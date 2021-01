Svetového ekonomického fóra sa zúčastnia viacerí svetoví lídri, nemali by chýbať ani Macron a Merkelová

Ciele virtuálneho stretnutia

Zúčastniť by sa mali viacerí svetoví lídri

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátori Svetového ekonomického fóra očakávajú, že na budúcotýždňovom virtuálnom zasadnutí budú prítomní viacerí svetoví lídri vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej , čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga či indického premiéra Narendru Modiho.Akcia sa pôvodne mala uskutočniť vo švajčiarskom Davose, no plány zmarila pandémia koronavírusu.Zakladateľ fóra Klaus Schwab uviedol, že cieľom virtuálneho týždňového stretnutia, ktoré sa začne 25. januára, bude obnovenie dôvery v ekonomiku, vlády či občiansku spoločnosť a vybudovanie "mierovejšej a prosperujúcejšej ´postkoronavírusovej éry´".Podujatie sa bude konať celý týždeň, pričom hlavnými dennými témami budú napríklad ekonomické systémy, zodpovedný rast, spolupráca a využitie technológií.Predseda fóra Börge Brende uviedol, že k lídrom Číny a Indie by sa mali v rámci podujatia pripojiť aj japonský premiér Jošihide Suga a juhokórejský prezident Mun Čä-in, a spoločne by mali uvažovať o úlohe, ktorú bude pri obnove sveta zohrávať Ázia.Na fóre by sa mali zúčastniť aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu , francúzsky prezident Emmanuel Macron a kolumbijský prezident Iván Duque Márquez.