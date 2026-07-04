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 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Trpaslík siahal na megaprekvapenie. Obhajcovia titulu si postup zaistili až po predĺžení, skóroval aj Messi


Tagy: MS vo futbale 2026

Kapverdy nadchli svet bojom s obhajcom titulu, ale nesklamali ani predtým. Na MS v riadnom hracom čase neprehrali ani raz. Applauzy, bubny a trúbenie áut sprevádzali oslavy v Praii po tesnej prehre ...



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cape_verde_uruguay_wcup_soccer_29868 676x451 4.7.2026 (SITA.sk) - Kapverdy nadchli svet bojom s obhajcom titulu, ale nesklamali ani predtým. Na MS v riadnom hracom čase neprehrali ani raz.


Applauzy, bubny a trúbenie áut sprevádzali oslavy v Praii po tesnej prehre futbalového výberu Kapverd s úradujúcim svetovým šampiónom Argentínou v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Kapverdy, ktoré sa pri premiére na tomto fóre prebojovali do vyraďovacej časti turnaja, skončili svoju cestu s hrdosťou napriek nepriazni osudu.

Africký súostrovný štát s populáciou presahujúcou 500-tisíc ľudí sa dostal do vyraďovačky po remízach so španielskymi majstrami Európy, Uruguajom a Saudskou Arábiou v základnej skupine. V boji o osemfinále potom statočne vzdoroval Argentíne a donútil obhajcu titulu k predĺženiu, no nakoniec jej podľahol 2:3.

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Fanúšik kapverdského tímu Adilson Soaresz vysvetlil: "Prehrali sme zápas, ale cítime, že sme zvíťazili, pretože sme sa držali proti svetovým majstrom. Kapverdy boli úžasné.”

V uliciach hlavného mesta krajiny pokračovali oslavy až do skorých sobotňajších ranných hodín za zvukov vuvuzel a živej hudby. Pedro Ramos, jeden z podporovateľov v miestnej fanzóne, poznamenal: "Kapverdy odchádzajú zo svetového šampionátu so vztýčenou hlavou. Boli sme tak blízko k víťazstvu nad Argentínou. Dovolili sme si snívať. Donútili sme Argentínčanov potrápiť sa.”

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"Pocitovo to bolo ako sledovať finále MS. Kto by si pomyslel, že Kapverdy na takomto turnaji dotlačia Argentínu do predĺženia?” priznal Armando Lopes.

Pred zápasom tréner Kapverd Bubista vyjadril pokoj a sebadôveru: "Sme pokojní, pretože sme si vybojovali miesto na tomto šampionáte zaslúžene a nie je sa čoho obávať. Vieme, aký dôležitý zápas nás čaká. Je to zápas nášho života, ale užijeme si ho a podáme to najlepšie.”

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V závere duelu o postupe Argentíny rozhodol vlastný gól Dinneyho Borgesa, ktorý si pod tlakom Cristiana Romera dal vlastný gól v 111. minúte stretnutia. Argentína postúpila do osemfinále, v ktorom ju čaká Egypt.

Kapverdy na turnaji napísali krásnu futbalové rozprávky a získali si srdcia fanúšikov z celého sveta tým, že prekročili očakávania a ukázali, že aj menšie futbalové národy môžu zažiariť na svetovej scéne.


Zdroj: SITA.sk - Trpaslík siahal na megaprekvapenie. Obhajcovia titulu si postup zaistili až po predĺžení, skóroval aj Messi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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