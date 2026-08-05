Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hortenzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. augusta 2026

Po útoku nožnicami zostali štyria zranení, polícia zadržala 44-ročnú ženu pravdepodobne s duševnou poruchou


Tagy: Britská polícia Pobodanie Pobodanie ľudí

Obete útoku v centre Londýna museli byť po okamžitom ošetrení na mieste prevezené do traumatologického centra. Londýnska polícia v stredu ...



Zdieľať
depositphotos_33231481_xl 676x386 5.8.2026 (SITA.sk) - Obete útoku v centre Londýna museli byť po okamžitom ošetrení na mieste prevezené do traumatologického centra.


Londýnska polícia v stredu krátko po popoludní zatkla ženu, ktorá v turistami vyhľadávanej štvrti Covent Garden v centrálnom Londýne pobodala štyroch mužov.

Štyridsaťsedemročná žena bola zatknutá pre podozrenie z držania útočnej zbrane a napadnutia,“ uviedla londýnska Metropolitná polícia vo vyhlásení zverejnenom na platforme X.

Obete vo veku 34, 39, 42 a 52 rokov museli byť po okamžitom ošetrení na mieste prevezené do traumatologického centra, uviedla londýnska záchranná zdravotná služba. Pri zásahu na námestí Trafalgar Square bol nasadený aj záchranársky vrtuľník, zatiaľ čo polícia časť námestia uzavrela.

Hoci je vyšetrovanie v skorej fáze, domnievame sa, že ide o incident súvisiaci s duševným zdravím,“ dodala polícia s tým, že príslušníci na mieste činu zaistili nožnice.

Aj keď útoky strelnými zbraňami sú vo Veľkej Británii vďaka ich prísnej regulácii výnimočné, úrady v poslednom období čelia zvyšujúcemu sa počtu útokov s použitím bodných a sečných zbraní či iných ostrých predmetov.


Zdroj: SITA.sk - Po útoku nožnicami zostali štyria zranení, polícia zadržala 44-ročnú ženu pravdepodobne s duševnou poruchou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská polícia Pobodanie Pobodanie ľudí
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nešťastí pri vode pribúda. Vo Veľkom Draždiaku sa utopil 53-ročný muž, na východe prišli o život dve deti
<< predchádzajúci článok
Mládežníci Hlasu podali trestné oznámenie na Korčoka, kritizujú financovanie a fungovanie firmy jeho manželky – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 