|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júla 2026
Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných, vyhlásil Fico. Blaha hovorí o nechutných hrách
Tagy: Koalícia ochotných Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Vojna na Ukrajine
Premiér si naďalej stojí za tým, že táto koalícia je vojnový spolok, ktorý podporuje vojnu na Ukrajine. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom
Zdieľať
24.7.2026 (SITA.sk) - Premiér si naďalej stojí za tým, že táto koalícia je vojnový spolok, ktorý podporuje vojnu na Ukrajine.
Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) s tým, že si naďalej stojí za tým, že táto koalícia je vojnový spolok, ktorý podporuje vojnu na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že sa ako predseda vlády nikdy nezúčastnil na zasadnutí Koalície ochotných. "O chvíľu budem musieť dokazovať, že sa volám Robert Fico," vyhlásil predseda vlády.
Premiér súčasne informoval, že hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku Nicolasom Suranom a dôrazne ho požiadal, aby francúzske veľvyslanectvo nešírilo nepravdivé informácie o členstve SR v Koalícii ochotných.
"Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že takto budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády SR," dodal Fico.
Predseda vlády zároveň zopakoval, že vzťah SR s Ukrajinou je založený na bilaterálnej spolupráci a že Slovensko odmieta poskytovať dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách či inej finančnej pomoci pre vojenské účely.
"Pokiaľ ide o udalosti v Paríži 13. – 14. júla 2026, išlo o oslavy francúzskeho štátneho sviatku spojené s vojenskou prehliadkou. Na tomto podujatí som sa nezúčastnil a požiadal som o zastúpenie nášho veľvyslanca," uzavrel Fico.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) popiera, že by Slovensko bolo členom Koalície ochotných. Vyplýva to z jeho vyjadrenia, ktoré poskytol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.
"Slovenská republika nie je členom Koalície ochotných. Pre uvedenie vecí na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec SR v Paríži sa zúčastnil na stretnutí Koalície ochotných 13. júla 2026 iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru,” uviedol Blanár.
Dodal, že na to, aby sa vysvetlili medializované informácie a predišlo sa nedorozumeniu, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave požiadali o vysvetlenie ich vyjadrenia o údajnom členstve Slovenska v Koalícii ochotných.
Slovenský europoslanec za stranu Smer-SD Ľuboš Blaha na sociálnej sieti odmietol, že by Slovensko vstúpilo do Koalície ochotných, médiá obvinil z klamstva.
"To, že Slovensko vstúpilo do koalície vojnových štváčov, ktorej sa tiež hovorí Koalícia ochotných, je bohapustý hoax. Klamstvo. Lož. A keďže sa do tejto dezinformačnej kampane pravdepodobne zapojilo aj francúzske veľvyslanectvo, zjavne ide aj o zahraničnú spravodajskú hru proti slovenskej vláde,” tvrdí. Blaha je tiež toho názoru, že by mala nasledovať tvrdá reakcia voči Francúzsku.
"Čo to hrajú za nechutné hry proti Slovensku?” spytuje sa. Prízvukoval tiež, že Slovensko vojnu proti Rusku nepodporuje a ani ju nikdy podporovať nebude. Rovnako zdôraznil, že žiaden názor sme nezmenili.
To, že Slovenská republika sa mala pridať ku Koalícii ochotných potvrdilo pre portál euBrief Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa jeho vyjadrenia sa Slovensko zúčastnilo na poslednom zasadnutí koalície a prijalo záverečné vyhlásenie jej spolupredsedov.
Koalícia ochotných je zoskupenie štátov podporujúcich Ukrajinu, ktoré vzniklo v roku 2025 z iniciatívy Francúzska a Spojeného kráľovstva. Pôvodne mala koordinovať vojenskú pomoc Ukrajine a pripravovať možné povojnové bezpečnostné garancie, neskôr sa z nej stalo aj fórum na diskusiu o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy. Združuje približne 35 krajín. Premiér Robert Fico ešte začiatkom roka vstup Slovenska do koalície ochotných odmietal. MZVaEZ SR vo februári uvádzalo, že Slovensko nie je členom koalície, no je pripravené zúčastňovať sa rokovaní ako pozorovateľ na technickej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných, vyhlásil Fico. Blaha hovorí o nechutných hrách © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) s tým, že si naďalej stojí za tým, že táto koalícia je vojnový spolok, ktorý podporuje vojnu na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že sa ako predseda vlády nikdy nezúčastnil na zasadnutí Koalície ochotných. "O chvíľu budem musieť dokazovať, že sa volám Robert Fico," vyhlásil predseda vlády.
Premiér súčasne informoval, že hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku Nicolasom Suranom a dôrazne ho požiadal, aby francúzske veľvyslanectvo nešírilo nepravdivé informácie o členstve SR v Koalícii ochotných.
Ide o nedorozumenie
"Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že takto budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády SR," dodal Fico.
Predseda vlády zároveň zopakoval, že vzťah SR s Ukrajinou je založený na bilaterálnej spolupráci a že Slovensko odmieta poskytovať dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách či inej finančnej pomoci pre vojenské účely.
"Pokiaľ ide o udalosti v Paríži 13. – 14. júla 2026, išlo o oslavy francúzskeho štátneho sviatku spojené s vojenskou prehliadkou. Na tomto podujatí som sa nezúčastnil a požiadal som o zastúpenie nášho veľvyslanca," uzavrel Fico.
Členstvo popiera aj Blanár
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) popiera, že by Slovensko bolo členom Koalície ochotných. Vyplýva to z jeho vyjadrenia, ktoré poskytol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.
"Slovenská republika nie je členom Koalície ochotných. Pre uvedenie vecí na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec SR v Paríži sa zúčastnil na stretnutí Koalície ochotných 13. júla 2026 iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru,” uviedol Blanár.
Dodal, že na to, aby sa vysvetlili medializované informácie a predišlo sa nedorozumeniu, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave požiadali o vysvetlenie ich vyjadrenia o údajnom členstve Slovenska v Koalícii ochotných.
Blaha obvinil médiá z klamstva
Slovenský europoslanec za stranu Smer-SD Ľuboš Blaha na sociálnej sieti odmietol, že by Slovensko vstúpilo do Koalície ochotných, médiá obvinil z klamstva.
"To, že Slovensko vstúpilo do koalície vojnových štváčov, ktorej sa tiež hovorí Koalícia ochotných, je bohapustý hoax. Klamstvo. Lož. A keďže sa do tejto dezinformačnej kampane pravdepodobne zapojilo aj francúzske veľvyslanectvo, zjavne ide aj o zahraničnú spravodajskú hru proti slovenskej vláde,” tvrdí. Blaha je tiež toho názoru, že by mala nasledovať tvrdá reakcia voči Francúzsku.
"Čo to hrajú za nechutné hry proti Slovensku?” spytuje sa. Prízvukoval tiež, že Slovensko vojnu proti Rusku nepodporuje a ani ju nikdy podporovať nebude. Rovnako zdôraznil, že žiaden názor sme nezmenili.
To, že Slovenská republika sa mala pridať ku Koalícii ochotných potvrdilo pre portál euBrief Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa jeho vyjadrenia sa Slovensko zúčastnilo na poslednom zasadnutí koalície a prijalo záverečné vyhlásenie jej spolupredsedov.
Koalícia ochotných je zoskupenie štátov podporujúcich Ukrajinu, ktoré vzniklo v roku 2025 z iniciatívy Francúzska a Spojeného kráľovstva. Pôvodne mala koordinovať vojenskú pomoc Ukrajine a pripravovať možné povojnové bezpečnostné garancie, neskôr sa z nej stalo aj fórum na diskusiu o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy. Združuje približne 35 krajín. Premiér Robert Fico ešte začiatkom roka vstup Slovenska do koalície ochotných odmietal. MZVaEZ SR vo februári uvádzalo, že Slovensko nie je členom koalície, no je pripravené zúčastňovať sa rokovaní ako pozorovateľ na technickej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných, vyhlásil Fico. Blaha hovorí o nechutných hrách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koalícia ochotných Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Po rokoch prišiel posun v prípade vraždy po lúpeži banky v Galante, polícia navrhla obžalobu dvoch mužov – FOTO
Po rokoch prišiel posun v prípade vraždy po lúpeži banky v Galante, polícia navrhla obžalobu dvoch mužov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Netanjahu sľubuje tvrdú odvetu po smrtiacom útoku na Západnom brehu Jordánu
Netanjahu sľubuje tvrdú odvetu po smrtiacom útoku na Západnom brehu Jordánu