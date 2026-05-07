Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Monika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

Nespokojný nemecký turista vysúdil odškodné za ležadlá obsadené uterákmi


Tagy: Nemeckí turisti Odškodné Súdy

Súd priznal dovolenkárovi takmer tisíc eur po tom, čo sa jeho rodina v gréckom rezorte nedostala k bazénovým ležadlám. Nemecký dovolenkár vysúdil od cestovnej ...



Zdieľať
gettyimages 1460033677 676x451 7.5.2026 (SITA.sk) - Súd priznal dovolenkárovi takmer tisíc eur po tom, čo sa jeho rodina v gréckom rezorte nedostala k bazénovým ležadlám.

Nemecký dovolenkár vysúdil od cestovnej kancelárie TUI takmer tisíc eur odškodného po tom, čo boli podľa neho všetky ležadlá pri bazénoch v gréckom hoteli každé ráno obsadené uterákmi ostatných hostí. Vo štvrtok o tom informoval súd v Hannoveri.



Sťažoval sa márne


Muž si s rodinou kúpil zájazd na grécky ostrov Kos za viac než 7 000 eur. Podľa súdu si však hostia už od šiestej ráno rezervovali ležadlá uterákmi, čo znemožnilo ostatným oddych pri bazéne.


Dovolenkár tvrdil, že na porušovanie pravidiel opakovane upozorňoval personál hotela aj delegáta cestovnej kancelárie, no bez výsledku.



Veľa nevysúdil


Súd mu napokon priznal odškodné 986,70 eura, čo predstavuje približne 15 percent ceny zájazdu. „Cestujúci môžu očakávať, že bude zabezpečený dostatočný počet ležadiel,“ uviedol súd v rozhodnutí.



Chcel viac


Podľa súdnych dokumentov cestovná kancelária spochybnila tvrdenie, že ležadlá boli každý deň rezervované v rozpore s pravidlami rezortu, ktorý mal takmer 400 izieb a šesť bazénov.


Spoločnosť TUI, ktorá je najväčšou tradičnou cestovnou kanceláriou na svete, už predtým klientovi vyplatila 350 eur, dovolenkár však požadoval vyššiu kompenzáciu. Firma sa k verdiktu bližšie nevyjadrila.




Zdroj: SITA.sk - Nespokojný nemecký turista vysúdil odškodné za ležadlá obsadené uterákmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemeckí turisti Odškodné Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Projekt Predveď svoj talent opäť podporil mladých ľudí z centier pre deti a rodiny
<< predchádzajúci článok
Zaslúži si viac než len kvety. Cirque du Soleil ako špeciálny darček ku Dňu matiek

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 