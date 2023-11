Neymar môže byť mimo hry až 12 mesiacov, Copa America zrejme nestihne

Brazílsky futbalista Neymar absolvoval vo štvrtok operáciu roztrhnutého predného skríženého väzu i odtrhnutého menisku v ľavom kolene, po ktorej ho čaká šesť až dvanásťmesačná maródka. Informovala AP s odvolaním sa na Globo Esporte.





Vážne zranenie utrpel Neymar v októbrovom dueli kvalifikácie MS 2026 na pôde Uruguaja (0:2). Tridsaťjedenročný útočník musel striedať v závere prvého polčasu, ihrisko opustil v slzách a na pojazdných nosidlách. "Štvorhodinový chirurgický zákrok absolvoval vo štvrtok v nemocnici v Belo Horizonte, operoval ho lekár národného tímu Rodrigo Lasmar. Do domáceho liečenia by ho mali prepustiť v sobotu," uviedla v správe AP.Neymar pravdepodobne nestihne budúcoročný kontinentálny šampionát Copa America. Ten odštartuje v USA 20. júna 2024. Do súťažného diania sa pritom vrátil iba nedávno po zranení pravého členka, ktoré ho predtým vyradilo na pol roka. V lete prestúpil do Al-Hilalu z parížskeho St. Germain, no za saudskoarabský tím stihol odohrať len tri ligové zápasy.