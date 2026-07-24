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24. júla 2026
Slovensko je údajne súčasťou Koalície ochotných, vláda podľa opozície členstvo zatajuje
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia ochotných Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky
Premiér Robert Fico zoskupenie v minulosti označil ako "klub vojnových štváčov". Slovensko je členom Koalície ochotných. Pre portál ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico zoskupenie v minulosti označil ako "klub vojnových štváčov".
Slovensko je členom Koalície ochotných. Pre portál euBrief to potvrdilo Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ambasády sa Slovensko zúčastnilo na poslednom zasadnutí koalície a prijalo záverečné vyhlásenie jej spolupredsedov.
Vláda pritom doteraz účasť Slovenska v tomto zoskupení verejne nepotvrdila a premiér Robert Fico ho v minulosti označoval za "klub vojnových štváčov".
"Slovensko sa pripojilo ku Koalícii ochotných a považuje sa za jej člena. Zúčastnilo sa na stretnutí a prijalo záverečné vyhlásenie spolupredsedov," uviedlo francúzske veľvyslanectvo. Slovenskí vojaci sa zároveň zúčastnili na vojenskej prehliadke pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily 14. júla v Paríži.
Francúzske veľvyslanectvo tiež potvrdilo, že Slovensko bolo oficiálne pozvané na rokovanie Koalície ochotných, ktoré sa konalo 13. júla v Paríži. Keďže sa na ňom nemohol zúčastniť premiér ani ministri, Slovensko zastupoval veľvyslanec vo Francúzsku. Ambasáda tiež spresnila, že Slovensko sa nestalo súčasťou novovytvorenej integrovanej koalície protibalistickej raketovej obrany, ktorú v súčasnosti tvorí deväť európskych štátov vrátane Ukrajiny.
Koalícia ochotných vznikla v roku 2025 z iniciatívy Francúzska a Spojeného kráľovstva ako zoskupenie štátov podporujúcich Ukrajinu. Pôvodne mala koordinovať vojenskú pomoc Ukrajine a pripravovať možné povojnové bezpečnostné garancie, postupne sa však stala aj fórom na diskusiu o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy. Združuje približne 35 krajín.
Premiér Robert Fico ešte začiatkom roka vstup Slovenska do Koalície ochotných odmietal. Ministerstvo zahraničných vecí vo februári uvádzalo, že Slovensko nie je členom koalície, no je pripravené zúčastňovať sa rokovaní ako pozorovateľ na technickej úrovni. Rezort zahraničných vecí ani rezort obrany na otázky portálu euBrief týkajúce sa členstva Slovenska v Koalícii ochotných neodpovedali.
Podľa slov bývalého ministra zahraničných vecí a člena predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivana Korčoka je takzvaná "suverénna zahraničná politika" Ficovej vlády taká absurdná, že slovenskí občania sa nedozvedajú závažnú informáciu o vstupe Slovenska do Koalície ochotných od vlastnej vlády, ale od cudzieho štátu, v tomto prípade Francúzska.
"Prečo to tak je? Nuž, nemajú odvahu ani len oznámiť vlastné rozhodnutie – boja sa koaličného partnera, lebo Andrej Danko sa zase bude zavzdušňovať, boja sa Republiky a všetkých, ktorých štvú proti Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, a teraz ich to dobieha," myslí si Korčok. Vláda podľa neho otočila a uznala, že už nemôže chýbať za stolom, kde sa rokuje o dôležitých otázkach bezpečnosti.
"Odrazu im nevadí, že budeme súčasťou skupiny štátov, ktorú nazvali vojnovými štváčmi. Pamätáme si, že kvôli zasadnutiu v Paríži zvolali Bezpečnostnú radu, a doteraz každý, kto počúval, ako vláda hovorí o tejto skupine štátov, musel mať dojem, že hrozba prichádza z Paríža, Berlína, Londýna a nie z Moskvy. Naša zahraničná politika aj týmto ukazuje, že sú to zbabelci a motáci, ktorí okrem prázdnych sloganov o zahraničnej politike na štyri svetové strany nevedia urobiť pre krajinu nič," zhodnotil Korčok.
Vláda podľa liberálov zavádza verejnosť. Slovensko sa totiž stalo členom Koalície ochotných, no vláda o tom mlčí. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto vyzýva vládu, aby jasne potvrdila členstvo SR v Koalícii ochotných. Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že vláda sa týmto nepriznáva k vlastným krokom, aj keď ide o významné zahraničnopolitické rozhodnutie. Pripomenul, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) roky označoval Koalíciu ochotných za "klub vojnových štváčov".
"Dnes je Slovensko jej členom. Namiesto toho, aby si vláda toto rozhodnutie obhájila pred vlastnými voličmi, radšej mlčí a necháva, aby o tom informovalo francúzske veľvyslanectvo," dodal Gröhling. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) zároveň pripomenula, že sa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) už vo februári pýtala na možnú účasť SR v koalícii. Minister sa potvrdeniu členstva vtedy vyhýbal. Marcinková tak očakáva, že sa to vláda opäť pokúsi poprieť.
"Napriek ich klamstvám je ale dôležitejšie, že Slovensko v súčasnosti nerobí problémy v EÚ a dokonca participuje na jej obranných riešeniach, čo je v týchto časoch dobrá správa," vyhlásila Marcinková. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) je názoru, že členstvo v Koalícii ochotných je správny krok.
"Slovensko má vďaka členstvu v Koalícii ochotných konečne aspoň jednu nohu vo dverách tam, kde sa reálne rozhoduje o bezpečnosti Európy. Problém je, že vláda si tento úspech radšej necháva pre seba, namiesto toho, aby si za ním stála pred vlastnými občanmi," uviedol Krúpa. Napriek tomu ide podľa neho o dobrú správu. "Slovensko napriek Ficovej proruskej rétorike zostáva pri stole, kde sa rozhoduje o budúcnosti kontinentu, namiesto toho, aby stálo bokom," dodal poslanec. Liberáli sú však názoru, že prístup vlády Slovensku škodí.
"Ak robíme niečo správne, mali by sme sa za to postaviť verejne, nie sa za to hanbiť. Ak sa vláda hanbí za vlastné kroky pred voličmi, ťažko môže očakávať, že jej budú veriť spojenci," upozornil Ivan Novotný (SaS). Gröhling súčasne podotkol, že Fico si budoval imidž na tom, že s Ukrajinou a jej spojencami nechce mať nič spoločné, no teraz, keď pre SR robí niečo prospešné, tak to musí pred vlastnými voličmi tajiť.
"Tak ich vlastnou rétorikou otrávil, že by mu to nikdy neodpustili. Preto vyzývame vládu, aby prestala zavádzať a jasne, verejne a bez vykrúcania potvrdila, že je Slovensko členom Koalície ochotných," uzavrel predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je údajne súčasťou Koalície ochotných, vláda podľa opozície členstvo zatajuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko je členom Koalície ochotných. Pre portál euBrief to potvrdilo Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ambasády sa Slovensko zúčastnilo na poslednom zasadnutí koalície a prijalo záverečné vyhlásenie jej spolupredsedov.
Vláda pritom doteraz účasť Slovenska v tomto zoskupení verejne nepotvrdila a premiér Robert Fico ho v minulosti označoval za "klub vojnových štváčov".
Pozvanie na rokovanie
"Slovensko sa pripojilo ku Koalícii ochotných a považuje sa za jej člena. Zúčastnilo sa na stretnutí a prijalo záverečné vyhlásenie spolupredsedov," uviedlo francúzske veľvyslanectvo. Slovenskí vojaci sa zároveň zúčastnili na vojenskej prehliadke pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily 14. júla v Paríži.
Francúzske veľvyslanectvo tiež potvrdilo, že Slovensko bolo oficiálne pozvané na rokovanie Koalície ochotných, ktoré sa konalo 13. júla v Paríži. Keďže sa na ňom nemohol zúčastniť premiér ani ministri, Slovensko zastupoval veľvyslanec vo Francúzsku. Ambasáda tiež spresnila, že Slovensko sa nestalo súčasťou novovytvorenej integrovanej koalície protibalistickej raketovej obrany, ktorú v súčasnosti tvorí deväť európskych štátov vrátane Ukrajiny.
Zoskupenie štátov podporujúcich Ukrajinu
Koalícia ochotných vznikla v roku 2025 z iniciatívy Francúzska a Spojeného kráľovstva ako zoskupenie štátov podporujúcich Ukrajinu. Pôvodne mala koordinovať vojenskú pomoc Ukrajine a pripravovať možné povojnové bezpečnostné garancie, postupne sa však stala aj fórom na diskusiu o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy. Združuje približne 35 krajín.
Premiér Robert Fico ešte začiatkom roka vstup Slovenska do Koalície ochotných odmietal. Ministerstvo zahraničných vecí vo februári uvádzalo, že Slovensko nie je členom koalície, no je pripravené zúčastňovať sa rokovaní ako pozorovateľ na technickej úrovni. Rezort zahraničných vecí ani rezort obrany na otázky portálu euBrief týkajúce sa členstva Slovenska v Koalícii ochotných neodpovedali.
Absurdná politika
Podľa slov bývalého ministra zahraničných vecí a člena predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivana Korčoka je takzvaná "suverénna zahraničná politika" Ficovej vlády taká absurdná, že slovenskí občania sa nedozvedajú závažnú informáciu o vstupe Slovenska do Koalície ochotných od vlastnej vlády, ale od cudzieho štátu, v tomto prípade Francúzska.
"Prečo to tak je? Nuž, nemajú odvahu ani len oznámiť vlastné rozhodnutie – boja sa koaličného partnera, lebo Andrej Danko sa zase bude zavzdušňovať, boja sa Republiky a všetkých, ktorých štvú proti Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, a teraz ich to dobieha," myslí si Korčok. Vláda podľa neho otočila a uznala, že už nemôže chýbať za stolom, kde sa rokuje o dôležitých otázkach bezpečnosti.
"Odrazu im nevadí, že budeme súčasťou skupiny štátov, ktorú nazvali vojnovými štváčmi. Pamätáme si, že kvôli zasadnutiu v Paríži zvolali Bezpečnostnú radu, a doteraz každý, kto počúval, ako vláda hovorí o tejto skupine štátov, musel mať dojem, že hrozba prichádza z Paríža, Berlína, Londýna a nie z Moskvy. Naša zahraničná politika aj týmto ukazuje, že sú to zbabelci a motáci, ktorí okrem prázdnych sloganov o zahraničnej politike na štyri svetové strany nevedia urobiť pre krajinu nič," zhodnotil Korčok.
Zavádzanie verejnosti
Vláda podľa liberálov zavádza verejnosť. Slovensko sa totiž stalo členom Koalície ochotných, no vláda o tom mlčí. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto vyzýva vládu, aby jasne potvrdila členstvo SR v Koalícii ochotných. Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že vláda sa týmto nepriznáva k vlastným krokom, aj keď ide o významné zahraničnopolitické rozhodnutie. Pripomenul, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) roky označoval Koalíciu ochotných za "klub vojnových štváčov".
"Dnes je Slovensko jej členom. Namiesto toho, aby si vláda toto rozhodnutie obhájila pred vlastnými voličmi, radšej mlčí a necháva, aby o tom informovalo francúzske veľvyslanectvo," dodal Gröhling. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) zároveň pripomenula, že sa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) už vo februári pýtala na možnú účasť SR v koalícii. Minister sa potvrdeniu členstva vtedy vyhýbal. Marcinková tak očakáva, že sa to vláda opäť pokúsi poprieť.
"Napriek ich klamstvám je ale dôležitejšie, že Slovensko v súčasnosti nerobí problémy v EÚ a dokonca participuje na jej obranných riešeniach, čo je v týchto časoch dobrá správa," vyhlásila Marcinková. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) je názoru, že členstvo v Koalícii ochotných je správny krok.
Správny krok
"Slovensko má vďaka členstvu v Koalícii ochotných konečne aspoň jednu nohu vo dverách tam, kde sa reálne rozhoduje o bezpečnosti Európy. Problém je, že vláda si tento úspech radšej necháva pre seba, namiesto toho, aby si za ním stála pred vlastnými občanmi," uviedol Krúpa. Napriek tomu ide podľa neho o dobrú správu. "Slovensko napriek Ficovej proruskej rétorike zostáva pri stole, kde sa rozhoduje o budúcnosti kontinentu, namiesto toho, aby stálo bokom," dodal poslanec. Liberáli sú však názoru, že prístup vlády Slovensku škodí.
"Ak robíme niečo správne, mali by sme sa za to postaviť verejne, nie sa za to hanbiť. Ak sa vláda hanbí za vlastné kroky pred voličmi, ťažko môže očakávať, že jej budú veriť spojenci," upozornil Ivan Novotný (SaS). Gröhling súčasne podotkol, že Fico si budoval imidž na tom, že s Ukrajinou a jej spojencami nechce mať nič spoločné, no teraz, keď pre SR robí niečo prospešné, tak to musí pred vlastnými voličmi tajiť.
"Tak ich vlastnou rétorikou otrávil, že by mu to nikdy neodpustili. Preto vyzývame vládu, aby prestala zavádzať a jasne, verejne a bez vykrúcania potvrdila, že je Slovensko členom Koalície ochotných," uzavrel predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je údajne súčasťou Koalície ochotných, vláda podľa opozície členstvo zatajuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia ochotných Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky
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