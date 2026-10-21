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21. októbra 2026

Nepokoje v hľadisku! Slovanisti vytrhli policajtovi ochranný štít a hodili ho na fanúšikov AS Rím – FOTO


Tagy: Fanúšikovia Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027

Časť fanúšikov ŠK Slovan Bratislava dala o sebe v Ríme vedieť neprimeraným spôsobom. Potýčky v hľadisku Olympijského štadióna, bitka ultras a jeden zranený policajt Aj takéto nepekné sprievodné ...



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fansslovan 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Časť fanúšikov ŠK Slovan Bratislava dala o sebe v Ríme vedieť neprimeraným spôsobom.


Potýčky v hľadisku Olympijského štadióna, bitka ultras a jeden zranený policajt Aj takéto nepekné sprievodné aktivity mal zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (4:0). Píše o tom taliansky športový web gazzetta.it.

Fotogaléria k článku: Futbal: Ako Slovan Bratislava prehral s AS Rím. Ani jedna strela na bránu a v oboch polčasoch rovnaký počet gólov (fotografie)

Pokoj bol zdanlivý


Keďže na trávniku Olympijského štadióna v Ríme sa zápas vyvíjal jednoznačne v prospech domáceho favorita, zdalo sa, že rovnako pokojné a bezproblémové to bude aj v hľadisku na Stadio Olimpico, kde sa nachádzalo vyše 64-tisíc divákov.

Tento predpoklad platil do 56. minúty, keď Holanďan v službách AS Donyell Malen zvýšil z pokutového kopu na 4:0. Tento stav zrejme psychicky neuniesla časť fanúšikov Slovana, ktorí sa snažili dostať na tribúnu k fanúšikom AS Rím.

Zúrivá reakcia Ultras


"Krátko na to vypukla bitka medzi slovenskými ultras a talianskou políciou. V tom momente vstúpilo na tribúnu niekoľko policajtov, aby sa pokúsili situáciu upokojiť. Reakcia Ultras Slovana bola však ešte zúrivejšia, pričom jednému policajtovi dokonca vzali ochranný štít a potom ho hodili na fanúšikov Ríma. Potýčky trvali asi desať minút a jeden príslušník policajných síl bol zranený," napísala Gazzetta dello Sport.

Prišli o kusy výstroja


O situácii informoval aj iný taliansky web Tuttomercatoweb prostredníctvom svojho reportéra Marca Campanellu, ktorý bol prítomný priamo v Ríme. Podľa jeho zistení sa policajné zložky museli počas konfliktu stiahnuť a prišli o niekoľko kusov výstroja.

"Policajní vyšetrovatelia si celú situáciu natáčali. Presný počet zadržaných osôb a celkový rozsah zranení nateraz zostávajú nepotvrdené a čaká sa na oficiálne stanovisko polície," napísal web sport24.pluska.sk.


Zdroj: SITA.sk - Nepokoje v hľadisku! Slovanisti vytrhli policajtovi ochranný štít a hodili ho na fanúšikov AS Rím – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
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