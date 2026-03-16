Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boleslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. marca 2026

Nevodič unikal pred policajtami, autom skončil v rokline. Prevrátili sa aj privolaní hasiči – VIDEO



Nevodič unikal pred policajtmi, s autom skončil v rokline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, na tiesňovej linke polícia prijala oznámenie, že od obce Nižný ...



Zdieľať
policia 676x425 16.3.2026 (SITA.sk) - Nevodič unikal pred policajtmi, s autom skončil v rokline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, na tiesňovej linke polícia prijala oznámenie, že od obce Nižný Žipov na obec Zemplínska Teplica (obe okres Trebišov) smeruje vodič Škody Octavia, ktorý nemá vodičské oprávnenie.


Trebišovskí dopravní policajti vozidlo krátko na to spozorovali. Vodič však nereagoval na výzvy policajtov ani na zapnuté svetelné a zvukové výstražné znamenia a pokračoval v nebezpečnej jazde,” uviedla polícia. Doplnila, že útek vodiča sa skončil v obci Zemplínska Teplica. Neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel z cesty a s vozidlom skončil v rokline.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Z miesta nehody 31-ročný muž odišiel spolu s 18-ročným spolujazdcom. Polícia ich však zakrátko vypátrala a lustrácia ukázala, že muž naozaj nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Dychová skúška na alkohol a rovnako aj orientačný test na drogy boli negatívne.

Na miesto smerovali aj hasiči. Počas jazdy sa však ich služobné vozidlo pri vchádzaní z vedľajšej cesty prevrátilo na bok a narazilo do zvodidiel,” informovali ďalej policajti. Zo štyroch hasičov, ktorí boli vo vozidle, jeden utrpel zranenie s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní.

Aj tento prípad ukazuje, že nezodpovedná jazda môže spôsobiť nebezpečné situácie nielen pre vodiča, ale aj pre tých, ktorí idú pomáhať,” uzavreli policajti.



Zdroj: SITA.sk - Nevodič unikal pred policajtami, autom skončil v rokline. Prevrátili sa aj privolaní hasiči – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 