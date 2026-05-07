Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Nespokojný nemecký turista vysúdil odškodné za ležadlá obsadené uterákmi
Súd priznal dovolenkárovi takmer tisíc eur po tom, čo sa jeho rodina v gréckom rezorte nedostala k bazénovým ležadlám. Nemecký dovolenkár vysúdil od cestovnej ...
Nemecký dovolenkár vysúdil od cestovnej kancelárie TUI takmer tisíc eur odškodného po tom, čo boli podľa neho všetky ležadlá pri bazénoch v gréckom hoteli každé ráno obsadené uterákmi ostatných hostí. Vo štvrtok o tom informoval súd v Hannoveri.
Sťažoval sa márne
Muž si s rodinou kúpil zájazd na grécky ostrov Kos za viac než 7 000 eur. Podľa súdu si však hostia už od šiestej ráno rezervovali ležadlá uterákmi, čo znemožnilo ostatným oddych pri bazéne.
Dovolenkár tvrdil, že na porušovanie pravidiel opakovane upozorňoval personál hotela aj delegáta cestovnej kancelárie, no bez výsledku.
Veľa nevysúdil
Súd mu napokon priznal odškodné 986,70 eura, čo predstavuje približne 15 percent ceny zájazdu. „Cestujúci môžu očakávať, že bude zabezpečený dostatočný počet ležadiel,“ uviedol súd v rozhodnutí.
Chcel viac
Podľa súdnych dokumentov cestovná kancelária spochybnila tvrdenie, že ležadlá boli každý deň rezervované v rozpore s pravidlami rezortu, ktorý mal takmer 400 izieb a šesť bazénov.
Spoločnosť TUI, ktorá je najväčšou tradičnou cestovnou kanceláriou na svete, už predtým klientovi vyplatila 350 eur, dovolenkár však požadoval vyššiu kompenzáciu. Firma sa k verdiktu bližšie nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Nespokojný nemecký turista vysúdil odškodné za ležadlá obsadené uterákmi © SITA Všetky práva vyhradené.
