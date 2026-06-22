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22. júna 2026
Žiadna zmena sa nekonala. Šatan zostáva na čele SZĽH, vo voľbách nemal protikandidáta
Tagy: Voľba prezidenta SZĽH
Pred sebou má Miroslav Šatan tretie funkčné obdobie, ktoré potrvá do leta 2030. Niekdajší slovenský hokejový reprezentant Miroslav Šatan zostáva na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Pred sebou má Miroslav Šatan tretie funkčné obdobie, ktoré potrvá do leta 2030.
Niekdajší slovenský hokejový reprezentant Miroslav Šatan zostáva na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Svoj post obhájil na pondelkovom Kongrese SZĽH v Bratislave.
Pri voľbách napokon nemal protikandidáta a dostal 350 z celkového počtu 390 hlasov. Pred sebou tak má tretie funkčné obdobie, ktoré potrvá do leta 2030. Proti 51-ročnému Šatanovi mal stáť Miloslav Klíma z HC Košice, no z osobných dôvodov sa rozhodol stiahnuť kandidatúru.
V závere predchádzajúceho týždňa Šatan zhodnotil aktuálny stav v slovenskom hokeji. Vyzdvihol zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalitu ľadových plôch, zlepšenie financovania klubov, pozdvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním.
Do budúcnosti plánuje zväz reformu vzdelávania a úpravu metodiky pre trénerov v spolupráci s univerzitami.
Zdroj: SITA.sk - Žiadna zmena sa nekonala. Šatan zostáva na čele SZĽH, vo voľbách nemal protikandidáta © SITA Všetky práva vyhradené.
Niekdajší slovenský hokejový reprezentant Miroslav Šatan zostáva na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Svoj post obhájil na pondelkovom Kongrese SZĽH v Bratislave.
Pri voľbách napokon nemal protikandidáta a dostal 350 z celkového počtu 390 hlasov. Pred sebou tak má tretie funkčné obdobie, ktoré potrvá do leta 2030. Proti 51-ročnému Šatanovi mal stáť Miloslav Klíma z HC Košice, no z osobných dôvodov sa rozhodol stiahnuť kandidatúru.
V závere predchádzajúceho týždňa Šatan zhodnotil aktuálny stav v slovenskom hokeji. Vyzdvihol zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalitu ľadových plôch, zlepšenie financovania klubov, pozdvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním.
Do budúcnosti plánuje zväz reformu vzdelávania a úpravu metodiky pre trénerov v spolupráci s univerzitami.
Zdroj: SITA.sk - Žiadna zmena sa nekonala. Šatan zostáva na čele SZĽH, vo voľbách nemal protikandidáta © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Voľba prezidenta SZĽH
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