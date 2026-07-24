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24. júla 2026

Netanjahu sľubuje tvrdú odvetu po smrtiacom útoku na Západnom brehu Jordánu


Tagy: Civilné obete Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Západný breh Jordánu

Pri streľbe neďaleko izraelskej osady zahynul jeden Izraelčan, palestínske úrady hlásia štyroch mŕtvych Palestínčanov. Izraelský premiér



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israel_palestinians_settlers_1379_ 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Pri streľbe neďaleko izraelskej osady zahynul jeden Izraelčan, palestínske úrady hlásia štyroch mŕtvych Palestínčanov.


Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok prisľúbil ráznu odvetu po útoku na okupovanom Západnom brehu Jordánu, pri ktorom zahynul jeden Izraelčan.

Palestínske ministerstvo zdravotníctva zároveň oznámilo, že pri následnom násilí prišli o život štyria Palestínčania a ďalší štyria utrpeli zranenia, z toho traja vážne.

Napadi turistov


Izraelská armáda uviedla, že útočníci napadli skupinu izraelských turistov neďaleko osady Havat Gilad. Podľa jej verzie sa zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý prišiel na miesto, a následne začali strieľať.

Záchranári potvrdili smrť muža vo veku približne 30 rokov, ďalších dvoch zranených vo veku okolo 20 rokov previezol vrtuľník do nemocnice.

„Budeme konať plnou silou proti teroristom aj tým, ktorí im riadia a podporujú ich,“ vyhlásil Netanjahu. Zároveň oznámil, že zvolá zasadnutie bezpečnostných predstaviteľov.

Izraelská armáda uzavrela okolie incidentu a pokračovala v pátraní po útočníkoch.

Vojna trvá takmer tri roky


Násilie na Západnom brehu Jordánu od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 výrazne eskalovalo. Podľa údajov AFP pri palestínskych útokoch alebo izraelských vojenských operáciách odvtedy zahynulo najmenej 47 Izraelčanov, zatiaľ čo izraelskí vojaci alebo osadníci zabili najmenej 1 094 Palestínčanov.


Zdroj: SITA.sk - Netanjahu sľubuje tvrdú odvetu po smrtiacom útoku na Západnom brehu Jordánu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Západný breh Jordánu
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