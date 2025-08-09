|
„V rámci základných opráv na jar 2024 si komplex vyžiadal kompletnú výmenu osvetlenia za úspornejšie LED svietidlá plus čiastočné úpravy exteriéru," priblížila mestská časť s tým, že nutná je však aj rozsiahla rekonštrukcia.
Náklady presiahnu dva a pol milióna
Petržalka uspela vo výzve vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), v rámci ktorej jej bol schválený finančný príspevok viac ako 2,05 milióna eur. Náklady na rekonštrukciu haly sú odhadované na viac ako 2,5 milióna eur.
Z mimorozpočtových zdrojov budú realizované najmä práce, ktorých výsledkom má byť zníženie energetických nárokov budovy.
„Na dosiahnutie týchto úspor dôjde v rámci obnovy budovy k výmene zatepľovacieho systému, obvodového plášťa a strechy, k výmene okien, k zmene spôsobu vykurovania budovy z plynového na tepelné čerpadlá, obnove vzduchotechniky, pričom nová disponuje s rekuperáciou tepla a aj chladením," vymenovala samospráva.
Fotovoltické panely na streche
Okrem toho budú na streche namontované fotovoltické panely a obnovená elektroinštalácia s osvetlením haly a spoločných priestorov. Z vlastných finančných zdrojov Petržalka zafinancuje výmenu existujúceho športového povrchu určeného len pre tenis za povrch vhodný na multifunkčné športové využitie.
Primárnym cieľom projektu je znížiť spotrebu energie haly o 62 percent a produkcie CO2 o 76 percent. Stavebné práce by mali byť ukončené v júli 2026.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka spustila rekonštrukciu športovej haly pri Draždiaku, hotová má byť v júli 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
