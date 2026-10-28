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28. októbra 2026

Neúspešný prezidentský kandidát ušiel z Brazílie, lietadlo smeruje do USA


Tagy: americké ministerstvo zahraničia Korupcia neúspešný kandidát Pranie peňazí Prezidentské voľby v Brazílii Útek

Syn bývalého prezidenta napriek súdnemu zákazu opustil krajinu. Po medzipristátí v Ekvádore má namierené do Miami. Lietadlo s neúspešným brazílskym prezidentským ...



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brazil_election_238_1 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Syn bývalého prezidenta napriek súdnemu zákazu opustil krajinu. Po medzipristátí v Ekvádore má namierené do Miami.


Lietadlo s neúspešným brazílskym prezidentským kandidátom Fláviom Bolsonarom v stredu krátko pristálo v ekvádorskom Guayaquile a následne pokračovalo v lete.


Podľa údajov leteckých monitorovacích služieb smeruje do amerického Miami, jeho konečná destinácia však zatiaľ nie je oficiálne potvrdená.



Odcestoval napriek zákazu


Štyridsaťpäťročný Bolsonaro, ktorý v nedeľňajších voľbách prehral s prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, pricestoval v utorok večer do Argentíny napriek zákazu vycestovať z Brazílie.

Argentínsky imigračný úrad potvrdil, že Bolsonaro vstúpil do krajiny „s platnými cestovnými dokladmi a bez právnych prekážok“. Následne spolu s manželkou a dvoma dcérami odletel súkromným lietadlom spoločnosti Baires Fly do Ekvádoru. Brazílsky najvyšší súd mu nariadil odovzdať cestovné pasy pre vyšetrovanie podozrení z korupcie a prania špinavých peňazí.

Potajomky sa vytratil


Polícia jeho brazílsky a diplomatický pas zrušila, Bolsonaro však od roku 2023 vlastní aj talianske občianstvo. Americké ministerstvo zahraničných vecí prisľúbilo jemu a rodine víza. „Človek, ktorý sa potajomky vytratí z vlastnej krajiny, musí niečo skrývať,“ vyhlásil Lula, ktorý vo voľbách získal 51,8 percenta hlasov.

Výsledky sa mu nepáčia


Bolsonaro výsledky volieb spochybňuje a avizoval snahu o ich anulovanie. Jeho odchod prekvapil aj najbližších spolupracovníkov. Po volebnej porážke zároveň príde o poslaneckú imunitu.

Jeho otec, bývalý prezident Jair Bolsonaro, je v domácom väzení za účasť na príprave štátneho prevratu po prehratých voľbách v roku 2022.


Zdroj: SITA.sk - Neúspešný prezidentský kandidát ušiel z Brazílie, lietadlo smeruje do USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké ministerstvo zahraničia Korupcia neúspešný kandidát Pranie peňazí Prezidentské voľby v Brazílii Útek
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