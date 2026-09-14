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14. septembra 2026

Netanjahuova vláda má projekt na elimináciu palestínskeho národa, tvrdí izraelská ľudskoprávna organizácia


Tagy: Genocída Izraelská vláda Izraelskí osadníci Izraelsko-palestínsky konflikt Izraelský premiér ľudskoprávna organizácia Palestínčania Západný breh Jordánu

Podľa organizácie B’Tselem súčasťou projektu sú „násilie, etnické čistky, obmedzenia pohybu, ekonomické udusenie, sociálna a politická deštrukcia“. Izraelská



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israel_palestinians_west_bank_8_5_4 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Podľa organizácie B’Tselem súčasťou projektu sú „násilie, etnické čistky, obmedzenia pohybu, ekonomické udusenie, sociálna a politická deštrukcia“.


Izraelská ľudskoprávna organizácia B’Tselem v pondelok obvinila vládu premiéra Benjamina Netanjahua, že jej kroky na okupovanom Západnom brehu sú súčasťou širšieho projektu, ktorého cieľom je odstrániť Palestínčanov ako samostatný národ.

V novej správe s názvom „Projekt Eliminácia“ organizácia tvrdí, že päť izraelských taktík na Západnom brehu je vzájomne prepojených – „násilie, etnické čistky, obmedzenia pohybu, ekonomické udusenie, sociálna a politická deštrukcia“.

Tieto politiky podľa B’Tselemu „rozkladajú podmienky, ktoré Palestínčania potrebujú na to, aby tu mohli ďalej žiť ako národ“, uviedla výkonná riaditeľka organizácie Yuli Novaková na tlačovej konferencii v Jeruzaleme.

Nazvať to projektom osadníckeho kolonializmu nepopiera židovské spojenie s touto krajinou. Popisuje to politický projekt,“ dodala Novak.

Agentúra AFP požiadala izraelské úrady o stanovisko. Tie sa zatiaľ nevyjadrili.

 


Zdroj: SITA.sk - Netanjahuova vláda má projekt na elimináciu palestínskeho národa, tvrdí izraelská ľudskoprávna organizácia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Genocída Izraelská vláda Izraelskí osadníci Izraelsko-palestínsky konflikt Izraelský premiér ľudskoprávna organizácia Palestínčania Západný breh Jordánu
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