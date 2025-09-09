Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Protest organizovaný združením Mier Ukrajine na piatok 12. septembra sa uskutoční až o dva týždne


Tagy: Demonštrácia Protest

Občianske združenie Mier Ukrajine presúva svoj pôvodne avizovaný protest z piatka 12. septembra na piatok 26. septembra. Ako združenie uviedlo, rozhodli sa tak po ...



Zdieľať
65bb758dd161f218832427 1 scaled 1 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Občianske združenie Mier Ukrajine presúva svoj pôvodne avizovaný protest z piatka 12. septembra na piatok 26. septembra. Ako združenie uviedlo, rozhodli sa tak po upozorneniach na časovú náročnosť dvoch veľkých zhromaždení, ktoré sa mali konať tesne za sebou.


„Rozhodli sme sa preto rešpektovať túto situáciu a netrieštiť občiansku energiu. Naším cieľom je spájať, nie rozdeľovať,“ uviedli organizátori.

Združenie sa zároveň ospravedlnilo za komplikácie, ktoré presun termínu mohol spôsobiť, a poďakovalo sa za pochopenie a flexibilitu. „Veríme, že náš boj za demokraciu bude pokračovať a že sa vo víťaznom finiši spojíme s ostatnými občianskymi iniciatívami,“ dodali.

Mier Ukrajine potvrdilo, že bude naďalej brániť demokraciu, podporovať slobodnú Ukrajinu a spájať ľudí, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska v Európe. Nový termín protestu je stanovený na 26. septembra 2025 o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave.


Zdroj: SITA.sk - Protest organizovaný združením Mier Ukrajine na piatok 12. septembra sa uskutoční až o dva týždne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demonštrácia Protest
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pred polstoročím odhalili vo Vysokých Tatrách dinosaurie stopy, jednu kópiu majú v Múzeu TANAP-u
<< predchádzajúci článok
Poľsko uzavrie východné hranice v reakcii na rusko-bieloruské manévre

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 