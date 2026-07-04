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04. júla 2026
Neymar nie je spokojný s úlohou na MS 2026, ale zostáva podľa kouča Ancelottiho je profesionál a vzor pre spoluhráčov
Tagy: MS vo futbale 2026
Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie priznal, že Neymar nie je spokojný so svojou úlohou na turnaji. Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti priznal, že hviezdny Neymar je ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie priznal, že Neymar nie je spokojný so svojou úlohou na turnaji.
Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti priznal, že hviezdny Neymar je nespokojný s tým, že na tohtoročných majstrovstvách sveta má len obmedzenú úlohu. Napriek tomu sa podľa talianskeho kouča správa profesionálne a zostáva pozitívnym vplyvom pre tím.
Neymar je najlepší strelec Brazílie všetkých čias s zatiaľ odohral iba 14 minút, keď nastúpil ako náhradník v skupinovej časti proti Škótsku pri triumfe 3:0. V Severnej Amerike je to už jeho štvrtý svetový šampionát, avšak aj v nedeľňajšom štvrťfinálovom súboji proti Nórsku na štadióne v New Jersey sa očakáva, že bude opäť na lavičke náhradníkov.
"Nie je spokojný, ale správa sa veľmi dobre. Trénuje na výbornú. Neymar je veľmi rešpektujúci, láskavý a je medzi spoluhráčmi obľúbený. Je významnou postavou v tíme, pretože má kvalitu a zároveň je veľmi pokorný. Som s ním veľmi spokojný. Samozrejme, chce hrať, ako vždy," uviedol Ancelotti v rozhovore pre brazílsky denník Folha de Sao Paulo.
Neymar pricestoval na šampionát s natrhnutým lýtkovým svalom na pravej nohe. Ancelotti však zdôraznil, že už je schopný odohrať celý zápas, čím zmiernil pochybnosti o fyzickej kondícii niekdajšej hviezdy FC Barcelona a Paríža Saint-Germain.
"Dôležité je, že môže hrať. Nikto nevie, ako dlho bude hrať. Má skúsenosti riadiť si minúty a tempo v zápase. Keď uvidím, že tím ho potrebuje, postavím ho na ihrisko," poznamenal Ancelotti.
Brazílska reprezentácia doteraz nikdy nezdolala Nórsko, v štyroch vzájomných dueloch zaznamenala dve remízy a dve prehry. Okrem toho od zisku titulu majstrov sveta v roku 2002 vo vyraďovacej fáze šampionátu nezvíťazila nad európskym tímom.
"Je to vždy náročné, ale sme presvedčení, že podáme dobrý výkon. Nórsko má veľmi dobre organizovanú defenzívu a ich tréner odvádza v tejto oblasti skvelú prácu. Sme pripravení na všetko, čo sa môže stať. Môžeme inkasovať gól, ale sme pripravení zareagovať," uzavrel Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Neymar nie je spokojný s úlohou na MS 2026, ale zostáva podľa kouča Ancelottiho je profesionál a vzor pre spoluhráčov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti priznal, že hviezdny Neymar je nespokojný s tým, že na tohtoročných majstrovstvách sveta má len obmedzenú úlohu. Napriek tomu sa podľa talianskeho kouča správa profesionálne a zostáva pozitívnym vplyvom pre tím.
Neymar je najlepší strelec Brazílie všetkých čias s zatiaľ odohral iba 14 minút, keď nastúpil ako náhradník v skupinovej časti proti Škótsku pri triumfe 3:0. V Severnej Amerike je to už jeho štvrtý svetový šampionát, avšak aj v nedeľňajšom štvrťfinálovom súboji proti Nórsku na štadióne v New Jersey sa očakáva, že bude opäť na lavičke náhradníkov.
"Nie je spokojný, ale správa sa veľmi dobre. Trénuje na výbornú. Neymar je veľmi rešpektujúci, láskavý a je medzi spoluhráčmi obľúbený. Je významnou postavou v tíme, pretože má kvalitu a zároveň je veľmi pokorný. Som s ním veľmi spokojný. Samozrejme, chce hrať, ako vždy," uviedol Ancelotti v rozhovore pre brazílsky denník Folha de Sao Paulo.
Neymar pricestoval na šampionát s natrhnutým lýtkovým svalom na pravej nohe. Ancelotti však zdôraznil, že už je schopný odohrať celý zápas, čím zmiernil pochybnosti o fyzickej kondícii niekdajšej hviezdy FC Barcelona a Paríža Saint-Germain.
"Dôležité je, že môže hrať. Nikto nevie, ako dlho bude hrať. Má skúsenosti riadiť si minúty a tempo v zápase. Keď uvidím, že tím ho potrebuje, postavím ho na ihrisko," poznamenal Ancelotti.
Brazílska reprezentácia doteraz nikdy nezdolala Nórsko, v štyroch vzájomných dueloch zaznamenala dve remízy a dve prehry. Okrem toho od zisku titulu majstrov sveta v roku 2002 vo vyraďovacej fáze šampionátu nezvíťazila nad európskym tímom.
"Je to vždy náročné, ale sme presvedčení, že podáme dobrý výkon. Nórsko má veľmi dobre organizovanú defenzívu a ich tréner odvádza v tejto oblasti skvelú prácu. Sme pripravení na všetko, čo sa môže stať. Môžeme inkasovať gól, ale sme pripravení zareagovať," uzavrel Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Neymar nie je spokojný s úlohou na MS 2026, ale zostáva podľa kouča Ancelottiho je profesionál a vzor pre spoluhráčov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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