Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Tajná skrýša pri prechode hranice mužovi nevyšla, colníci mu v palubovke našli takmer pol milióna dolárov
16.3.2026 (SITA.sk) - Colníci z Vyšného Nemeckého odhalili tajný úkryt. V palubovke auta našli takmer pol milióna dolárov. Informovala o tom Finančná správa SR. Pokus o nezákonnú prepravu peňazí vo výške 450-tisíc dolárov colníci odhalili na východnej hranici 12. marca.
Na územie Slovenska z Ukrajiny vstupoval muž cudzej príslušnosti. Pred colnou kontrolou ho príslušníci finančnej správy vyzvali na prihlásenie množstva a druhu prepravovaného tovaru. Muž ich oboznámil s desiatimi kusmi cigariet. Následne prišlo na fyzickú colnú kontrolu batožiny a vozidla.
„Počas kontroly vozidla inšpekčným skenovacím zariadením bolo označené podozrivé miesto v prístrojovej doske. Po jej demontovaní boli v odkrytej konštrukčnej dutine nájdené malé balíčky zabalené v igelitových vreckách a v nich bankovky nominálnej hodnoty 100 a 50 amerických dolárov v celkovej hodnote 450-tisíc dolárov,“ priblížila finančná správa. Muž hotovosť ukrýval pred colnou kontrolou a pri vstupe ju neohlásil tak, ako to prikazujú právne predpisy.
„Z uvedeného dôvodu boli bankovky dočasne zadržané a bol vyrozumený vecne príslušný útvar Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia policajného zboru SR,“ doplnila finančná správa a pripomenula, že pre prepravu hotovosti, s ktorou cestujúci prestupuje hranice EÚ s treťou krajinou, platí od júna 2021 prísnejšia legislatíva.
Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má so sebou peniaze v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote desaťtisíc eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť formulár. Takýmto spôsobom sa má predchádzať praniu špinavých peňazí a zlepšiť boj proti financovaniu terorizmu.
Zdroj: SITA.sk - Tajná skrýša pri prechode hranice mužovi nevyšla, colníci mu v palubovke našli takmer pol milióna dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Muž im ukázal desať cigariet
Prísnejšia legislatíva
