V každom portfóliu by nemali chýbať bezpečné akcie

Vznik bublín je prirodzenou súčasťou finančných trhov a je len úlohou investorov, aby sa im v správnom čase vyhli. Neznamená to, že netreba kupovať rastúce akcie firiem, ktoré momentálne „letia“, len si treba dať pozor na ich prípadný pokles. V praxi to znamená, že investor by mal mať svoje portfólio diverzifikované.

Aj bezpečné akcie

Ak v súčasnosti povedzme letia akcie technologickej firmy Tesla, tak je lákavé mať v portfóliu väčšinu akcií tejto firmy. Avšak, čo v prípade, že aj súčasné moderné technologické firmy sa dostanú do takej bubliny ako spomínaná dot-com bublina? Pripomeňme si, že táto bublina vznikla po tom, ako investori kupovali akcie všetkých možných internetových firiem, ktoré predpovedali veľký rast.

A v roku 2000 všetko prasklo. Nehovoríme, že aj bublina okolo Tesly praskne, alebo že Tesla ako taká je bublina. Avšak čoraz väčší „hype“, v preklade „ošiaľ“, často vedie nie k ďalšiemu rastu hodnoty akcií, ale, naopak, k poklesu. A to bez ohľadu na samotnú hodnotu firmy. Preto nie je správne mať v portfóliu len akcie jednej či dvoch spoločností. Na prvý pohľad to vyzerá ako stabilné riešenie, v skutočnosti je to obrovské riziko.

Diverzifikácia

Kľúčom pre úspech na finančných trhoch je diverzifikácia. Odporúčame nákup akcií tzv. bezpečných firiem, ktoré na trhu pôsobia dlhodobo, stabilne, a ich postavenie ani hodnota by sa nemali oslabovať ani klesať. Nie sú ani tak volatilné. Hovoríme o potravinových firmách. Kým iné firmy sú závislé napríklad od cien ropy či benzínu, alebo od miestami rastúcom a následne klesajúcom dopyte, tak ľudia na celom svete potrebujú jedlo či hygienické potreby. Preto sú tieto veľké firmy obľúbenou voľbou investorov. Ich kúpou dokážete diverzifikovať svoje portfólio a zabezpečiť sa pred prípadnými stratami.

Osvedčené značky

Medzi tzv. bezpečné akcie môžeme zaradiť akcie veľkých hráčov na potravinovom trhu. Osvedčenou voľbou sú napríklad akcie Nestlé, pod ktorú spadajú značky ako Nescafé, Kit-Kat či Nespresso. Ďalšou obľúbenou voľbou investorov pre zabezpečenie portfólia sú akcie Unilever. Pod Unilever spadajú Hellman´s, Lipton, Dove či Magnum. Tretím tipom sú akcie Colgate-Palmolive. Pod touto značkou poznáme viacero hygienických produktov či produktov, ktoré bežne nájdete v drogériách.

Každá z týchto spoločností je z pohľadu nákupu akcií tzv. bezpečným prístavom a osvedčenou voľbou. Za ich najväčšie plus sa označuje stabilita, lebo, ako sme už spomenuli, bez ohľadu na aktuálny ekonomický či spoločenský vývoj, ľudia budú stále potrebovať jesť a kupovať si produkty na každodennú hygienu. Aj preto je nákup akcií Nestlé, Unilever či Colgate-Palmolive taký bezpečný. Nie však stopercentný. Aj tento krok na finančnom trhu je spojený s určitou mierou rizika a strát, preto odporúčame dobre si vopred zvážiť vaše kroky na finančných trhoch a rozhodovať sa zodpovedne.

