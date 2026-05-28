Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. mája 2026

Netanjahu chce ovládnuť 70 percent Pásma Gazy, prerušuje kontakty s Guterresom


Tagy: Hamas Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy

Izraelský premiér oznámil rozšírenie vojenskej kontroly nad Gazou, Izrael zároveň útočí na šéfa OSN Antónia Guterresa. Izraelský premiér



Zdieľať
mideast_israel__7973 676x451 28.5.2026 (SITA.sk) - Izraelský premiér oznámil rozšírenie vojenskej kontroly nad Gazou, Izrael zároveň útočí na šéfa OSN Antónia Guterresa.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že nariadil armáde prevziať kontrolu nad 70 percentami Pásma Gazy napriek podmienkam krehkého prímeria platného od októbra minulého roka.


„Momentálne Hamas zvierame. Teraz kontrolujeme 60 percent územia pásma,“ povedal Netanjahu na konferencii v izraelskej osade na okupovanom Západnom brehu Jordánu podľa televízie Channel 12.


Dodal, že armáda počas prímeria ovládala približne polovicu územie Pásma Gazy, no jeho „cieľom je posunúť sa na 70 percent“.


„Zvierame ich zo všetkých strán. So zvyškom sa vysporiadame neskôr,“ vyhlásil izraelský premiér.



Navzájom sa obviňujú


Druhá fáza prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktorá mala zahŕňať odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelskej armády, je už mesiace zablokovaná. Izrael aj Hamas sa zároveň navzájom obviňujú z porušovania prímeria.


Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, kontrolovaného Hamasom, zahynulo od začiatku prímeria viac než 900 ľudí. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje údaje ministerstva za spoľahlivé.



Likvidujú veliteľov


Izrael v stredu oznámil zabitie nového veliteľa ozbrojeného krídla Hamasu Muhammada Odeha. Išlo už o štvrtého veliteľa Brigád Izaddína al-Kassáma, ktorého izraelská armáda podľa vlastných tvrdení zabila od začiatku vojny.


Izraelský minister obrany Jisrael Kac zároveň opäť hovoril o ukončení vlády Hamasu v Gaze a naznačil plán presídľovania obyvateľov pásma.


„Plán dobrovoľnej migrácie z Gazy bude tiež realizovaný – všetko sa uskutoční v správnom čase a správnym spôsobom,“ povedal Kac.



Sexuálne násilie


Izrael vo štvrtok zároveň oznámil prerušenie všetkých kontaktov s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.


Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon označil za „poburujúce“, že pripravovaná správa OSN údajne zaradí Izrael na zoznam subjektov podozrivých zo sexuálneho násilia v konfliktných zónach.


„So súčasným generálnym tajomníkom sme skončili,“ vyhlásil Danon.


Hovorca OSN Stéphane Dujarric reagoval, že „dvere generálneho tajomníka zostávajú otvorené“. Vzťahy medzi Izraelom a OSN sú od útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 a následnej vojny v Gaze na historickom minime.




Zdroj: SITA.sk - Netanjahu chce ovládnuť 70 percent Pásma Gazy, prerušuje kontakty s Guterresom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hamas Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Samovražda policajtky. Krajské riaditeľstvo v Trenčíne odmieta tvrdenia, že dôvodom mala byť šikana – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Slovensko je na tom veľmi zle, bude z neho Grécko bez mora, hovorí ekonomický redaktor Richard Juriš – ROZHOVOR

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 