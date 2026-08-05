|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hortenzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. augusta 2026
Po útoku nožnicami zostali štyria zranení, polícia zadržala 44-ročnú ženu pravdepodobne s duševnou poruchou
Obete útoku v centre Londýna museli byť po okamžitom ošetrení na mieste prevezené do traumatologického centra. Londýnska polícia v stredu ...
Zdieľať
5.8.2026 (SITA.sk) - Obete útoku v centre Londýna museli byť po okamžitom ošetrení na mieste prevezené do traumatologického centra.
Londýnska polícia v stredu krátko po popoludní zatkla ženu, ktorá v turistami vyhľadávanej štvrti Covent Garden v centrálnom Londýne pobodala štyroch mužov.
„Štyridsaťsedemročná žena bola zatknutá pre podozrenie z držania útočnej zbrane a napadnutia,“ uviedla londýnska Metropolitná polícia vo vyhlásení zverejnenom na platforme X.
Obete vo veku 34, 39, 42 a 52 rokov museli byť po okamžitom ošetrení na mieste prevezené do traumatologického centra, uviedla londýnska záchranná zdravotná služba. Pri zásahu na námestí Trafalgar Square bol nasadený aj záchranársky vrtuľník, zatiaľ čo polícia časť námestia uzavrela.
„Hoci je vyšetrovanie v skorej fáze, domnievame sa, že ide o incident súvisiaci s duševným zdravím,“ dodala polícia s tým, že príslušníci na mieste činu zaistili nožnice.
Aj keď útoky strelnými zbraňami sú vo Veľkej Británii vďaka ich prísnej regulácii výnimočné, úrady v poslednom období čelia zvyšujúcemu sa počtu útokov s použitím bodných a sečných zbraní či iných ostrých predmetov.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku nožnicami zostali štyria zranení, polícia zadržala 44-ročnú ženu pravdepodobne s duševnou poruchou © SITA Všetky práva vyhradené.
Londýnska polícia v stredu krátko po popoludní zatkla ženu, ktorá v turistami vyhľadávanej štvrti Covent Garden v centrálnom Londýne pobodala štyroch mužov.
„Štyridsaťsedemročná žena bola zatknutá pre podozrenie z držania útočnej zbrane a napadnutia,“ uviedla londýnska Metropolitná polícia vo vyhlásení zverejnenom na platforme X.
Obete vo veku 34, 39, 42 a 52 rokov museli byť po okamžitom ošetrení na mieste prevezené do traumatologického centra, uviedla londýnska záchranná zdravotná služba. Pri zásahu na námestí Trafalgar Square bol nasadený aj záchranársky vrtuľník, zatiaľ čo polícia časť námestia uzavrela.
JUST IN: 4 men stabbed in London’s Covent Garden; female suspect arrested.
Police believe the attack was a mental health related incident. pic.twitter.com/GhJoPsEJZk
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 5, 2026
„Hoci je vyšetrovanie v skorej fáze, domnievame sa, že ide o incident súvisiaci s duševným zdravím,“ dodala polícia s tým, že príslušníci na mieste činu zaistili nožnice.
Aj keď útoky strelnými zbraňami sú vo Veľkej Británii vďaka ich prísnej regulácii výnimočné, úrady v poslednom období čelia zvyšujúcemu sa počtu útokov s použitím bodných a sečných zbraní či iných ostrých predmetov.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku nožnicami zostali štyria zranení, polícia zadržala 44-ročnú ženu pravdepodobne s duševnou poruchou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nešťastí pri vode pribúda. Vo Veľkom Draždiaku sa utopil 53-ročný muž, na východe prišli o život dve deti
Nešťastí pri vode pribúda. Vo Veľkom Draždiaku sa utopil 53-ročný muž, na východe prišli o život dve deti
<< predchádzajúci článok
Mládežníci Hlasu podali trestné oznámenie na Korčoka, kritizujú financovanie a fungovanie firmy jeho manželky – VIDEO
Mládežníci Hlasu podali trestné oznámenie na Korčoka, kritizujú financovanie a fungovanie firmy jeho manželky – VIDEO