaní vlády navrhne, aby Slovenská akadémia vied urobila ďalšiu analýzu mRNA vakcín. (22. 4. 2025)
Fico avizuje pripravenosť na spory s dodávateľmi pochybných vakcín (13. 4. 2025)
