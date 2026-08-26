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26. augusta 2026
Nový tréner holandskej reprezentácie sľubuje návrat ofenzívneho štýlu a hrdosti
Xavier Hernandéz chce vrátiť výberu "krajiny tulipánov" útočný futbal a víťaznú mentalitu. Nový tréner holandskej futbalovej reprezentácie Xavi Hernandéz sľúbil, že vráti imidž útočného a ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Xavier Hernandéz chce vrátiť výberu "krajiny tulipánov" útočný futbal a víťaznú mentalitu.
Nový tréner holandskej futbalovej reprezentácie Xavi Hernandéz sľúbil, že vráti imidž útočného a atraktívneho futbalu, s ktorým je výber Oranjes spájaný. Verí, že to pomôže tímu zlepšiť výsledky.
"Ak budeme hrať dobrý futbal... preberieme iniciatívu, budeme dominovať v zápase, hrať ofenzívne... budeme bližšie k víťazstvám a úspechom," vyhlásil 46-ročný bývalý stredopoliar na svojej prvej tlačovej konferencii po vymenovaní do funkcie.
Holandsko sklamalo na nedávnom svetovom šampionáte, keď síce postúpilo zo skupinovej časti, ale nepredvádzalo presvedčivé výkony a vo šestnásťfinále vypadlo s Marokom po penaltovom rozstrele.
"Pamätám si, keď som bol dieťa a pozeral som na zápasy Holandska, hral sa pekný futbal. A toto je môj cieľ – hrať dobrý futbal, aby sme boli hrdí," pokračoval Xavi. Na otázku, čo je dôležitejšie, atraktívny futbal alebo výsledky, odpovedal: "Oboje."
"Sme tu, aby sme súťažili, aby sme si to užívali a aby sme vyhrávali. Trvám na tom, sme tu, aby sme vyhrávali," poznamenal.
Xavi Hernandéz nahradil Ronalda Koemana a podpísal zmluvu na štyri roky. Stal sa prvým zahraničným koučom Holandska za ostatných 48 rokov. Slávny hráč FC Barcelona, ktorý bol súčasťou víťazného tímu Španielska na MS 2010, pričom vo finále Španieli zdolali práve Holanďanov. prácu nemal od odchodu z Camp Nou v roku 2024.
Jeho prvým trénerským pôsobiskom bol katarský klub Al-Sadd, s FC Barcelona vyhral v roku 2023 titul v La Lige, no v ďalšej sezóne ho prepustili a na jeho miesto nastúpil Hansi Flick.
Prvý zápas pod vedením Xaviho absolvuje holandský tím 24. septembra v Lige národov proti Nemecku. A na lavičke súpera bude ďalší trénerský nováčik, legenda FC Liverpool Jürgen Klopp.
"Cítim sa nadšene a motivovane, pretože hráme proti Nemecku, jednej z najlepších európskych reprezentácií, a proti jednému z najlepších trénerov za posledné roky, Jürgenovi Kloppovi," povedal Xavi.
Xavi vyhral počas hráčskej kariéry štyri tituly v Lige majstrov s FC Barcelona a je druhý v počte štartov za "blaugranas" za Lionelom Messim. Pep Guardiola v roku 2011 o ňom povedal: "Keď nehrá futbal, pozerá futbal, určite bude trénovať." Ocenil Xaviho schopnosť nahradiť ho v srdci zálohy Barcelony.
"Budeme pracovať s vášňou, ambíciou a túžbou, aby ľudia v Holandsku, všetkých 18 miliónov, boli hrdí na náš tím," uzavrel Xavi.
Zdroj: SITA.sk - Nový tréner holandskej reprezentácie sľubuje návrat ofenzívneho štýlu a hrdosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový tréner holandskej futbalovej reprezentácie Xavi Hernandéz sľúbil, že vráti imidž útočného a atraktívneho futbalu, s ktorým je výber Oranjes spájaný. Verí, že to pomôže tímu zlepšiť výsledky.
"Ak budeme hrať dobrý futbal... preberieme iniciatívu, budeme dominovať v zápase, hrať ofenzívne... budeme bližšie k víťazstvám a úspechom," vyhlásil 46-ročný bývalý stredopoliar na svojej prvej tlačovej konferencii po vymenovaní do funkcie.
Holandsko sklamalo na nedávnom svetovom šampionáte, keď síce postúpilo zo skupinovej časti, ale nepredvádzalo presvedčivé výkony a vo šestnásťfinále vypadlo s Marokom po penaltovom rozstrele.
"Pamätám si, keď som bol dieťa a pozeral som na zápasy Holandska, hral sa pekný futbal. A toto je môj cieľ – hrať dobrý futbal, aby sme boli hrdí," pokračoval Xavi. Na otázku, čo je dôležitejšie, atraktívny futbal alebo výsledky, odpovedal: "Oboje."
"Sme tu, aby sme súťažili, aby sme si to užívali a aby sme vyhrávali. Trvám na tom, sme tu, aby sme vyhrávali," poznamenal.
Xavi Hernandéz nahradil Ronalda Koemana a podpísal zmluvu na štyri roky. Stal sa prvým zahraničným koučom Holandska za ostatných 48 rokov. Slávny hráč FC Barcelona, ktorý bol súčasťou víťazného tímu Španielska na MS 2010, pričom vo finále Španieli zdolali práve Holanďanov. prácu nemal od odchodu z Camp Nou v roku 2024.
Jeho prvým trénerským pôsobiskom bol katarský klub Al-Sadd, s FC Barcelona vyhral v roku 2023 titul v La Lige, no v ďalšej sezóne ho prepustili a na jeho miesto nastúpil Hansi Flick.
Prvý zápas pod vedením Xaviho absolvuje holandský tím 24. septembra v Lige národov proti Nemecku. A na lavičke súpera bude ďalší trénerský nováčik, legenda FC Liverpool Jürgen Klopp.
"Cítim sa nadšene a motivovane, pretože hráme proti Nemecku, jednej z najlepších európskych reprezentácií, a proti jednému z najlepších trénerov za posledné roky, Jürgenovi Kloppovi," povedal Xavi.
Xavi vyhral počas hráčskej kariéry štyri tituly v Lige majstrov s FC Barcelona a je druhý v počte štartov za "blaugranas" za Lionelom Messim. Pep Guardiola v roku 2011 o ňom povedal: "Keď nehrá futbal, pozerá futbal, určite bude trénovať." Ocenil Xaviho schopnosť nahradiť ho v srdci zálohy Barcelony.
"Budeme pracovať s vášňou, ambíciou a túžbou, aby ľudia v Holandsku, všetkých 18 miliónov, boli hrdí na náš tím," uzavrel Xavi.
Zdroj: SITA.sk - Nový tréner holandskej reprezentácie sľubuje návrat ofenzívneho štýlu a hrdosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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