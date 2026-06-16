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Zabudnite na žiletku: Braun IPL teraz kúpite so zľavou 40 %


Tagy: IPL PR Zľava

Holenie každý druhý deň, podráždená pokožka, zarastajúce chĺpky alebo neustále plánovanie návštev salónu? Ak hľadáte pohodlnejší spôsob, ako si udržať hladkú pokožku dlhodobo, ...



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bed_pl7_hand_head_phone_0171 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Holenie každý druhý deň, podráždená pokožka, zarastajúce chĺpky alebo neustále plánovanie návštev salónu?


Ak hľadáte pohodlnejší spôsob, ako si udržať hladkú pokožku dlhodobo, riešením môže byť domáci IPL epilátor Braun Skin i·expert.

IPL technológia patrí medzi najobľúbenejšie metódy domáceho odstraňovania chĺpkov, pretože namiesto krátkodobého oholenia pracuje s technológiou intenzívneho pulzného svetla (IPL), ktorá premieňa svetelnú energiu na tepelnú.

O svoju bezpečnosť sa nemusíte báť. Inteligentný senzor Smart SkinProtect neustále ( 80-krát za sekundu) monitoruje tón vašej pleti a okamžite mu prispôsobuje silu zábleskov. Vďaka tomu je ošetrenie celého tela nielen účinné, ale predovšetkým maximálne šetrné.

Aplikácia Braun IPL vytvára úplne individuálny plán ošetrenia s ohľadom na ošetrovanú oblasť, hustotu ochlpenia aj požadované výsledky. Samotný počet a intenzitu epilácií vám individuálne prispôsobí aplikácia.

2 roky hladkej pokožky s Braun IPL so zľavou 40%


Braun Smart IPL eliminuje problémy spojené so zaužívanými metódami odstraňovania chĺpkov a potrebu návštev salónov krásy. S Braun IPL získate dokonale hladkú pokožku až na 24 mesiacov*, teraz dokonca so zľavou 40%, stačí ak si zariadenie zakúpite do 30. 6. 2026 na Nay.sk a použijete zľavový kód SITA40.

Ďalších 80 eur môžete získať, ak pri nákupe vybraných produktov od Braun na Nay.sk, využijete cashback. Postačí ak zaregistrujte svoj nákup do 30. 06. 2026, na stránke výrobcu.

*Pri dodržaní režimu ošetrenia, individuálne výsledky sa môžu líšiť.

Technológia schválená dermatológmi


Prvé výsledky sa objavia už po prvom použití. Epilátory Braun sú určené pre domácu epiláciu rozmanitých oblastí, vrátane nôh, rúk, podpazušia, tváre alebo intímnych partií. Konkrétne hlavice sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného modelu IPL.

Za kvalitou IPL od Braun stoja nezávislí dermatológovia aj certifikácia od Skin Health Alliance. Prístroj je naprogramovaný tak, aby vyslal záblesk iba v momente, keď vyhodnotí kontakt s vašou pokožkou ako úplne bezpečný.



Majitelia Braun Smart IPL môžu vďaka predĺženiu záruky na svoje zariadenie až o 3 ďalšie roky využiť aj bezproblémovú servisnú podporu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Zabudnite na žiletku: Braun IPL teraz kúpite so zľavou 40 % © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IPL PR Zľava
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