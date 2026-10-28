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28. októbra 2026
Pellegrini vyzýva na spojenie síl Česka a Slovenska pri dôležitých otázkach o budúcnosti Európy – VIDEO, FOTO
Pellegrini pripomenul významnú úlohu Tomáša Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša pri vzniku Československej republiky. Slovensko a Česko by mali posilniť vzájomné ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Pellegrini pripomenul významnú úlohu Tomáša Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša pri vzniku Československej republiky.
Slovensko a Česko by mali posilniť vzájomné partnerstvo a spojiť sily pri riešení výziev. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 108. výročia vzniku Československej republiky po slávnostnom kladení vencov pri Pamätníku československej štátnosti a Pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.
Pellegrini pripomenul významnú úlohu Tomáša Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša pri vzniku Československej republiky a presadzovaní práva českého a slovenského národa na sebaurčenie. „Je to veľkou výzvou aj na to, aby sme sa v dnešných dobách dokázali zjednotiť pre veľké ciele, tak ako sa oni dokázali zjednotiť a zhodnúť na potrebe vzniku spoločného štátu,“ povedal prezident.
Spoločná história a blízke vzťahy Slovenska a Česka podľa Pellegriniho aj v súčasnosti vytvárajú priestor pre spoluprácu, a to aj vo veľkých veciach, ktoré hýbu Európou. Ako pozitívny signál vníma pritom obnovenie spolupráce slovenskej a českej vlády, pokračovanie kultúrnej výmeny a spoločné pripomínanie historických udalostí.
Pellegrini verí, že vzťahy oboch krajín budú naďalej nadštandardné a že budú spoločne hľadať riešenia aj pri vážnych otázkach o budúcnosti Európy, regiónu a mierových riešeniach vojnových konfliktov.
Prezident zdôraznil potrebu zachovávať historickú pamäť a odovzdávať odkaz spoločných dejín mladým ľuďom. „Aby si uvedomovali, že Slovenská republika aj Česká samostatná republika nevznikli len tak pred pár rokmi. Ale že tie základy siahajú ďaleko, ďaleko do našej histórie,“ dodal prezident.
Pripomínať si podľa neho treba nielen súčasné možnosti cestovania, štúdia či podnikania, ale práve aj tie historické udalosti a rozhodnutia, ktoré vytvorili základ výnimočného vzťahu oboch národov.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzýva na spojenie síl Česka a Slovenska pri dôležitých otázkach o budúcnosti Európy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Česko by mali posilniť vzájomné partnerstvo a spojiť sily pri riešení výziev. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 108. výročia vzniku Československej republiky po slávnostnom kladení vencov pri Pamätníku československej štátnosti a Pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.
Spoločná história a blízke vzťahy
Pellegrini pripomenul významnú úlohu Tomáša Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša pri vzniku Československej republiky a presadzovaní práva českého a slovenského národa na sebaurčenie. „Je to veľkou výzvou aj na to, aby sme sa v dnešných dobách dokázali zjednotiť pre veľké ciele, tak ako sa oni dokázali zjednotiť a zhodnúť na potrebe vzniku spoločného štátu,“ povedal prezident.
Spoločná história a blízke vzťahy Slovenska a Česka podľa Pellegriniho aj v súčasnosti vytvárajú priestor pre spoluprácu, a to aj vo veľkých veciach, ktoré hýbu Európou. Ako pozitívny signál vníma pritom obnovenie spolupráce slovenskej a českej vlády, pokračovanie kultúrnej výmeny a spoločné pripomínanie historických udalostí.
Odovzdávanie odkazu dejín mladým
Pellegrini verí, že vzťahy oboch krajín budú naďalej nadštandardné a že budú spoločne hľadať riešenia aj pri vážnych otázkach o budúcnosti Európy, regiónu a mierových riešeniach vojnových konfliktov.
Prezident zdôraznil potrebu zachovávať historickú pamäť a odovzdávať odkaz spoločných dejín mladým ľuďom. „Aby si uvedomovali, že Slovenská republika aj Česká samostatná republika nevznikli len tak pred pár rokmi. Ale že tie základy siahajú ďaleko, ďaleko do našej histórie,“ dodal prezident.
Pripomínať si podľa neho treba nielen súčasné možnosti cestovania, štúdia či podnikania, ale práve aj tie historické udalosti a rozhodnutia, ktoré vytvorili základ výnimočného vzťahu oboch národov.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzýva na spojenie síl Česka a Slovenska pri dôležitých otázkach o budúcnosti Európy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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