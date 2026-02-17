Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 18.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaromír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. februára 2026

Neviditeľný prezident podpisuje všetko, matovičovci kritizujú Pellegriniho pre rokovací poriadok


Tagy: Novela rokovacieho poriadku Prezident Slovenskej republiky Rokovací poriadok

Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje podpísanie novely rokovacieho poriadku Národnej rady SR prezidentom Petrom ...



Zdieľať
pellegrini 676x456 17.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje podpísanie novely rokovacieho poriadku Národnej rady SR prezidentom Petrom Pellegrinim.


„Neviditeľný prezident Peter Pellegrini podpisuje absolútne všetko, čo mu parlament pošle. Dokázal to aj teraz, keď podpísal rokovací poriadok. Namiesto toho, aby sa zaujímal o ľudí na Slovensku – o to, že čelia najväčšiemu zdražovaniu spomedzi všetkých európskych krajín alebo že ich trápi najväčšia chudoba, akú sme tu v histórii mali – podpisuje zákony, ktoré neriešia absolútne nič. Schvaľuje to, čo robí parlament: že si poslanci neustále berú ďalšie voľno a tisícové platy, zatiaľ čo na ľudí sa úplne vykašlali," vyjadril sa podpredseda klubu hnutia Július Jakab. Prezidenta označil za obyčajného sluhu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Prezident Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu rokovacieho poriadku NR SR, ktorá upravuje priebeh rokovania zákonodarného orgánu a špecifikuje nežiaduce správanie poslancov. „Ide o autonómnu záležitosť Národnej rady ako si upraví svoje vnútorné záležitosti. Prezident nemá dôvod do tejto úpravy zasahovať, pokiaľ neprekračuje ústavné rámce," vyjadril sa Pellegrini v súvislosti s podpísaním novely rokovacieho poriadku.

Vládna koalícia vo štvrtok 29. januára schválila v parlamente 78 hlasmi novelu rokovacieho poriadku, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Odklepla tiež etický kódex poslancov. Viacerí opoziční politici prezidenta v minulosti vyzývali, aby nový rokovací poriadok nepodpísal.


Zdroj: SITA.sk - Neviditeľný prezident podpisuje všetko, matovičovci kritizujú Pellegriniho pre rokovací poriadok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela rokovacieho poriadku Prezident Slovenskej republiky Rokovací poriadok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Raši rokoval s českým ministrom priemyslu a obchodu o energetickej bezpečnosti aj koordinácii vo V4
<< predchádzajúci článok
Vyvážené dni začínajú na tanieri

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 