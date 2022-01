Slováci na ME vo futsale zdolali Chorvátov, čo im prinieslo vytúžený postup do štvrťfinále (video)

Premiérový štart Slovákov

Vytúžený postup do štvrťfinále

Šampionát má tento rok až 16 účastníkov



Majstrovstvá Európy mužov vo futsale - Amterdam, Groningen (Hol.)

C-skupina:

Slovensko - Chorvátsko 5:3 (2:1)

Góly: 8. a 34. Směřička, 21. a 28. Drahovský (druhý z pok. kopu), 20. Kozár - 15. Postružin, 6. Horvat, 38. Jelovčič, ŽK: 26. Ševčík, 38. Doša (obaja SR), rozhodovali: Bugenko (Mold.) a Ošomkov (Est.)

Zostavy:

SR: Karpiak, Oberman - Rick, Kozár, Doša, Drahovský - Serbin, Ševčík, Směřička, Zdráhal, Zaťovič, Brunovský, Čeřovský, Ostrák

Chorvátsko: Luketin, Primič - Jelovčič, Marinovič, Novak, Postružin - Kanjuh, Kustura, Duras, Jurlina, Čekol, Horvat, A. Sekulič



Rusko - Poľsko 5:1 (2:1)



Tabuľka C-skupiny:

1. Rusko 3 3 0 0 16:2 9 - postup do štvrťfinále

4. Slovensko 3 1 1 1 8:12 4 - postup do štvrťfinále

2. Chorvátsko 3 1 0 2 6:10 3

3. Poľsko 3 0 1 2 4:10 1





29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská reprezentácia vo futsale pri svojej premiére na majstrovstvách Európy postúpila na šampionáte do štvrťfinále vyraďovacej časti. Zverenci trénera Mariána Berkyho totiž v záverečnom zápase C-skupiny v holandskom Groningene zdolali výber Chorvátska 5:3 (2:1) a v tabuľke sa posunuli na 2. priečku práve pred Chorvátov.V druhom sobotňajšom zápase C-skupiny Rusi podľa očakávania zdolali Poliakov 5:1, post víťaza skupiny mali istý už pred sobotou. O prienik do semifinále budú Slováci bojovať v utorok 1. februára v Amsterdame, ich súperom bude víťaz D-skupiny - Gruzínsko alebo Španielsko.Slováci sa na vrcholnom futsalovom turnaji štartujú premiérovo. V úvodnom súboji podľahli Rusom vysoko 1:7, v druhom stretnutí remizovali s Poliakmi 2:2 a v treťom zdolali Chorvátov 5:3.Zaujímavosťou je, že všetky tri stretnutia slovenského výberu na šampionáte viedla moldavsko-estónska rozhodcovská dvojica Viktor Bugenko a Grigorij Ošomkov.V sobotňajšom zápase proti papierovému favoritovi sa slovenskí futsalisti ujali vedenia v 8. minúte presným zásahom Martina Směřičku, no v 15. minúte vyrovnal Kristijan Postružin. Len 16 sekúnd pred prestávkou však pridal druhý slovenský gól Peter Kozár a šesť sekúnd po zmene strán Tomáš Drahovský upravil na 3:1. Ten istý hráč potom z pokutového kopu zvýšil na 4:1 a už na 5:1 zmenil stav opäť Martin Směřička.Chorváti potom stavili všetko na jednu kartu, hrali power-play a zásluhou Mateja Horvata a Franka Jelovčiča skorigovali na rozdiel dvoch gólov. Záver si však už Slováci ustrážili a dotiahli duel do víťazného konca, čo im prinieslo vytúžený postup.Do štvrťfinále ME postupujú po dva najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch základných skupín. Futsalové ME majú premiérovo až 16 účastníkov, od roku 2010 mal záverečný turnaj kontinentálneho šampionátu po 12 tímov.Zlato zo Slovinska 2018 obhajujú hráči Portugalska. Turnaj sa začal v stredu 19.1. a vyvrcholí 6.2. finálovým súbojom v Amsterdame.