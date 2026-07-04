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04. júla 2026
Trpaslík siahal na megaprekvapenie. Obhajcovia titulu si postup zaistili až po predĺžení, skóroval aj Messi
Tagy: MS vo futbale 2026
Kapverdy nadchli svet bojom s obhajcom titulu, ale nesklamali ani predtým. Na MS v riadnom hracom čase neprehrali ani raz. Applauzy, bubny a trúbenie áut sprevádzali oslavy v Praii po tesnej prehre ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Kapverdy nadchli svet bojom s obhajcom titulu, ale nesklamali ani predtým. Na MS v riadnom hracom čase neprehrali ani raz.
Applauzy, bubny a trúbenie áut sprevádzali oslavy v Praii po tesnej prehre futbalového výberu Kapverd s úradujúcim svetovým šampiónom Argentínou v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Kapverdy, ktoré sa pri premiére na tomto fóre prebojovali do vyraďovacej časti turnaja, skončili svoju cestu s hrdosťou napriek nepriazni osudu.
Africký súostrovný štát s populáciou presahujúcou 500-tisíc ľudí sa dostal do vyraďovačky po remízach so španielskymi majstrami Európy, Uruguajom a Saudskou Arábiou v základnej skupine. V boji o osemfinále potom statočne vzdoroval Argentíne a donútil obhajcu titulu k predĺženiu, no nakoniec jej podľahol 2:3.
Fanúšik kapverdského tímu Adilson Soaresz vysvetlil: "Prehrali sme zápas, ale cítime, že sme zvíťazili, pretože sme sa držali proti svetovým majstrom. Kapverdy boli úžasné.”
V uliciach hlavného mesta krajiny pokračovali oslavy až do skorých sobotňajších ranných hodín za zvukov vuvuzel a živej hudby. Pedro Ramos, jeden z podporovateľov v miestnej fanzóne, poznamenal: "Kapverdy odchádzajú zo svetového šampionátu so vztýčenou hlavou. Boli sme tak blízko k víťazstvu nad Argentínou. Dovolili sme si snívať. Donútili sme Argentínčanov potrápiť sa.”
"Pocitovo to bolo ako sledovať finále MS. Kto by si pomyslel, že Kapverdy na takomto turnaji dotlačia Argentínu do predĺženia?” priznal Armando Lopes.
Pred zápasom tréner Kapverd Bubista vyjadril pokoj a sebadôveru: "Sme pokojní, pretože sme si vybojovali miesto na tomto šampionáte zaslúžene a nie je sa čoho obávať. Vieme, aký dôležitý zápas nás čaká. Je to zápas nášho života, ale užijeme si ho a podáme to najlepšie.”
V závere duelu o postupe Argentíny rozhodol vlastný gól Dinneyho Borgesa, ktorý si pod tlakom Cristiana Romera dal vlastný gól v 111. minúte stretnutia. Argentína postúpila do osemfinále, v ktorom ju čaká Egypt.
Kapverdy na turnaji napísali krásnu futbalové rozprávky a získali si srdcia fanúšikov z celého sveta tým, že prekročili očakávania a ukázali, že aj menšie futbalové národy môžu zažiariť na svetovej scéne.
Zdroj: SITA.sk - Trpaslík siahal na megaprekvapenie. Obhajcovia titulu si postup zaistili až po predĺžení, skóroval aj Messi © SITA Všetky práva vyhradené.
Applauzy, bubny a trúbenie áut sprevádzali oslavy v Praii po tesnej prehre futbalového výberu Kapverd s úradujúcim svetovým šampiónom Argentínou v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Kapverdy, ktoré sa pri premiére na tomto fóre prebojovali do vyraďovacej časti turnaja, skončili svoju cestu s hrdosťou napriek nepriazni osudu.
Africký súostrovný štát s populáciou presahujúcou 500-tisíc ľudí sa dostal do vyraďovačky po remízach so španielskymi majstrami Európy, Uruguajom a Saudskou Arábiou v základnej skupine. V boji o osemfinále potom statočne vzdoroval Argentíne a donútil obhajcu titulu k predĺženiu, no nakoniec jej podľahol 2:3.
Fanúšik kapverdského tímu Adilson Soaresz vysvetlil: "Prehrali sme zápas, ale cítime, že sme zvíťazili, pretože sme sa držali proti svetovým majstrom. Kapverdy boli úžasné.”
V uliciach hlavného mesta krajiny pokračovali oslavy až do skorých sobotňajších ranných hodín za zvukov vuvuzel a živej hudby. Pedro Ramos, jeden z podporovateľov v miestnej fanzóne, poznamenal: "Kapverdy odchádzajú zo svetového šampionátu so vztýčenou hlavou. Boli sme tak blízko k víťazstvu nad Argentínou. Dovolili sme si snívať. Donútili sme Argentínčanov potrápiť sa.”
"Pocitovo to bolo ako sledovať finále MS. Kto by si pomyslel, že Kapverdy na takomto turnaji dotlačia Argentínu do predĺženia?” priznal Armando Lopes.
Pred zápasom tréner Kapverd Bubista vyjadril pokoj a sebadôveru: "Sme pokojní, pretože sme si vybojovali miesto na tomto šampionáte zaslúžene a nie je sa čoho obávať. Vieme, aký dôležitý zápas nás čaká. Je to zápas nášho života, ale užijeme si ho a podáme to najlepšie.”
V závere duelu o postupe Argentíny rozhodol vlastný gól Dinneyho Borgesa, ktorý si pod tlakom Cristiana Romera dal vlastný gól v 111. minúte stretnutia. Argentína postúpila do osemfinále, v ktorom ju čaká Egypt.
Kapverdy na turnaji napísali krásnu futbalové rozprávky a získali si srdcia fanúšikov z celého sveta tým, že prekročili očakávania a ukázali, že aj menšie futbalové národy môžu zažiariť na svetovej scéne.
Zdroj: SITA.sk - Trpaslík siahal na megaprekvapenie. Obhajcovia titulu si postup zaistili až po predĺžení, skóroval aj Messi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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