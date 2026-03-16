Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boleslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

16. marca 2026

Košice prerozdelia cez granty viac ako 200-tisíc eur na kultúru a cestovný ruch mesta – FOTO


Zdieľať
ifr3330 676x451 16.3.2026 (SITA.sk) - Metropola východu prerozdelí cez granty na kultúru a cestovný ruch viac ako 200-tisíc eur. Ako mesto Košice informovalo, v spolupráci s Visit Košice a Creative Industry Košice, vyhlásilo začiatkom tohto mesiaca grantovú výzvu na rok 2026, v rámci ktorej sú otvorené dva programy.

Košice ako zaujímavá destinácia


Na program „Dotácie pre kultúrny a kreatívny priemysel“ je vyčlenená suma 114-tisíc eur. Jednotlivci môžu žiadať grant do výšky päťtisíc eur, organizácie dvojnásobok tejto sumy. V ďalšom programe „Dotácia na podporu cestovného ruchu“ sa vyčlenená suma pohybuje okolo 100-tisíc eur. Žiadosti možno podávať do stredy 8. apríla.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Chceme zapojiť širokú verejnosť v našom meste do aktivít zameraných na kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch, kde chceme predstaviť Košice ako zaujímavú turistickú destináciu. Už onedlho máme v pláne vyhlásiť aj ďalšie výzvy a grantové programy. Ich výsledkom môžu byť podpora viacerých zaujímavých aktivít, ktoré skvalitnia život v našom meste. Našou snahou je, aby sa z Košíc neodchádzalo za lepším, ale prichádzalo za najlepším,” uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Samospráva pripomenula, že grantová výzva mesta Košice je už od roku 2014 kľúčovým nástrojom, ktorým systematicky podporuje najmä oblasť kultúrno-kreatívneho priemyslu. Nadväzuje tak na dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Podpora veľkoformátových podujatí


Podporujeme projekty, ktoré nielen rozvíjajú kultúrny život, ale budujú aj silnú značku mesta navonok. V tomto roku rozširujeme model podpory cez grantovú výzvu o strategické partnerstvo s Visit Košice. Našim cieľom je podpora veľkoformátových podujatí, ktoré zvyšujú atraktivitu nášho mesta ako celoročnej destinácie. Celkovo tak vzniká ucelený program podpory kultúrno-kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu,“ priblížil košický viceprimátor a predseda predstavenstva Visit Košice Marcel Gibóda (SaS).

Informácie k výzve, podmienky oprávnenosti a dokumenty k obom programom možno nájsť v aktuálnej Grantovej výzve mesta Košice 2026 na stránke: https://www.kosice.sk/clanok/grantova-vyzva-mesta-kosice-2026. Zároveň s touto grantovou výzvou bola vyhlásená aj Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotáciu.


Zdroj: SITA.sk - Košice prerozdelia cez granty viac ako 200-tisíc eur na kultúru a cestovný ruch mesta – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 