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14. septembra 2026
Škóti, Walesania a Íri spojili sily, Westminsteru odkazujú, že jeho čas sa kráti
Trojica strán podporujúcich odchod z Británie tvrdí, že ústavná zmena sa približuje a budúcnosť ich krajín sa spája s EÚ. Lídri hlavných nacionalistických strán v
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14.9.2026 (SITA.sk) - Trojica strán podporujúcich odchod z Británie tvrdí, že ústavná zmena sa približuje a budúcnosť ich krajín sa spája s EÚ.
Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na sebaurčenie, a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien.
Škótska národná strana (SNP), waleská Plaid Cymru a severoírska Sinn Féin podpísali v Cardiffe memorandum o porozumení.
Všetky tri strany podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe.
„Naše národy majú právo na sebaurčenie. Žiadna vláda vo Westminsteri nemá právo blokovať demokraciu ani podkopávať zásadu, že naši ľudia rozhodnú o vlastnej budúcnosti,“ uviedli lídri.
Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. „Budúcnosť našich národov sa spája s Európskou úniou,“ stojí v texte.
Lídri tvrdia, že politická dynamika sa presúva v ich prospech. „Momentum je na strane našich hnutí; veríme, že ústavná zmena prichádza,“ uviedli.
Stretnutie sa uskutočnilo v ich úlohe predsedov strán, nie ako predstaviteľov jednotlivých regionálnych vlád.
Memorandum zároveň predpokladá praktickú spoluprácu v oblastiach, kde môžu tri strany spoločne zvýšiť svoj politický vplyv.
V texte zaznelo aj varovanie Londýnu: „Nemôže byť jasnejší signál, že čas Westminsteru sa blíži ku koncu.“
Zdroj: SITA.sk - Škóti, Walesania a Íri spojili sily, Westminsteru odkazujú, že jeho čas sa kráti © SITA Všetky práva vyhradené.
Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na sebaurčenie, a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien.
Škótska národná strana (SNP), waleská Plaid Cymru a severoírska Sinn Féin podpísali v Cardiffe memorandum o porozumení.
Všetci traja chcú odísť
Všetky tri strany podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe.
„Naše národy majú právo na sebaurčenie. Žiadna vláda vo Westminsteri nemá právo blokovať demokraciu ani podkopávať zásadu, že naši ľudia rozhodnú o vlastnej budúcnosti,“ uviedli lídri.
Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. „Budúcnosť našich národov sa spája s Európskou úniou,“ stojí v texte.
Hovoria o konci Westminsteru
Lídri tvrdia, že politická dynamika sa presúva v ich prospech. „Momentum je na strane našich hnutí; veríme, že ústavná zmena prichádza,“ uviedli.
Stretnutie sa uskutočnilo v ich úlohe predsedov strán, nie ako predstaviteľov jednotlivých regionálnych vlád.
Memorandum zároveň predpokladá praktickú spoluprácu v oblastiach, kde môžu tri strany spoločne zvýšiť svoj politický vplyv.
V texte zaznelo aj varovanie Londýnu: „Nemôže byť jasnejší signál, že čas Westminsteru sa blíži ku koncu.“
Zdroj: SITA.sk - Škóti, Walesania a Íri spojili sily, Westminsteru odkazujú, že jeho čas sa kráti © SITA Všetky práva vyhradené.
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