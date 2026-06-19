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19. júna 2026
Nenechávajte deti ani zvieratá v autách. Polícia spúšťa s príchodom horúčav preventívnu kampaň
Súčasťou kampane bude aj séria preventívnych aktivít na sociálnych sieťach. S príchodom letných horúčav Policajný zbor opäť ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Súčasťou kampane bude aj séria preventívnych aktivít na sociálnych sieťach.
S príchodom letných horúčav Policajný zbor opäť spúšťa preventívnu kampaň „Nezabudni na mňa v aute“, ktorej cieľom je upozorniť verejnosť na riziká ponechania detí a zvierat v zaparkovaných vozidlách. Ako polícia zdôraznila, počas letných mesiacov sa interiér automobilu dokáže v priebehu niekoľkých minút prehriať na život ohrozujúce teploty. Aj krátka doba tak môže mať pre dieťa alebo zviera tragické následky.
„V rámci kampane budú policajní preventisti po celom Slovensku rozdávať približne 8 000 informačných letákov. Zamerajú sa najmä na miesta s vysokou koncentráciou rodín s deťmi a majiteľov domácich zvierat, ako sú nákupné centrá, kúpaliská, nemocnice či parkoviská," uviedla polícia s tým, že súčasťou kampane bude aj séria preventívnych aktivít na sociálnych sieťach.
„Verejnosť si bude môcť pozrieť autentické video z prostredia rozpáleného vozidla, v ktorom policajti v kontrolovaných podmienkach demonštrujú, aké podmienky vznikajú vo vozidle počas horúceho letného dňa. Cieľom videa je priblížiť verejnosti realitu, ktorej čelia deti alebo zvieratá ponechané v uzamknutom automobile," ozrejmila polícia.
V ďalšej časti kampane Policajný zbor v spolupráci s policajným veterinárom prinesie odporúčania, ako bezpečne cestovať so psom počas letných mesiacov, ako rozpoznať príznaky prehriatia a ako správne postupovať v prípade, že si občania všimnú zviera zatvorené vo vozidle.
„Policajný zbor zároveň vyzýva verejnosť, aby v prípade podozrenia na ohrozenie dieťaťa alebo zvieraťa vo vozidle neostávala ľahostajná. Ak situácia nasvedčuje bezprostrednému ohrozeniu života alebo zdravia, je potrebné okamžite kontaktovať tiesňové linky 158 alebo 112," upozornila polícia. Doplnila, že leto má byť obdobím oddychu a bezpečných zážitkov. „Mnohým tragédiám však možno predísť jednoduchou zásadou, nikdy nenechávať dieťa ani zviera bez dozoru v zaparkovanom aute," dodali policajti.
Zdroj: SITA.sk - Nenechávajte deti ani zvieratá v autách. Polícia spúšťa s príchodom horúčav preventívnu kampaň © SITA Všetky práva vyhradené.
S príchodom letných horúčav Policajný zbor opäť spúšťa preventívnu kampaň „Nezabudni na mňa v aute“, ktorej cieľom je upozorniť verejnosť na riziká ponechania detí a zvierat v zaparkovaných vozidlách. Ako polícia zdôraznila, počas letných mesiacov sa interiér automobilu dokáže v priebehu niekoľkých minút prehriať na život ohrozujúce teploty. Aj krátka doba tak môže mať pre dieťa alebo zviera tragické následky.
„V rámci kampane budú policajní preventisti po celom Slovensku rozdávať približne 8 000 informačných letákov. Zamerajú sa najmä na miesta s vysokou koncentráciou rodín s deťmi a majiteľov domácich zvierat, ako sú nákupné centrá, kúpaliská, nemocnice či parkoviská," uviedla polícia s tým, že súčasťou kampane bude aj séria preventívnych aktivít na sociálnych sieťach.
„Verejnosť si bude môcť pozrieť autentické video z prostredia rozpáleného vozidla, v ktorom policajti v kontrolovaných podmienkach demonštrujú, aké podmienky vznikajú vo vozidle počas horúceho letného dňa. Cieľom videa je priblížiť verejnosti realitu, ktorej čelia deti alebo zvieratá ponechané v uzamknutom automobile," ozrejmila polícia.
V ďalšej časti kampane Policajný zbor v spolupráci s policajným veterinárom prinesie odporúčania, ako bezpečne cestovať so psom počas letných mesiacov, ako rozpoznať príznaky prehriatia a ako správne postupovať v prípade, že si občania všimnú zviera zatvorené vo vozidle.
„Policajný zbor zároveň vyzýva verejnosť, aby v prípade podozrenia na ohrozenie dieťaťa alebo zvieraťa vo vozidle neostávala ľahostajná. Ak situácia nasvedčuje bezprostrednému ohrozeniu života alebo zdravia, je potrebné okamžite kontaktovať tiesňové linky 158 alebo 112," upozornila polícia. Doplnila, že leto má byť obdobím oddychu a bezpečných zážitkov. „Mnohým tragédiám však možno predísť jednoduchou zásadou, nikdy nenechávať dieťa ani zviera bez dozoru v zaparkovanom aute," dodali policajti.
Zdroj: SITA.sk - Nenechávajte deti ani zvieratá v autách. Polícia spúšťa s príchodom horúčav preventívnu kampaň © SITA Všetky práva vyhradené.
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