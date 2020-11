Nepriaznivý vývoj na pracovnom trhu mierne ustal, Sociálna poisťovňa evidovala nárast aj zamestnancov

Najviac od začiatku roka

Úroveň minulého roka ešte neprekročili

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa zaznamenala v októbri tohto roka oproti septembru mierny nárast počtu zamestnávateľov aj zamestnancov. Štatistické údaje z jej registra potvrdzujú, že nepriaznivý vývoj na pracovnom trhu v jarnom a letnom období, spôsobený predovšetkým šírením pandémie COVID-19 , na jeseň ustal.Priemerné mesačné počty zamestnávateľov za desať mesiacov tohto roka pritom dokonca dosahujú vyššie hodnoty ako za celý minulý rok, konštatuje poisťovňa v tlačovej správe.Kým v septembri tohto roka bolo v registri Sociálnej poisťovne evidovaných 189,5-tisíca zamestnávateľov, v októbri ich bolo vyše 189,6-tisíca."Je to najviac od začiatku roka," upozornila poisťovňa. Priemerný mesačný počet zamestnávateľov za desať mesiacov tohto roka predstavuje 187,7-tisíca, vlani to bolo 186,2-tisíca.Na pracovnom trhu túto jeseň mierne stúpa aj počet zamestnancov, hoci minuloročnú úroveň ešte neprekročil. Kým v septembri tohto roka Sociálna poisťovňa evidovala 1 milión 980,8-tisíca zamestnancov s pravidelným i nepravidelným príjmom, resp. s odvodovou úľavou, v minulom mesiaci bolo v registri 1 milión 985,2-tisíca takýchto zamestnancov."Tohtoročný priemerný mesačný počet zamestnancov za január až október predstavuje 1 982 897, za celý minulý rok to bolo 2 023 341," dodala Sociálna poisťovňa.