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28. októbra 2026

Progresívne Slovensko pozýva opozičné strany na spoločné zhromaždenie 17. novembra na Námestí SNP


Tagy: Deň boja za slobodu a demokraciu Námestie SNP v Bratislave

Podľa Šimečku sedemnásty november nesmie byť deliacou čiarou. Hnutie Progresívne Slovensko odmieta politikárčenie so



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69c816dee702d239557681 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Podľa Šimečku sedemnásty november nesmie byť deliacou čiarou.


Hnutie Progresívne Slovensko odmieta politikárčenie so 17. novembrom, pozýva na námestie všetky strany. Ako hnutie uviedlo, 17. november pripomína deň, kedy bola pred 37 rokmi vybojovaná sloboda a právo žiť v demokracii. Pri tejto príležitosti sa na Námestí SNP v Bratislave uskutoční zhromaždenie a o 17:30 na ňom vystúpia zástupcovia politických strán.

Predseda PS Michal Šimečka pozval toto zhromaždenie zástupcov všetkých strán, ktoré sa cítia byť v opozícii voči súčasnej vláde. „Pozvali sme všetkých, aby sme 17. november oslávili spoločne. Pozvánky sme poslali stranám SaS, KDH, Demokratom, Hnutiu Slovensko, Maďarskej Aliancii, Sme rodina, ako aj menším stranám vrátane Za ľudí, oslovíme aj Kresťanskú úniu. Sedemnásty november nemôže byť problémom ani deliacou čiarou. Chcem preto pozvať všetkých, ktorí chcú zmenu a spoločnosti vyslať jasný spoločný signál,“ vyhlásil.

Šéf progresívcov doplnil, že Deň boja za slobodu a demokraciu si pripomenú aj občianska spoločnosť, študenti aj umelci. To je podľa jeho slov správne, no k demokracii patria aj politické strany. „Veď sme štrngali aj preto, aby sme si mohli slobodne voliť svojich zástupcov. Minulý rok bolo toto podujatie veľkolepé, prišlo 70-tisíc ľudí a zúčastnili sa na ňom zástupcovia štyroch strán, ktoré chcú vytvoriť novú vládu,“ pripomenul.

Šimečka verí, že tento rok to bude podobné. „V poslednom čase som v opozícii cítil napätie, videli sme hádky a žabomyšie vojny o to, kto koho pozve na kávu. Sústreďme sa na podstatné veci, na to ako poraziť vládu, so 17. novembrom sa nemajú hrať žiadne hry. Preto pozývam k účasti všetkých ľudí, ktorí chcú na Slovensku zmenu k lepšiemu, verím, že nás na Námestie SNP príde čo najviac,“ uzavrel.

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Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko pozýva opozičné strany na spoločné zhromaždenie 17. novembra na Námestí SNP © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň boja za slobodu a demokraciu Námestie SNP v Bratislave
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