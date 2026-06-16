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16. júna 2026
Netanjahu potvrdil kandidatúru v nadchádzajúcich voľbách
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že sa bude uchádzať o ďalší mandát vo voľbách plánovaných na jeseň. Vyhlásenie prichádza v čase rastúcej kritiky jeho vedenia počas vojny a po uzavretí ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že sa bude uchádzať o ďalší mandát vo voľbách plánovaných na jeseň. Vyhlásenie prichádza v čase rastúcej kritiky jeho vedenia počas vojny a po uzavretí americko-iránskej dohody.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sa majú uskutočniť tento rok na jeseň. Dlhoročný líder sa tak pokúsi získať ďalší mandát napriek rastúcej domácej kritike jeho vedenia počas vojnového obdobia. Voľby by sa mali konať najneskôr do konca októbra.
„Budem kandidovať vo voľbách a mám v úmysle vyhrať,“ vyhlásil Netanjahu počas televízneho vystúpenia. Išlo o jeho prvý prejav po tom, ako Spojené štáty a Irán dospeli k dohode o ukončení vojny na Blízkom východe, ktorú odštartovali americko-izraelské útoky na Irán koncom februára.
Netanjahu je najdlhšie slúžiacim premiérom v dejinách Izraela. Krajinu vedie už takmer dve desaťročia počas viacerých funkčných období. V súčasnosti zároveň čelí súdnemu procesu v korupčnej kauze.
V ostatných mesiacoch sa stal terčom čoraz ostrejšej kritiky opozičných politikov. Tí mu vyčítajú, že nedosiahol vojnové ciele, ktoré si Izrael stanovil po útoku palestínskeho hnutia Hamas z októbra 2023. Kritické reakcie zazneli aj po oznámení dohody medzi Washingtonom a Teheránom.
Bývalý premiér Naftali Bennett, ktorý patrí medzi hlavných favoritov nadchádzajúcich volieb, označil americko-iránsku dohodu za „nebezpečný obrat pre bezpečnosť Izraela“. Výhrady voči dohode zazneli aj od ďalších predstaviteľov naprieč izraelským politickým spektrom.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu potvrdil kandidatúru v nadchádzajúcich voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sa majú uskutočniť tento rok na jeseň. Dlhoročný líder sa tak pokúsi získať ďalší mandát napriek rastúcej domácej kritike jeho vedenia počas vojnového obdobia. Voľby by sa mali konať najneskôr do konca októbra.
„Budem kandidovať vo voľbách a mám v úmysle vyhrať,“ vyhlásil Netanjahu počas televízneho vystúpenia. Išlo o jeho prvý prejav po tom, ako Spojené štáty a Irán dospeli k dohode o ukončení vojny na Blízkom východe, ktorú odštartovali americko-izraelské útoky na Irán koncom februára.
Netanjahu je najdlhšie slúžiacim premiérom v dejinách Izraela. Krajinu vedie už takmer dve desaťročia počas viacerých funkčných období. V súčasnosti zároveň čelí súdnemu procesu v korupčnej kauze.
V ostatných mesiacoch sa stal terčom čoraz ostrejšej kritiky opozičných politikov. Tí mu vyčítajú, že nedosiahol vojnové ciele, ktoré si Izrael stanovil po útoku palestínskeho hnutia Hamas z októbra 2023. Kritické reakcie zazneli aj po oznámení dohody medzi Washingtonom a Teheránom.
Bývalý premiér Naftali Bennett, ktorý patrí medzi hlavných favoritov nadchádzajúcich volieb, označil americko-iránsku dohodu za „nebezpečný obrat pre bezpečnosť Izraela“. Výhrady voči dohode zazneli aj od ďalších predstaviteľov naprieč izraelským politickým spektrom.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu potvrdil kandidatúru v nadchádzajúcich voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
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