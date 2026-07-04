Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Prokop
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Neymar nie je spokojný s úlohou na MS 2026, ale zostáva podľa kouča Ancelottiho je profesionál a vzor pre spoluhráčov


Tagy: MS vo futbale 2026

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie priznal, že Neymar nie je spokojný so svojou úlohou na turnaji. Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti priznal, že hviezdny Neymar je ...



Zdieľať
neymar 676x451 4.7.2026 (SITA.sk) - Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie priznal, že Neymar nie je spokojný so svojou úlohou na turnaji.


Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti priznal, že hviezdny Neymar je nespokojný s tým, že na tohtoročných majstrovstvách sveta má len obmedzenú úlohu. Napriek tomu sa podľa talianskeho kouča správa profesionálne a zostáva pozitívnym vplyvom pre tím.

Neymar je najlepší strelec Brazílie všetkých čias s zatiaľ odohral iba 14 minút, keď nastúpil ako náhradník v skupinovej časti proti Škótsku pri triumfe 3:0. V Severnej Amerike je to už jeho štvrtý svetový šampionát, avšak aj v nedeľňajšom štvrťfinálovom súboji proti Nórsku na štadióne v New Jersey sa očakáva, že bude opäť na lavičke náhradníkov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Nie je spokojný, ale správa sa veľmi dobre. Trénuje na výbornú. Neymar je veľmi rešpektujúci, láskavý a je medzi spoluhráčmi obľúbený. Je významnou postavou v tíme, pretože má kvalitu a zároveň je veľmi pokorný. Som s ním veľmi spokojný. Samozrejme, chce hrať, ako vždy," uviedol Ancelotti v rozhovore pre brazílsky denník Folha de Sao Paulo.

Neymar pricestoval na šampionát s natrhnutým lýtkovým svalom na pravej nohe. Ancelotti však zdôraznil, že už je schopný odohrať celý zápas, čím zmiernil pochybnosti o fyzickej kondícii niekdajšej hviezdy FC Barcelona a Paríža Saint-Germain.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Dôležité je, že môže hrať. Nikto nevie, ako dlho bude hrať. Má skúsenosti riadiť si minúty a tempo v zápase. Keď uvidím, že tím ho potrebuje, postavím ho na ihrisko," poznamenal Ancelotti.

Brazílska reprezentácia doteraz nikdy nezdolala Nórsko, v štyroch vzájomných dueloch zaznamenala dve remízy a dve prehry. Okrem toho od zisku titulu majstrov sveta v roku 2002 vo vyraďovacej fáze šampionátu nezvíťazila nad európskym tímom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Je to vždy náročné, ale sme presvedčení, že podáme dobrý výkon. Nórsko má veľmi dobre organizovanú defenzívu a ich tréner odvádza v tejto oblasti skvelú prácu. Sme pripravení na všetko, čo sa môže stať. Môžeme inkasovať gól, ale sme pripravení zareagovať," uzavrel Ancelotti.


Zdroj: SITA.sk - Neymar nie je spokojný s úlohou na MS 2026, ale zostáva podľa kouča Ancelottiho je profesionál a vzor pre spoluhráčov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trpaslík siahal na megaprekvapenie. Obhajcovia titulu si postup zaistili až po predĺžení, skóroval aj Messi
<< predchádzajúci článok
Úradujúci majstri sveta z Argentíny sa na MS 2026 natrápili s kapverdským trpaslíkom, ďalej idú aj Kolumbia a Egypt

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 