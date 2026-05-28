Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Netanjahu chce ovládnuť 70 percent Pásma Gazy, prerušuje kontakty s Guterresom
Izraelský premiér oznámil rozšírenie vojenskej kontroly nad Gazou, Izrael zároveň útočí na šéfa OSN Antónia Guterresa. Izraelský premiér
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že nariadil armáde prevziať kontrolu nad 70 percentami Pásma Gazy napriek podmienkam krehkého prímeria platného od októbra minulého roka.
„Momentálne Hamas zvierame. Teraz kontrolujeme 60 percent územia pásma,“ povedal Netanjahu na konferencii v izraelskej osade na okupovanom Západnom brehu Jordánu podľa televízie Channel 12.
Dodal, že armáda počas prímeria ovládala približne polovicu územie Pásma Gazy, no jeho „cieľom je posunúť sa na 70 percent“.
„Zvierame ich zo všetkých strán. So zvyškom sa vysporiadame neskôr,“ vyhlásil izraelský premiér.
Navzájom sa obviňujú
Druhá fáza prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktorá mala zahŕňať odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelskej armády, je už mesiace zablokovaná. Izrael aj Hamas sa zároveň navzájom obviňujú z porušovania prímeria.
Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, kontrolovaného Hamasom, zahynulo od začiatku prímeria viac než 900 ľudí. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje údaje ministerstva za spoľahlivé.
Likvidujú veliteľov
Izrael v stredu oznámil zabitie nového veliteľa ozbrojeného krídla Hamasu Muhammada Odeha. Išlo už o štvrtého veliteľa Brigád Izaddína al-Kassáma, ktorého izraelská armáda podľa vlastných tvrdení zabila od začiatku vojny.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac zároveň opäť hovoril o ukončení vlády Hamasu v Gaze a naznačil plán presídľovania obyvateľov pásma.
„Plán dobrovoľnej migrácie z Gazy bude tiež realizovaný – všetko sa uskutoční v správnom čase a správnym spôsobom,“ povedal Kac.
Sexuálne násilie
Izrael vo štvrtok zároveň oznámil prerušenie všetkých kontaktov s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.
Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon označil za „poburujúce“, že pripravovaná správa OSN údajne zaradí Izrael na zoznam subjektov podozrivých zo sexuálneho násilia v konfliktných zónach.
„So súčasným generálnym tajomníkom sme skončili,“ vyhlásil Danon.
Hovorca OSN Stéphane Dujarric reagoval, že „dvere generálneho tajomníka zostávajú otvorené“. Vzťahy medzi Izraelom a OSN sú od útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 a následnej vojny v Gaze na historickom minime.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu chce ovládnuť 70 percent Pásma Gazy, prerušuje kontakty s Guterresom © SITA Všetky práva vyhradené.
