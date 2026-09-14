|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 14.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2026
Netanjahuova vláda má projekt na elimináciu palestínskeho národa, tvrdí izraelská ľudskoprávna organizácia
Tagy: Genocída Izraelská vláda Izraelskí osadníci Izraelsko-palestínsky konflikt Izraelský premiér ľudskoprávna organizácia Palestínčania Západný breh Jordánu
Podľa organizácie B’Tselem súčasťou projektu sú „násilie, etnické čistky, obmedzenia pohybu, ekonomické udusenie, sociálna a politická deštrukcia“. Izraelská
Zdieľať
14.9.2026 (SITA.sk) - Podľa organizácie B’Tselem súčasťou projektu sú „násilie, etnické čistky, obmedzenia pohybu, ekonomické udusenie, sociálna a politická deštrukcia“.
Izraelská ľudskoprávna organizácia B’Tselem v pondelok obvinila vládu premiéra Benjamina Netanjahua, že jej kroky na okupovanom Západnom brehu sú súčasťou širšieho projektu, ktorého cieľom je odstrániť Palestínčanov ako samostatný národ.
V novej správe s názvom „Projekt Eliminácia“ organizácia tvrdí, že päť izraelských taktík na Západnom brehu je vzájomne prepojených – „násilie, etnické čistky, obmedzenia pohybu, ekonomické udusenie, sociálna a politická deštrukcia“.
Tieto politiky podľa B’Tselemu „rozkladajú podmienky, ktoré Palestínčania potrebujú na to, aby tu mohli ďalej žiť ako národ“, uviedla výkonná riaditeľka organizácie Yuli Novaková na tlačovej konferencii v Jeruzaleme.
„Nazvať to projektom osadníckeho kolonializmu nepopiera židovské spojenie s touto krajinou. Popisuje to politický projekt,“ dodala Novak.
Agentúra AFP požiadala izraelské úrady o stanovisko. Tie sa zatiaľ nevyjadrili.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahuova vláda má projekt na elimináciu palestínskeho národa, tvrdí izraelská ľudskoprávna organizácia © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelská ľudskoprávna organizácia B’Tselem v pondelok obvinila vládu premiéra Benjamina Netanjahua, že jej kroky na okupovanom Západnom brehu sú súčasťou širšieho projektu, ktorého cieľom je odstrániť Palestínčanov ako samostatný národ.
V novej správe s názvom „Projekt Eliminácia“ organizácia tvrdí, že päť izraelských taktík na Západnom brehu je vzájomne prepojených – „násilie, etnické čistky, obmedzenia pohybu, ekonomické udusenie, sociálna a politická deštrukcia“.
Tieto politiky podľa B’Tselemu „rozkladajú podmienky, ktoré Palestínčania potrebujú na to, aby tu mohli ďalej žiť ako národ“, uviedla výkonná riaditeľka organizácie Yuli Novaková na tlačovej konferencii v Jeruzaleme.
„Nazvať to projektom osadníckeho kolonializmu nepopiera židovské spojenie s touto krajinou. Popisuje to politický projekt,“ dodala Novak.
Agentúra AFP požiadala izraelské úrady o stanovisko. Tie sa zatiaľ nevyjadrili.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahuova vláda má projekt na elimináciu palestínskeho národa, tvrdí izraelská ľudskoprávna organizácia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Genocída Izraelská vláda Izraelskí osadníci Izraelsko-palestínsky konflikt Izraelský premiér ľudskoprávna organizácia Palestínčania Západný breh Jordánu
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Izraelský minister vyzval na vyšetrenie úniku informácií o masovom zabíjaní civilistov v Gaze
Izraelský minister vyzval na vyšetrenie úniku informácií o masovom zabíjaní civilistov v Gaze
<< predchádzajúci článok
Škóti, Walesania a Íri spojili sily, Westminsteru odkazujú, že jeho čas sa kráti
Škóti, Walesania a Íri spojili sily, Westminsteru odkazujú, že jeho čas sa kráti