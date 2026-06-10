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 24hod.sk    Šport

10. júna 2026

Neymar sa pred poslednými MS cíti ako dieťa pri debute na tomto fóre


Tagy: brazílska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Brazilský futbalový velikán sa pripravuje na svoje štvrté a zároveň posledné majstrovstvá sveta. Brazílsky futbalista Neymar sa cíti ako "dieťa" pred svojim štvrtým a zároveň posledným ...



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neymar2 scaled 1 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Brazilský futbalový velikán sa pripravuje na svoje štvrté a zároveň posledné majstrovstvá sveta.


Brazílsky futbalista Neymar sa cíti ako "dieťa" pred svojim štvrtým a zároveň posledným svetovým šampionátom, ktorý by mohol ohroziť pretrvávajúci problém s lýtkovým svalom. Štart 34-ročného útočníka v úvodnom súboji Brazílčanov proti Maročanom je otázny. Očakáva sa, že sobotňajší duel v New Jersey vynechá.

Najlepší strelec brazílskej reprezentácie všetkých čias sa podľa dostupných informácií dobre zotavuje a dúfa, že v Severnej Amerike pomôže tímu trénera Carla Ancelottiho. Najúspešnejšia krajina na MS okrem toho nastúpi 19. júna proti Haiti a o päť dní neskôr si zmeria sily aj so Škótskom.

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"Aj keď je to môj štvrtý svetový šampionát, je to iný pocit kvôli všetkému, čo to prináša, a samozrejme že je to posledný turnaj," povedal Neymar.

Neymar bol neoddeliteľnou súčasťou ostatných troch brazílskych výberov na svetových šampionátoch, no jeho účasť tentoraz vyvolala prekvapenie, pretože zranenia mu zabránili hrať za národný tím od roku 2023.

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"Som tu a cítim sa ako dieťa, ako 18-ročný na svojich prvých majstrovstvách sveta. Som veľmi hrdý a šťastný, že som tu. Budem si užívať každú sekundu, každý moment tohto šampionátu a dúfam, že bude výnimočný," priznal hráč FC Santos, ktorý v minulosti hral aj za FC Barcelona či Paríž Saint-Germain.

Neymar debutoval na majstrovstvách sveta v roku 2014 na domácej pôde, no v semifinále ho pri prehre Brazílie s Nemeckom 1:7 vyradilo z hry zranenie. Brazílčania na ďalších dvoch MS vypadli vo štvrťfinále.


Zdroj: SITA.sk - Neymar sa pred poslednými MS cíti ako dieťa pri debute na tomto fóre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: brazílska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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