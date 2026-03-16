Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Košice prerozdelia cez granty viac ako 200-tisíc eur na kultúru a cestovný ruch mesta – FOTO
Metropola východu prerozdelí cez granty na kultúru a cestovný ruch viac ako 200-tisíc eur. Ako mesto Košice informovalo, v spolupráci s Visit Košice a Creative Industry Košice, vyhlásilo začiatkom tohto mesiaca ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Metropola východu prerozdelí cez granty na kultúru a cestovný ruch viac ako 200-tisíc eur. Ako mesto Košice informovalo, v spolupráci s Visit Košice a Creative Industry Košice, vyhlásilo začiatkom tohto mesiaca grantovú výzvu na rok 2026, v rámci ktorej sú otvorené dva programy.
Na program „Dotácie pre kultúrny a kreatívny priemysel“ je vyčlenená suma 114-tisíc eur. Jednotlivci môžu žiadať grant do výšky päťtisíc eur, organizácie dvojnásobok tejto sumy. V ďalšom programe „Dotácia na podporu cestovného ruchu“ sa vyčlenená suma pohybuje okolo 100-tisíc eur. Žiadosti možno podávať do stredy 8. apríla.
„Chceme zapojiť širokú verejnosť v našom meste do aktivít zameraných na kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch, kde chceme predstaviť Košice ako zaujímavú turistickú destináciu. Už onedlho máme v pláne vyhlásiť aj ďalšie výzvy a grantové programy. Ich výsledkom môžu byť podpora viacerých zaujímavých aktivít, ktoré skvalitnia život v našom meste. Našou snahou je, aby sa z Košíc neodchádzalo za lepším, ale prichádzalo za najlepším,” uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).
Samospráva pripomenula, že grantová výzva mesta Košice je už od roku 2014 kľúčovým nástrojom, ktorým systematicky podporuje najmä oblasť kultúrno-kreatívneho priemyslu. Nadväzuje tak na dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013.
„Podporujeme projekty, ktoré nielen rozvíjajú kultúrny život, ale budujú aj silnú značku mesta navonok. V tomto roku rozširujeme model podpory cez grantovú výzvu o strategické partnerstvo s Visit Košice. Našim cieľom je podpora veľkoformátových podujatí, ktoré zvyšujú atraktivitu nášho mesta ako celoročnej destinácie. Celkovo tak vzniká ucelený program podpory kultúrno-kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu,“ priblížil košický viceprimátor a predseda predstavenstva Visit Košice Marcel Gibóda (SaS).
Informácie k výzve, podmienky oprávnenosti a dokumenty k obom programom možno nájsť v aktuálnej Grantovej výzve mesta Košice 2026 na stránke: https://www.kosice.sk/clanok/grantova-vyzva-mesta-kosice-2026. Zároveň s touto grantovou výzvou bola vyhlásená aj Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotáciu.
Zdroj: SITA.sk - Košice prerozdelia cez granty viac ako 200-tisíc eur na kultúru a cestovný ruch mesta – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Košice ako zaujímavá destinácia
Podpora veľkoformátových podujatí
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nevodič unikal pred policajtami, autom skončil v rokline. Prevrátili sa aj privolaní hasiči – VIDEO
Nevodič unikal pred policajtami, autom skončil v rokline. Prevrátili sa aj privolaní hasiči – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Spor o miliónový projekt pre ženy, nadácia Zastavme korupciu obvinila konzorcium z politických väzieb
Spor o miliónový projekt pre ženy, nadácia Zastavme korupciu obvinila konzorcium z politických väzieb