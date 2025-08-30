Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

30. augusta 2025

Rusko v noci na sobotu na Ukrajinu zaútočilo 582 dronmi a raketami


Rusko v noci na sobotu proti Ukrajine zaútočilo 582 dronmi a raketami odpaľovanými zo vzduchu, zeme a mora. Celkovo 548 ruských dronov a rakiet ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo potlačila elektronickým ...



russia_ukraine_war_weapons_explainer_69772 af8ea772a79f4bb18a1fbbb8eec73c7e 676x448 30.8.2025 (SITA.sk) - Rusko v noci na sobotu proti Ukrajine zaútočilo 582 dronmi a raketami odpaľovanými zo vzduchu, zeme a mora. Celkovo 548 ruských dronov a rakiet ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo potlačila elektronickým bojom. Časť dronov a rakiet však zasiahla svoje ciele. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Vzdušné sily Ukrajiny v sociálnych médiách uviedli, že protivzdušná obrana zlikvidovala 510 dronov Šáhid a návnadových dronov, šesť balistických rakiet Iskander a 32 riadených striel Ch-101, Kalibr, Iskander a Ch-59.

Ruský útok však poškodil civilnú infraštruktúru a v mestách Záporožie a Dnipro si vyžiadal aj obete.


Zdroj: SITA.sk - Rusko v noci na sobotu na Ukrajinu zaútočilo 582 dronmi a raketami © SITA Všetky práva vyhradené.

