Newcastle United bodoval v Premier League po viac ako mesiaci, brankára Dúbravku museli ošetrovať

Tím sa posunul na siedmu priečku

Ukončenie šnúry prehier

31.1.2024 (SITA.sk) - Prvýkrát po vyše mesiaci sa futbalistom Newcastlu United podarilo naplno bodovať v najvyššej anglickej súťaži a bol pri tom aj slovenský brankár Martin Dúbravka Gólman reprezentácie SR predviedol päť úspešných zákrokov a „The Magpies" triumfovali v Birminghame na trávniku Aston Villy 3:1. V tabuľke Premier League sa Newcastle posunul na 7. priečku, keď z doterajších 22 duelov vyťažil 32 bodov, má lepšie skóre ako ôsmy Brighton aj deviaty Manchester United Dúbravku prekonal v utorok iba Ollie Watkins v 73. minúte, v tom čase však už hostia viedli o tri góly. Slovenského brankára museli v prvom polčase ošetrovať, keďže po jednom zo zásahov po krížnej strele domácich zostal ležať na trávniku. Dostal sa však z toho a duel dochytal.Newcastle bodoval v Premier League prvýkrát od 16. decembra a ukončil šnúru štyroch ligových prehier. Aston Villa doma prehrala v tejto ligovej sezóne prvýkrát, v predchádzajúcich desiatich dueloch si pripísala deväť triumfov a jednu remízu.„Vedeli sme, že musíme zo seba vydať všetko, ak chceme uspieť," vyhlásil podľa BBC hosťujúci Fabian Schär, švajčiarsky obranca dvoma gólmi v prvom polčase nasmeroval svoj tím za triumfom. Domáci kouč Unai Emery bol po súboji sklamaný. „Je to trochu frustrujúce. Počas prvých 60 minút bol súper lepší. My sme sa nedostávali do šancí. V závere sme sa snažili to napraviť, no už sme len skorigovali," uviedol.