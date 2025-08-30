|
Sobota 30.8.2025
Úvodná strana
|
30. augusta 2025
Rusko v noci na sobotu na Ukrajinu zaútočilo 582 dronmi a raketami
Rusko v noci na sobotu proti Ukrajine zaútočilo 582 dronmi a raketami odpaľovanými zo vzduchu, zeme a mora. Celkovo 548 ruských dronov a rakiet ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo potlačila elektronickým ...
30.8.2025 (SITA.sk) - Rusko v noci na sobotu proti Ukrajine zaútočilo 582 dronmi a raketami odpaľovanými zo vzduchu, zeme a mora. Celkovo 548 ruských dronov a rakiet ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo potlačila elektronickým bojom. Časť dronov a rakiet však zasiahla svoje ciele. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Vzdušné sily Ukrajiny v sociálnych médiách uviedli, že protivzdušná obrana zlikvidovala 510 dronov Šáhid a návnadových dronov, šesť balistických rakiet Iskander a 32 riadených striel Ch-101, Kalibr, Iskander a Ch-59.
Ruský útok však poškodil civilnú infraštruktúru a v mestách Záporožie a Dnipro si vyžiadal aj obete.
Zdroj: SITA.sk - Rusko v noci na sobotu na Ukrajinu zaútočilo 582 dronmi a raketami © SITA Všetky práva vyhradené.
