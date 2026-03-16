Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
Archív správ
16. marca 2026
Nevodič unikal pred policajtami, autom skončil v rokline. Prevrátili sa aj privolaní hasiči – VIDEO
Nevodič unikal pred policajtmi, s autom skončil v rokline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, na tiesňovej linke polícia prijala oznámenie, že od obce Nižný ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Nevodič unikal pred policajtmi, s autom skončil v rokline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, na tiesňovej linke polícia prijala oznámenie, že od obce Nižný Žipov na obec Zemplínska Teplica (obe okres Trebišov) smeruje vodič Škody Octavia, ktorý nemá vodičské oprávnenie.
„Trebišovskí dopravní policajti vozidlo krátko na to spozorovali. Vodič však nereagoval na výzvy policajtov ani na zapnuté svetelné a zvukové výstražné znamenia a pokračoval v nebezpečnej jazde,” uviedla polícia. Doplnila, že útek vodiča sa skončil v obci Zemplínska Teplica. Neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel z cesty a s vozidlom skončil v rokline.
Z miesta nehody 31-ročný muž odišiel spolu s 18-ročným spolujazdcom. Polícia ich však zakrátko vypátrala a lustrácia ukázala, že muž naozaj nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Dychová skúška na alkohol a rovnako aj orientačný test na drogy boli negatívne.
„Na miesto smerovali aj hasiči. Počas jazdy sa však ich služobné vozidlo pri vchádzaní z vedľajšej cesty prevrátilo na bok a narazilo do zvodidiel,” informovali ďalej policajti. Zo štyroch hasičov, ktorí boli vo vozidle, jeden utrpel zranenie s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní.
„Aj tento prípad ukazuje, že nezodpovedná jazda môže spôsobiť nebezpečné situácie nielen pre vodiča, ale aj pre tých, ktorí idú pomáhať,” uzavreli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Nevodič unikal pred policajtami, autom skončil v rokline. Prevrátili sa aj privolaní hasiči – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Trebišovskí dopravní policajti vozidlo krátko na to spozorovali. Vodič však nereagoval na výzvy policajtov ani na zapnuté svetelné a zvukové výstražné znamenia a pokračoval v nebezpečnej jazde,” uviedla polícia. Doplnila, že útek vodiča sa skončil v obci Zemplínska Teplica. Neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel z cesty a s vozidlom skončil v rokline.
Z miesta nehody 31-ročný muž odišiel spolu s 18-ročným spolujazdcom. Polícia ich však zakrátko vypátrala a lustrácia ukázala, že muž naozaj nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Dychová skúška na alkohol a rovnako aj orientačný test na drogy boli negatívne.
„Na miesto smerovali aj hasiči. Počas jazdy sa však ich služobné vozidlo pri vchádzaní z vedľajšej cesty prevrátilo na bok a narazilo do zvodidiel,” informovali ďalej policajti. Zo štyroch hasičov, ktorí boli vo vozidle, jeden utrpel zranenie s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní.
„Aj tento prípad ukazuje, že nezodpovedná jazda môže spôsobiť nebezpečné situácie nielen pre vodiča, ale aj pre tých, ktorí idú pomáhať,” uzavreli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Nevodič unikal pred policajtami, autom skončil v rokline. Prevrátili sa aj privolaní hasiči – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
