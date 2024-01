Vydražia servítku, na ktorej Messi podpísal prvú zmluvu s Barcelonou

Servítku, na ktorej futbalista Lionel Messi podpísal svoju prvú zmluvu s Barcelonou v roku 2000, pôjde do dražby. Podľa denníka La Vanguardia aukciu zorganizuje od 18. do 27. marca anglická aukčná sieň Bonhams a cena za suvenír by sa mala pohybovať v rozmedzí 300.000 až 500.000 eur. Informovala o tom agentúra DPA.





Kúsok bol starostlivo uschovávaný v trezore Horacia Gaggioliho, Messiho vtedajšieho agenta. Na servítke je nielen podpis argentínskeho útočníka, ale aj Carlesa Rexacha, ktorý bol technický sekretár Barcelony a Josepa Mariu Minguella, hľadača talentov, ktorý sa zaslúžil o objavenie hráča.Servítka, ktorá bola podpísaná počas obeda v tenisovom klube La Reial Societat de Tennis Pompeia na Montjuic, je písomný záväzok Rexacha. Messi mal len 13 rokov, keď sa pripojil k barcelonskému tímu. Dovtedy pôsobil v miestnom argentínskeho tíme Newell's Old Boys. Za Kataláncov debutoval v októbri 2004.Kapitán úradujúcich majstrov sveta získal počas kariéry viacero významných titulov. Za Barcelonu odohral 778 zápasov, strelil 672 gólov, pridal 303 asistencií a zaradil sa medzi klubové legendy. S klubom získal desať ligových titulov, štyrikrát vyhral Ligu majstrov a zaznamenal množstvo ďalších trofejí. V roku 2021 prestúpil do Paríža Saint-Germain, s ktorým dvakrát triumfoval v najvyššej francúzskej súťaži a získal aj francúzsky Superpohár. Vlani v júli podpísal kontrakt s klubom zámorskej MLS Interom Miami.