 Z domova

09. augusta 2025

Petržalka spustila rekonštrukciu športovej haly pri Draždiaku, hotová má byť v júli 2026


Bratislavská Petržalka začala s obnovou športovej haly pri Draždiaku. Mestská časť ešte minulý rok výhodne odkúpila Tenisový areál Slávia Právnik Bratislava. Jeho súčasťou bolo päť vonkajších tenisových ...



Zdieľať
528025320_1079177267669433_3817408711325980190_n 1 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka začala s obnovou športovej haly pri Draždiaku. Mestská časť ešte minulý rok výhodne odkúpila Tenisový areál Slávia Právnik Bratislava. Jeho súčasťou bolo päť vonkajších tenisových kurtov, tri vnútorné tenisové kurty v hale, ale tiež budova s nebytovými priestormi, reštaurácia či ubytovňa s bytmi. K areálu prislúcha aj časť nábrežia jazera.


„V rámci základných opráv na jar 2024 si komplex vyžiadal kompletnú výmenu osvetlenia za úspornejšie LED svietidlá plus čiastočné úpravy exteriéru," priblížila mestská časť s tým, že nutná je však aj rozsiahla rekonštrukcia.

Náklady presiahnu dva a pol milióna


Petržalka uspela vo výzve vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), v rámci ktorej jej bol schválený finančný príspevok viac ako 2,05 milióna eur. Náklady na rekonštrukciu haly sú odhadované na viac ako 2,5 milióna eur.

Z mimorozpočtových zdrojov budú realizované najmä práce, ktorých výsledkom má byť zníženie energetických nárokov budovy.

„Na dosiahnutie týchto úspor dôjde v rámci obnovy budovy k výmene zatepľovacieho systému, obvodového plášťa a strechy, k výmene okien, k zmene spôsobu vykurovania budovy z plynového na tepelné čerpadlá, obnove vzduchotechniky, pričom nová disponuje s rekuperáciou tepla a aj chladením," vymenovala samospráva.

Fotovoltické panely na streche


Okrem toho budú na streche namontované fotovoltické panely a obnovená elektroinštalácia s osvetlením haly a spoločných priestorov. Z vlastných finančných zdrojov Petržalka zafinancuje výmenu existujúceho športového povrchu určeného len pre tenis za povrch vhodný na multifunkčné športové využitie.

Primárnym cieľom projektu je znížiť spotrebu energie haly o 62 percent a produkcie CO2 o 76 percent. Stavebné práce by mali byť ukončené v júli 2026.


Zdroj: SITA.sk - Petržalka spustila rekonštrukciu športovej haly pri Draždiaku, hotová má byť v júli 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

