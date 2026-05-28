 Štvrtok 28.5.2026
28. mája 2026

Samovražda policajtky. Krajské riaditeľstvo v Trenčíne odmieta tvrdenia, že dôvodom mala byť šikana – VIDEO


Polícia vyjadrila úprimnú ľútosť nad tragickou udalosťou. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne sa ohradilo voči tvrdeniam, že za úmrtím mladej policajtky v Nitrianskom Rudne by ...



28.5.2026 (SITA.sk)


Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne sa ohradilo voči tvrdeniam, že za úmrtím mladej policajtky v Nitrianskom Rudne by mala byť šikana. Informovala o tom hovorkyňa KR PZ v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Na tragickú udalosť upozornil na sociálnej sieti bývalý minister vnútra a súčasný poslanec opozičného hnutia Slovensko Roman Mikulec, podľa ktorého sa mladá policajtka mala zastreliť. Zároveň uviedol, že z prievidzského okresu a trenčianskeho kraja zaznievajú informácie o šikane medzi policajtmi.

„Dostupné informácie v súčasnosti nepotvrdzujú tvrdenia, že by voči zosnulej dochádzalo k šikane alebo inému protiprávnemu či neetickému konaniu, ktoré by malo súvislosť s touto tragickou udalosťou. Akékoľvek spájanie príčin úmrtia s pracovným prostredím alebo vedením krajského riaditeľstva je v tejto chvíli predčasné, neobjektívne a bez opory vo výsledkoch vyšetrovania,“ uviedla Krajčíková v stanovisku KR PZ Trenčín.

Polícia vyjadrila úprimnú ľútosť nad tragickou udalosťou. Zároveň sa dôrazne ohradili voči šíreniu nepodložených obvinení, ktoré podľa Krajčíkovej poškodzujú dobré meno policajného zboru i profesionálnu česť policajtov a policajtiek. „Rovnako odmietame vytváranie dojmu, že medzi touto udalosťou a inými medializovanými prípadmi existuje potvrdená súvislosť. Ani v jednom z uvádzaných prípadov doposiaľ nebola preukázaná spojitosť s údajne nevhodnými vzťahmi na pracovisku alebo s vedením krajského riaditeľstva,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Trenčíne.

Okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby. „Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne poskytuje orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť a bude rešpektovať závery riadneho a nestranného vyšetrovania,“ doplnila Krajčíková.


