Petra Vlhová vyhrala slalom v Kranjskej Gore a dostala sa na čelo boja o malý glóbus

Švédka spadla pred cieľom

Shiffrinová vynechala víkend

Vlhová nakopla motory



Svetový pohár v alpskom lyžovaní



Kranjska Gora (Slovin.) - nedeľa



Slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 1:47,56 min, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,24 s, 3. Katharina Truppeová (Rak.) +0,89, 4. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +0,99, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,34, 6.Chiara Mairová (Rak.) +1,90



Poradie v hodnotení slalomu (po 6 z 9 pretekov): 1. Petra Vlhová (SR) 460 bodov, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 440, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) 276

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára



bilancia 14 - 12 - 8



1. miesto - Aare (Švéd., 13. 12. 2015), slalom

1. miesto - Aspen (USA, 18. 3. 2017), slalom

1. miesto - Levi (Fín., 11. 11. 2017), slalom

1. miesto - Lenzerheide (Švaj., 28. 1. 2018), slalom

1. miesto - Semmering (Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom

1. miesto - Oslo (Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom

1. miesto - Flachau (Rak., 8. 1. 2019), slalom

1. miesto - Maribor (Slovin., 1. 2. 2019) obrovský slalom

1. miesto - Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom

1. miesto - St. Moritz (Švaj., 15.12. 2019) - paralelný slalom

1. miesto - Záhreb (Chor., 4. 1. 2019), slalom

1. miesto - Flachau (Rak., 14. 1. 2020), slalom

1. miesto - Sestriere (Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom

1. miesto - Kranjska Gora (Slovin., 16. 2. 2020), slalom



2. miesto - Záhreb (Chor., 3. 1. 2017), slalom

2. miesto - Killington (USA, 26. 11. 2017), slalom

2. miesto - Courchevel (Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom

2. miesto - Levi (Fín., 17. 11. 2018), slalom

2. miesto - Killington (USA, 25. 11. 2018), slalom

2. miesto - St. Moritz (Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom

2. miesto - Courchevel (Fr., 22. 12. 2018), slalom

2. miesto - Semmering (Rak., 29. 12. 2018), slalom

2. miesto - Záhreb (Chor., 5. 1. 2019), slalom

2. miesto - Killington (USA, 1. 12. 2019), slalom

2. miesto - Lienz (Rak., 29. 12. 2019), slalom

2. miesto - Kranjska Gora (Slovin, 15. 2. 2020), obrovský slalom



3. miesto - Lienz (Rak., 29. 12. 2015), slalom

3. miesto - Flachau (Rak., 15. 1. 2016), slalom

3. miesto - Levi (Fín., 12. 11. 2016), slalom

3. miesto - Štokholm (Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom

3. miesto - Crans Montana (Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia

3. miesto - Špindlerov Mlyn (ČR, 9. 3. 2019), slalom

3. miesto - Soldeu (Andorra, 16. 3. 2019), slalom

3. miesto - Soldeu (Andorra, 17.3. 2019), obrovský slalom



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová dovŕšila víťazný hetrik v slalome v novom kalendárnom roku. Po triumfoch v Záhrebe a Flachau sa tešila aj v nedeľu v Kranjskej Gore. Na najvyšší stupeň v pretekoch Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa postavila po štrnásty raz v kariére.Aktuálny triumf Petry Vlhovej bol aj dielom šťastia. Dlho to vyzeralo na prvé víťazstvo v kariére v podaní úradujúcej vicemajsterky sveta Švédky Anny Swennovej Larssonovej.Severanka vyhrala 1. kolo a v druhej jazde dokonca zvýšila svoj náskok pred slovenskou favoritkou na 1,17 s.Lenže niekoľko bránok pred cieľom sa dostala do záklonu a spadla. Je treba dodať, že Vlhová na ňu predtým vytvorila potrebný tlak najrýchlejšou jazdou druhého kola."Mala som veľké šťastie, lebo Anna bola veľmi rýchla. Nakoniec urobila chybu a všetko sa zmenilo. Som rada, že som v sebe našla silu zlepšiť sa v druhom kole, lebo to prvé bolo v mojom podaní zlé. Veľmi si užívam prakticky domáce prostredie, ktoré som mala v Kranjskej Gore. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí utvorili takú skvelú atmosféru," uviedla Petra Vlhová v prvom televíznom rozhovore.Vlhová zvíťazila s náskokom 24 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a 89 stotín pred Rakúšankou Katharinou Truppeovou. Bonusom k nedeľňajšiemu víťazstvu je aj posun na líderskú pozíciu v hodnotení slalomu vo Svetovom pohári.Slovenka sa dostala o 20 bodov pred Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá po smrti otca vynechala súťažný víkend v Slovinsku. Ten sa konal v rámci 56. ročníka podujatia Zlatá líška, ktoré ôsmykrát v histórii presunuli z Mariboru do Kranjskej Gory."Do druhého kola som sa snažila dať maximum, lebo som mala veľkú stratu. Spoliehala som sa na seba aj na šťastie a tentoraz som to šťastie aj mala. Mrzí ma, čo sa stalo Anne, lebo víťazstvo si dnes zaslúžila ona. Je to však šport a treba zostať koncentrovaný až do konca. Na pódium som si dnes verila, bol to trochu aj súboj s hlavou a ten som zvládla. Pred druhým kolom som sa rozprávala so svojou mentálnou trénerkou, mala som čas popracovať na mentálnej stránke. Nakoniec to vyšlo, aj keď so šťastím. Som v hre o slalomový glóbus a to je dobré pred záverom sezóny. Musím však zostať maximálne koncentrovaná až do posledných pretekov," dodala Vhová neskôr pre RTVS.Slovenská favoritka s číslom dva na ľadovej trati nepredviedla ideálnu jazdu v prvom kole. Chýbala jej väčšia agresivita, nevyhla sa ani drobným chybám a v 2. kole útočila zo štvrtého miesta. V ňom však nakopla svoje motory a od prvej po poslednú bránku atakovala na hrane rizika.Výsledkom bolo najrýchlejšie 2. kolo spomedzi všetkých pretekárok. A keďže Švajčiarke Wendy Holdenerovej a Nórke Nine Haverovej-Lösethovej druhé jazdy nevyšli podľa predstáv, Vlhová sa posunula na stupeň víťaziek.Z toho najvyššieho ju mohla zosadiť ešte Švédka Swennová Larssonová. Nepodarilo sa jej to. Niekoľko bránok pred cieľom spadla, hoci predtým jazdila výborne a podľa medzičasov suverénne na čele."Petra predviedla aktívnejšie druhé kolo ako to prvé, neurobila žiadnu chybu," uviedla spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.