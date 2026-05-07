Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
Zaslúži si viac než len kvety. Cirque du Soleil ako špeciálny darček ku Dňu matiek
7.5.2026 (SITA.sk) - V dobe, keď je spoločne strávený čas skutočným luxusom, prichádza na Slovensko mimoriadne obľúbený a svetoznámy Cirque du Soleil.
Darujte výnimočný zážitok žene, ktorej jedinečnosť chcete osláviť. Strávte spolu vzácny čas na farebnom a dojímavom predstavení OVO. Deň matiek budeme oslavovať už túto nedeľu, 11. mája.
Deň matiek patrí medzi najosobnejšie sviatky v roku. Je pripomienkou lásky, starostlivosti a každodennej energie, ktorú mamy venujú svojim deťom a celej rodine. Aj preto čoraz viac ľudí hľadá darčeky, ktoré majú skutočný význam – také, ktoré nie sú len symbolické, ale vytvárajú spoločné spomienky, ktoré nezvädnú.
Cirque du Soleil už desaťročia spája moderné umenie, dokonalú akrobaciu a estetiku do podoby, ktorá oslovuje divákov po celom svete. OVO patrí medzi jeho najživšie a najradostnejšie projekty, ktoré si dokážu užiť všetky generácie, no zároveň v sebe nesie jemnú poetiku, ktorú ocení najmä ženské publikum. Typický vizuálny rukopis, špičkoví akrobati z celého sveta a špeciálne hudobné aranžmány vytvárajú zážitok, ktorý oslovuje fanúšikov naprieč kultúrami. Predstavenie OVO prináša na javisko fascinujúcu kolóniu neobyčajného a mimoriadne talentovaného hmyzu – od hravých mravčekov, cez eleganciu motýľov až po akrobaticky nezdolateľné cvrčky odrážajúce sa z trampolíny či hypnotickú pavúčicu "tancujúcu" vo svojej sieti. Všetko v prevedení desiatok akrobatov a hudobníkov z celého sveta. Výsledkom je pestrofarebné predstavenie plné radosti, fantázie a dychberúcej akrobacie určené pre celú rodinu.
Deň matiek oslávia aj priamo v Cirque du Soleil. Medzi členkami tohto umeleckého súboru sú aj ženy – matky. Jednou z nich je vzdušná akrobatka, predstaviteľka pavúčice Svetlana Delous: "Odkedy som sa stala mamou, majú pre mňa deti v publiku a moja interakcia s nimi ešte hlbší význam. Deti sú skutočnými násobiteľmi šťastia. Keď sa skvele bavia ony, viem, že aj ich rodičia!"
V roku 2027 sa toto výnimočné predstavenie v novom aranžmáne predstaví aj slovenskému publiku. Blížiaci sa Deň matiek, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 10. mája, je ideálnou príležitosťou pripomenúť si, že darček môže mať aj podobu spoločného zážitku, na ktorý sa môžete tešiť už teraz. Vstupenky na OVO od Cirque du Soleil sú vaším poďakovaním, ktoré presahuje len jeden deň v roku. Pretože tie najkrajšie momenty vznikajú vtedy, keď ich prežívame spoločne.
OVO (vajce) - symbol zrodu a nových začiatkov. Je to show plná hravosti, zábavného chaosu, farieb a neustálej premeny, presne ako samotný život. Scéna vibruje energiou hmyzieho sveta a špičková akrobacia posúva hranice ľudských možností aj predstavivosti. Od svetovej premiéry v Montreale v roku 2009 si OVO získalo srdcia už viac než 7 miliónov divákov vo viac než 40 krajinách sveta. Tím ľudí, ktorí OVO pripravuje tvorí 100 ľudí z 25 krajín sveta, vrátane 53 akrobatov.
Cirque du Soleil Entertainment Group je svetový líder v oblasti živého umeleckého vystupovania, ktorý posúva hranice reality. Počas štyroch dekád neprestáva inovovať - spája divadlo, hudbu, akrobaciu a vizuálnu mágiu do predstavení, ktoré sa stávajú ikonickými. Od roku 1984 ich tvorba okúzlila viac než 400 miliónov divákov na šiestich kontinentoch, v 86 krajinách sveta — a každý z nich si odniesol domov niečo viac, než len spomienku. Táto kanadská spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac než 4000 pracovníkov, vrátane 1200 umelcov z 80 rôznych národností. Cirque du Soleil je svet živej fantázie, kde sa umenie mení na emóciu, ktorá sa dotýka rovnako malých aj veľkých.
Darujte výnimočný zážitok žene, ktorej jedinečnosť chcete osláviť. Strávte spolu vzácny čas na farebnom a dojímavom predstavení OVO. Deň matiek budeme oslavovať už túto nedeľu, 11. mája.
Darček, ktorý má skutočný význam
Deň matiek patrí medzi najosobnejšie sviatky v roku. Je pripomienkou lásky, starostlivosti a každodennej energie, ktorú mamy venujú svojim deťom a celej rodine. Aj preto čoraz viac ľudí hľadá darčeky, ktoré majú skutočný význam – také, ktoré nie sú len symbolické, ale vytvárajú spoločné spomienky, ktoré nezvädnú.
Svet, ktorý očarí všetky zmysly
Cirque du Soleil už desaťročia spája moderné umenie, dokonalú akrobaciu a estetiku do podoby, ktorá oslovuje divákov po celom svete. OVO patrí medzi jeho najživšie a najradostnejšie projekty, ktoré si dokážu užiť všetky generácie, no zároveň v sebe nesie jemnú poetiku, ktorú ocení najmä ženské publikum. Typický vizuálny rukopis, špičkoví akrobati z celého sveta a špeciálne hudobné aranžmány vytvárajú zážitok, ktorý oslovuje fanúšikov naprieč kultúrami. Predstavenie OVO prináša na javisko fascinujúcu kolóniu neobyčajného a mimoriadne talentovaného hmyzu – od hravých mravčekov, cez eleganciu motýľov až po akrobaticky nezdolateľné cvrčky odrážajúce sa z trampolíny či hypnotickú pavúčicu "tancujúcu" vo svojej sieti. Všetko v prevedení desiatok akrobatov a hudobníkov z celého sveta. Výsledkom je pestrofarebné predstavenie plné radosti, fantázie a dychberúcej akrobacie určené pre celú rodinu.
Aj mamy sú súčasťou príbehu
Deň matiek oslávia aj priamo v Cirque du Soleil. Medzi členkami tohto umeleckého súboru sú aj ženy – matky. Jednou z nich je vzdušná akrobatka, predstaviteľka pavúčice Svetlana Delous: "Odkedy som sa stala mamou, majú pre mňa deti v publiku a moja interakcia s nimi ešte hlbší význam. Deti sú skutočnými násobiteľmi šťastia. Keď sa skvele bavia ony, viem, že aj ich rodičia!"
Zážitok, na ktorý sa oplatí tešiť
V roku 2027 sa toto výnimočné predstavenie v novom aranžmáne predstaví aj slovenskému publiku. Blížiaci sa Deň matiek, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 10. mája, je ideálnou príležitosťou pripomenúť si, že darček môže mať aj podobu spoločného zážitku, na ktorý sa môžete tešiť už teraz. Vstupenky na OVO od Cirque du Soleil sú vaším poďakovaním, ktoré presahuje len jeden deň v roku. Pretože tie najkrajšie momenty vznikajú vtedy, keď ich prežívame spoločne.
OVO ako symbol života
OVO (vajce) - symbol zrodu a nových začiatkov. Je to show plná hravosti, zábavného chaosu, farieb a neustálej premeny, presne ako samotný život. Scéna vibruje energiou hmyzieho sveta a špičková akrobacia posúva hranice ľudských možností aj predstavivosti. Od svetovej premiéry v Montreale v roku 2009 si OVO získalo srdcia už viac než 7 miliónov divákov vo viac než 40 krajinách sveta. Tím ľudí, ktorí OVO pripravuje tvorí 100 ľudí z 25 krajín sveta, vrátane 53 akrobatov.
Cirque du Soleil – umelecká dokonolasť
Cirque du Soleil Entertainment Group je svetový líder v oblasti živého umeleckého vystupovania, ktorý posúva hranice reality. Počas štyroch dekád neprestáva inovovať - spája divadlo, hudbu, akrobaciu a vizuálnu mágiu do predstavení, ktoré sa stávajú ikonickými. Od roku 1984 ich tvorba okúzlila viac než 400 miliónov divákov na šiestich kontinentoch, v 86 krajinách sveta — a každý z nich si odniesol domov niečo viac, než len spomienku. Táto kanadská spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac než 4000 pracovníkov, vrátane 1200 umelcov z 80 rôznych národností. Cirque du Soleil je svet živej fantázie, kde sa umenie mení na emóciu, ktorá sa dotýka rovnako malých aj veľkých.
HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ:
Cirque du Soleil – OVO bude vystupovať v Bratislave v TIPOS aréne od 25.- 28. 2. 2027
Štvrtok, 25. február 2027: 20:00 hod
Piatok, 26. február 2027: 20:00 hod
Sobota, 27. február 2027: 12:00 | 16:00 | 20:00 hod.
Nedeľa, 28. február 2027: 12:00 | 16:00 hod.
CIRQUE DU SOLEIL – OVO
25. – 28. FEBRUÁR 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky v predaji na CIRQUEDUSOLEIL.COM
V sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Facebook www.facebook.com/ovo
Instagram @ovo.cirquedusoleil a @cirquedusoleil
