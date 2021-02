Vlhová si po druhom zjazde vo Val di Fassa pohoršila, na líderku Svetového pohára stráca ešte viac

Obe majú vyše tisíc bodov

Po Taliansku nasleduje Jasná

27.2.2021 - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová v piatkovom zjazde na pretekoch Svetového pohára v talianskom Val di Fassa prišla o post líderky celkového hodnotenia SP a v sobotu rovnako v zjazde sa jej manko na Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú ešte zvýšilo.Kým švajčiarska lyžiarka v sobotu zopakovala svoj triumf z piatka, Slovenka po deviatej priečke z piatka skončila o deň neskôr v druhej desiatke na 12. priečke. Gutová-Behramiová tak svoj náskok na čele poradia zvýšila o ďalších 78 bodov.Uvedené platí po odjazdení elitnej tridsiatky štartového poľa, celkovo by sa na trať malo vydať 50 zjazdárok. Zostávajúca dvadsiatka by už nemala zamiešať karty v prvej pätnástke.Gutová-Behramiová po šiestom víťazstve v sezóne SP 2020/2021 v súboji o veľký glóbus má náskok 107 bodov pred Vlhovou.Obe sa už v piatok prehupli cez hranicu 1000 bodov, Gutová-Behramiová má po sobote na konte 1147 a Vlhová 1040 bodov. Tretia v celkovom poradí, Švajčiarka Michelle Gisinová, nazbierala 872 bodov.Slovenka sa rovnako ako v piatok aj v sobotu objavila na štarte s číslom 19 a od začiatku svojej jazdy sa pohybovala na priečka prvej polovice druhej desiatky. Napokon sa s mankom 1,29 s zaradila na dvanástu pozíciu a tú si už do konca udržala. Stupne víťazov okrem Gutovej-Behramiovej dopĺňajú jej krajanka Corinne Suterová a Nemka Kira Weidleová.Gutová-Behramiová v sobotu dosiahla celkovo 32. triumf v SP, jedenásty v zjazde. V hodnotení disciplíny je stále na čele Talianka Sofia Goggiová, ktorá vo Val di Fassa absentuje pre problémy s kolenom.Pred posledným zjazdom sezóny, ktorý je na programe 17. marca vo švajčiarskom Lenzerheide, má náskok 70 bodov pred Suterovou a 97 bodov pred Gutovou-Behramiovou. Vlhová je v hodnotení zjazdu dvanásta.Vo Val di Fassa sú v nedeľu 28. februára na programe preteky v superobrovskom slalome, potom sa kolotoč SP presunie do nízkotatranského strediska Jasná a počas nasledujúceho víkendu sa tam uskutočnia obrovský slalom a slalom.Po Jasnej sa bude ešte jazdiť vo švédskom Aare (dvakrát slalom) a vyvrcholením sezóny bude zastávka vo švajčiarskom Lenzerheide (17.-21. marca) postupne so zjazdom, super G, obrovským slalomom a slalomom.