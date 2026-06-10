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10. júna 2026
Prezident FIFA Infantino pred štartom MS 2026 čelí ťažkým otázkam
Tagy: MS vo futbale 2026
Organizátori svetového šampionátu musia reagovať na kontroverzie okolo cien lístkov aj imigračných obmedzení. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino čelí pred štartom ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Organizátori svetového šampionátu musia reagovať na kontroverzie okolo cien lístkov aj imigračných obmedzení.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino čelí pred štartom futbalových majstrovstiev sveta tlaku zo strany médií v dôsledku viacerých kontroverzií počas príprav na turnaj.
Infantino musí odpovedať na otázky o vysokých cenách vstupeniek aj o imigračnej politike, ktorá viedla k zákazu vstupu niektorým významným osobám, vrátane špičkového rozhodcu, fanúšikov a členov realizačných tímov, do USA - teda do jednej z troch krajín, ktoré hostia podujatie.
Okrem USA sú spoluorganizátormi šampionátu aj Kanada a Mexiko. Práve v Mexiku sa vo štvrtok začne najrozsiahlejší a najambicióznejší šampionát v histórii s rekordným počtom 48 tímov. Otvárací zápas sa odohrá na Aztéckom štadióne v Mexico City, domáci Mexičania v ňom vyzvú výber Juhoafrickej republiky.
Medzi vážne problémy patrí aj prípad somálskeho rozhodcu Omara Artana, ktorému úrady nepovolili vstup do USA napriek platným vízam a príslušnej dokumentácii. Artan, ocenený Africkou futbalovou konfederáciou (CAF) ako najlepší rozhodca roka 2025, sa mal stať prvým Somálčanom na MS.
Po 11-hodinovom vypočúvaní na letisku v Miami ho úrady vrátili späť do Turecka. Americké úrady tvrdia, že je spojený s podozrivými osobami, čo znemožnilo jeho vstup.
Napriek sklamaniu rozhodca plánuje účasť na ďalšom svetovom šampionáte v roku 2030, čo potvrdil pri návrate do vlasti, kde ho čakalo viac než sto podporovateľov a novinárov.
Protesty v Mexiku naopak naznačujú možné spoločenské nepokoje pred otvorením turnaja. Demonštranti v utorok zablokovali prístup k Aztéckemu štadiónu, hoci policajné sily bránili ich priblíženiu k štadiónu. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová označila tieto protesty za provokáciu, zároveň však odmieta silové riešenie situácie a ubezpečila, že otvárací zápas turnaja je zabezpečený.
Na opačnej strane športového diania sa objavila hviezda argentínskeho tímu Lionel Messi. Po zranení sa predstavil na ihrisku ako náhradník a významne prispel k výhre Argentíny nad Islandom 3:0.
Messi sa chystá na svoj šiesty svetový šampionát. Obhajcovia titulu Argentínčania nechýbajú medzi favoritmi turnaja spolu s výbermi Španielska, Francúzska či Anglicka.
Zdroj: SITA.sk - Prezident FIFA Infantino pred štartom MS 2026 čelí ťažkým otázkam © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino čelí pred štartom futbalových majstrovstiev sveta tlaku zo strany médií v dôsledku viacerých kontroverzií počas príprav na turnaj.
Infantino musí odpovedať na otázky o vysokých cenách vstupeniek aj o imigračnej politike, ktorá viedla k zákazu vstupu niektorým významným osobám, vrátane špičkového rozhodcu, fanúšikov a členov realizačných tímov, do USA - teda do jednej z troch krajín, ktoré hostia podujatie.
Okrem USA sú spoluorganizátormi šampionátu aj Kanada a Mexiko. Práve v Mexiku sa vo štvrtok začne najrozsiahlejší a najambicióznejší šampionát v histórii s rekordným počtom 48 tímov. Otvárací zápas sa odohrá na Aztéckom štadióne v Mexico City, domáci Mexičania v ňom vyzvú výber Juhoafrickej republiky.
Medzi vážne problémy patrí aj prípad somálskeho rozhodcu Omara Artana, ktorému úrady nepovolili vstup do USA napriek platným vízam a príslušnej dokumentácii. Artan, ocenený Africkou futbalovou konfederáciou (CAF) ako najlepší rozhodca roka 2025, sa mal stať prvým Somálčanom na MS.
Po 11-hodinovom vypočúvaní na letisku v Miami ho úrady vrátili späť do Turecka. Americké úrady tvrdia, že je spojený s podozrivými osobami, čo znemožnilo jeho vstup.
Napriek sklamaniu rozhodca plánuje účasť na ďalšom svetovom šampionáte v roku 2030, čo potvrdil pri návrate do vlasti, kde ho čakalo viac než sto podporovateľov a novinárov.
Protesty v Mexiku naopak naznačujú možné spoločenské nepokoje pred otvorením turnaja. Demonštranti v utorok zablokovali prístup k Aztéckemu štadiónu, hoci policajné sily bránili ich priblíženiu k štadiónu. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová označila tieto protesty za provokáciu, zároveň však odmieta silové riešenie situácie a ubezpečila, že otvárací zápas turnaja je zabezpečený.
Na opačnej strane športového diania sa objavila hviezda argentínskeho tímu Lionel Messi. Po zranení sa predstavil na ihrisku ako náhradník a významne prispel k výhre Argentíny nad Islandom 3:0.
Messi sa chystá na svoj šiesty svetový šampionát. Obhajcovia titulu Argentínčania nechýbajú medzi favoritmi turnaja spolu s výbermi Španielska, Francúzska či Anglicka.
Zdroj: SITA.sk - Prezident FIFA Infantino pred štartom MS 2026 čelí ťažkým otázkam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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