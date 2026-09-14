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14. septembra 2026
Izraelský minister vyzval na vyšetrenie úniku informácií o masovom zabíjaní civilistov v Gaze
Tagy: Dokumentárny film Izraelská armáda Izraelská vláda Medzinárodný filmový festival v Benátkach Pásmo Gazy Útok Hamasu na Izrael
Minister kultúry Miki Zohar zároveň požiadal ministerstvo vnútra, aby zvážilo odobratie občianstva režisérom dokumentárneho filmu „NAZA“, v ktorom boli informácie použité, pre ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Minister kultúry Miki Zohar zároveň požiadal ministerstvo vnútra, aby zvážilo odobratie občianstva režisérom dokumentárneho filmu „NAZA“, v ktorom boli informácie použité, pre vlastizradu.
Izraelský minister kultúry v pondelok vyzval na spustenie vyšetrovania, ktoré by identifikovalo anonymné vojenské zdroje vystupujúce v medzinárodne ocenenom dokumentárnom filme „NAZA“, ktoré obvinili izraelskú armádu z masového zabíjania civilistov v Pásme Gazy.
V 80‑minútovom filme, ktorý získal špeciálnu cenu poroty na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach, režiséri Yuval Abraham a Rachel Szorová hovoria s 24 anonymnými izraelskými vojenskými whistleblowermi. Tí opisujú systémy cielenia založené na umelej inteligencii, ktoré sa používajú pri bombardovaní Gazy, a ktoré si podľa nich vyžiadali desaťtisíce civilných obetí.
Minister kultúry Miki Zohar na platforme X uviedol, že požiadal úrady, aby „vyšetrili, ako boli materiály získané, kto za nimi stojí a či pri ich získavaní alebo publikovaní nedošlo k činom, ktoré možno považovať za pomoc nepriateľovi počas vojny“.
Zohar zároveň požiadal ministerstvo vnútra, aby zvážilo odobratie občianstva obom filmárom pre „vlastizradu“. „Sloboda prejavu nie je povolenie na zradu štátu. Každý, kto koná proti Izraelu počas vojny, musí vedieť, že za to zaplatí cenu,“ napísal.
Izraelská armáda kritizovala použitie anonymných svedectiev vo filme a spochybnila tvrdenie jedného z respondentov, podľa ktorého armáda schválila letecký úder, pri ktorom zahynulo 500 civilistov.
„Filmári nemohli toto tvrdenie nijako overiť, neexistujú skutočné podporné dôkazy, a napriek tomu ho zverejnili. Navyše nie je možné nezávisle overiť nič o danom svedkovi – jeho službu ani jeho funkciu,“ uviedla armáda v pondelok. Izrael popiera, že by úmyselne útočil na civilistov.
Abraham uviedol, že „izraelskí spravodajskí dôstojníci, s ktorými sme hovorili, nám opísali, aké je toto masové zabíjanie systematické: nie náhodné, ale zámerné“.
Palestínske militantné hnutie Hamas spustilo 7. októbra 2023 na Izrael útok, pri ktorom podľa izraelských úradov zahynulo viac než 1 220 ľudí a militanti odviedli 251 rukojemníkov do Pásma Gazy.
Izraelská odvetná vojenská kampaň v Gaze si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré funguje pod správou Hamasu a nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými obeťami, vyžiadala viac ako 73 700 ľudských životov. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje tieto údaje za dôveryhodné.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister vyzval na vyšetrenie úniku informácií o masovom zabíjaní civilistov v Gaze © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský minister kultúry v pondelok vyzval na spustenie vyšetrovania, ktoré by identifikovalo anonymné vojenské zdroje vystupujúce v medzinárodne ocenenom dokumentárnom filme „NAZA“, ktoré obvinili izraelskú armádu z masového zabíjania civilistov v Pásme Gazy.
Vlastizrada
V 80‑minútovom filme, ktorý získal špeciálnu cenu poroty na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach, režiséri Yuval Abraham a Rachel Szorová hovoria s 24 anonymnými izraelskými vojenskými whistleblowermi. Tí opisujú systémy cielenia založené na umelej inteligencii, ktoré sa používajú pri bombardovaní Gazy, a ktoré si podľa nich vyžiadali desaťtisíce civilných obetí.
Minister kultúry Miki Zohar na platforme X uviedol, že požiadal úrady, aby „vyšetrili, ako boli materiály získané, kto za nimi stojí a či pri ich získavaní alebo publikovaní nedošlo k činom, ktoré možno považovať za pomoc nepriateľovi počas vojny“.
Zohar zároveň požiadal ministerstvo vnútra, aby zvážilo odobratie občianstva obom filmárom pre „vlastizradu“. „Sloboda prejavu nie je povolenie na zradu štátu. Každý, kto koná proti Izraelu počas vojny, musí vedieť, že za to zaplatí cenu,“ napísal.
Armáda všetko popiera
Izraelská armáda kritizovala použitie anonymných svedectiev vo filme a spochybnila tvrdenie jedného z respondentov, podľa ktorého armáda schválila letecký úder, pri ktorom zahynulo 500 civilistov.
„Filmári nemohli toto tvrdenie nijako overiť, neexistujú skutočné podporné dôkazy, a napriek tomu ho zverejnili. Navyše nie je možné nezávisle overiť nič o danom svedkovi – jeho službu ani jeho funkciu,“ uviedla armáda v pondelok. Izrael popiera, že by úmyselne útočil na civilistov.
Abraham uviedol, že „izraelskí spravodajskí dôstojníci, s ktorými sme hovorili, nám opísali, aké je toto masové zabíjanie systematické: nie náhodné, ale zámerné“.
Odveta za útok Hamasu
Palestínske militantné hnutie Hamas spustilo 7. októbra 2023 na Izrael útok, pri ktorom podľa izraelských úradov zahynulo viac než 1 220 ľudí a militanti odviedli 251 rukojemníkov do Pásma Gazy.
Izraelská odvetná vojenská kampaň v Gaze si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré funguje pod správou Hamasu a nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými obeťami, vyžiadala viac ako 73 700 ľudských životov. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje tieto údaje za dôveryhodné.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister vyzval na vyšetrenie úniku informácií o masovom zabíjaní civilistov v Gaze © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dokumentárny film Izraelská armáda Izraelská vláda Medzinárodný filmový festival v Benátkach Pásmo Gazy Útok Hamasu na Izrael
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