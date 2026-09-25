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25. septembra 2026
Pellegrini v New Yorku predstavil víziu Slovenska pre OSN, chce presadzovať diplomaciu, bezpečnosť a mierové riešenia
Tagy: Charta OSN Digitalizácia generálny tajomník Rady Európy Prezident ČR Prezident SR Umelá inteligencia
Pellegrini predstavil Slovensko ako krajinu pripravenú prispievať k dialógu, spájať rozdielne postoje a podporovať hľadanie mierových riešení. Prezident Peter ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Pellegrini predstavil Slovensko ako krajinu pripravenú prispievať k dialógu, spájať rozdielne postoje a podporovať hľadanie mierových riešení.
Prezident Peter Pellegrini počas svojej pracovnej cesty na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku zdôraznil, že svet potrebuje viac diplomacie a rešpekt k medzinárodným pravidlám na riešenie súčasných kríz. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Podľa neho má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii inštitúcie a nástroje na riešenie problémov, no záleží najmä na vôli štátov spolupracovať a hľadať spoločné riešenia.
Vo svojom prejave vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN prezident apeloval na rešpektovanie Charty OSN a medzinárodného práva, potrebu reformy organizácie a prevencie konfliktov. Zvláštnu pozornosť venoval aj výzve vypracovať medzinárodné pravidlá pre využitie umelej inteligencie, najmä v oblastiach vojenských a autonómnych systémov.
Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa venovalo vojne na Ukrajine, prezident Pellegrini zdôraznil „potrebu ochrany civilného obyvateľstva a kritickej infraštruktúry, potrebu deeskalácie a vytvárania podmienok na prímerie a obnovenie rokovaní“. Podotkol, že „vojna nemá vojenské riešenie“ a Slovensko podporuje každé vážne mierové úsilie, ktoré môže viesť k politickému urovnaniu konfliktu a posilneniu bezpečnosti Ukrajiny a celej Európy. Okrem toho sa Pellegrini zúčastnil aj na 6. samite Medzinárodnej krymskej platformy.
Vízia Slovenska v OSN bola súčasťou jeho prezentácie priorít kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029. Ako ďalej informovala prezidentská kancelária, v prípade úspechu chce Slovensko sústrediť svoju pozornosť na medzinárodné právo a Chartu OSN, zodpovedné bezpečnostné inštitúcie, ochranu strategických zdrojov a kritickej infraštruktúry, a bezpečnostné výzvy spojené s digitalizáciou a umelou inteligenciou. Pellegrini predstavil Slovensko ako krajinu pripravenú prispievať k dialógu, spájať rozdielne postoje a podporovať hľadanie mierových riešení.
Diskusie o budúcnosti OSN prebiehali aj na bilaterálnych stretnutiach s predstaviteľmi organizácie. Prezident SR rokoval s predsedom 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Khalilurom Rahmanom o reformnom procese a pozícii Valného zhromaždenia v čase rastúceho napätia medzi veľmocami. Na rozlúčkovom stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom sa hovorilo o budúcnosti a reforme OSN, ako aj o mierových operáciách, do ktorých Slovensko dlhodobo prispieva.
Okrem pôsobenia na pôde OSN prezident SR absolvoval aj bilaterálne rokovania s viacerými zahraničnými partnermi. S prezidentkou Bulharskej republiky Ilianou Iotovou diskutoval o spolupráci v oblasti energetiky, bezpečnosti, obrany, moderných technológií a jadrovej energetiky aj o presadzovaní spoločných regionálnych záujmov na európskej úrovni.
S generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom sa zameral na reformu organizácie a posilnenie jej úlohy pri ochrane demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Zároveň sa stretol s prezidentom Svetového židovského kongresu Ronaldom Lauderom a zúčastnil sa na recepcii prezidenta USA pri príležitosti 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Kultúrna diplomacia bola tiež súčasťou cesty. Prezident Pellegrini spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom navštívili výstavu „Visit Czechoslovakia! The Stories of Czech and Slovak Travel Posters“ v Českom centre, ktorá predstavuje historické turistické plagáty Československa.
Prezident sa zúčastnil aj na 5. ročníku podujatia Slovaks in Concert v Lincoln Center, kde vo svojom príhovore poukázal na paralelu medzi hudbou a diplomaciou, ktoré vyžadujú „schopnosť zachovať si vlastný hlas a zároveň počúvať druhých“. Súčasťou programu bolo aj stretnutie so slovenskou komunitou v USA, vrátane pedagógov Slovak Academy of Chicago, folklórneho súboru Veselica a ďalších členov komunity.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v New Yorku predstavil víziu Slovenska pre OSN, chce presadzovať diplomaciu, bezpečnosť a mierové riešenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini počas svojej pracovnej cesty na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku zdôraznil, že svet potrebuje viac diplomacie a rešpekt k medzinárodným pravidlám na riešenie súčasných kríz. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Podľa neho má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii inštitúcie a nástroje na riešenie problémov, no záleží najmä na vôli štátov spolupracovať a hľadať spoločné riešenia.
Vojna nemá vojenské riešenie
Vo svojom prejave vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN prezident apeloval na rešpektovanie Charty OSN a medzinárodného práva, potrebu reformy organizácie a prevencie konfliktov. Zvláštnu pozornosť venoval aj výzve vypracovať medzinárodné pravidlá pre využitie umelej inteligencie, najmä v oblastiach vojenských a autonómnych systémov.
Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa venovalo vojne na Ukrajine, prezident Pellegrini zdôraznil „potrebu ochrany civilného obyvateľstva a kritickej infraštruktúry, potrebu deeskalácie a vytvárania podmienok na prímerie a obnovenie rokovaní“. Podotkol, že „vojna nemá vojenské riešenie“ a Slovensko podporuje každé vážne mierové úsilie, ktoré môže viesť k politickému urovnaniu konfliktu a posilneniu bezpečnosti Ukrajiny a celej Európy. Okrem toho sa Pellegrini zúčastnil aj na 6. samite Medzinárodnej krymskej platformy.
Vízia Slovenska v OSN bola súčasťou jeho prezentácie priorít kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029. Ako ďalej informovala prezidentská kancelária, v prípade úspechu chce Slovensko sústrediť svoju pozornosť na medzinárodné právo a Chartu OSN, zodpovedné bezpečnostné inštitúcie, ochranu strategických zdrojov a kritickej infraštruktúry, a bezpečnostné výzvy spojené s digitalizáciou a umelou inteligenciou. Pellegrini predstavil Slovensko ako krajinu pripravenú prispievať k dialógu, spájať rozdielne postoje a podporovať hľadanie mierových riešení.
Budúcnosť a refotma OSN
Diskusie o budúcnosti OSN prebiehali aj na bilaterálnych stretnutiach s predstaviteľmi organizácie. Prezident SR rokoval s predsedom 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Khalilurom Rahmanom o reformnom procese a pozícii Valného zhromaždenia v čase rastúceho napätia medzi veľmocami. Na rozlúčkovom stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom sa hovorilo o budúcnosti a reforme OSN, ako aj o mierových operáciách, do ktorých Slovensko dlhodobo prispieva.
Okrem pôsobenia na pôde OSN prezident SR absolvoval aj bilaterálne rokovania s viacerými zahraničnými partnermi. S prezidentkou Bulharskej republiky Ilianou Iotovou diskutoval o spolupráci v oblasti energetiky, bezpečnosti, obrany, moderných technológií a jadrovej energetiky aj o presadzovaní spoločných regionálnych záujmov na európskej úrovni.
S generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom sa zameral na reformu organizácie a posilnenie jej úlohy pri ochrane demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Zároveň sa stretol s prezidentom Svetového židovského kongresu Ronaldom Lauderom a zúčastnil sa na recepcii prezidenta USA pri príležitosti 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Slovenská komunita v USA
Kultúrna diplomacia bola tiež súčasťou cesty. Prezident Pellegrini spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom navštívili výstavu „Visit Czechoslovakia! The Stories of Czech and Slovak Travel Posters“ v Českom centre, ktorá predstavuje historické turistické plagáty Československa.
Prezident sa zúčastnil aj na 5. ročníku podujatia Slovaks in Concert v Lincoln Center, kde vo svojom príhovore poukázal na paralelu medzi hudbou a diplomaciou, ktoré vyžadujú „schopnosť zachovať si vlastný hlas a zároveň počúvať druhých“. Súčasťou programu bolo aj stretnutie so slovenskou komunitou v USA, vrátane pedagógov Slovak Academy of Chicago, folklórneho súboru Veselica a ďalších členov komunity.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v New Yorku predstavil víziu Slovenska pre OSN, chce presadzovať diplomaciu, bezpečnosť a mierové riešenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Charta OSN Digitalizácia generálny tajomník Rady Európy Prezident ČR Prezident SR Umelá inteligencia
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