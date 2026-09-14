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14. septembra 2026

Škóti, Walesania a Íri spojili sily, Westminsteru odkazujú, že jeho čas sa kráti


Tagy: Britská vláda Nacionalisti Sinn Féin Škótska národná strana (SNP)

Trojica strán podporujúcich odchod z Británie tvrdí, že ústavná zmena sa približuje a budúcnosť ich krajín sa spája s EÚ. Lídri hlavných nacionalistických strán v



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britain_daily_life_46295 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Trojica strán podporujúcich odchod z Británie tvrdí, že ústavná zmena sa približuje a budúcnosť ich krajín sa spája s EÚ.


Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na sebaurčenie, a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien.

Škótska národná strana (SNP), waleská Plaid Cymru a severoírska Sinn Féin podpísali v Cardiffe memorandum o porozumení.

Všetci traja chcú odísť


Všetky tri strany podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe.

„Naše národy majú právo na sebaurčenie. Žiadna vláda vo Westminsteri nemá právo blokovať demokraciu ani podkopávať zásadu, že naši ľudia rozhodnú o vlastnej budúcnosti,“ uviedli lídri.

Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. „Budúcnosť našich národov sa spája s Európskou úniou,“ stojí v texte.

Hovoria o konci Westminsteru


Lídri tvrdia, že politická dynamika sa presúva v ich prospech. „Momentum je na strane našich hnutí; veríme, že ústavná zmena prichádza,“ uviedli.

Stretnutie sa uskutočnilo v ich úlohe predsedov strán, nie ako predstaviteľov jednotlivých regionálnych vlád.

Memorandum zároveň predpokladá praktickú spoluprácu v oblastiach, kde môžu tri strany spoločne zvýšiť svoj politický vplyv.

V texte zaznelo aj varovanie Londýnu: „Nemôže byť jasnejší signál, že čas Westminsteru sa blíži ku koncu.“


Zdroj: SITA.sk - Škóti, Walesania a Íri spojili sily, Westminsteru odkazujú, že jeho čas sa kráti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská vláda Nacionalisti Sinn Féin Škótska národná strana (SNP)
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