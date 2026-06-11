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11. júna 2026

Slováci si na MS do 18 rokov 2027 zahrajú aj proti Bielorusom. Lotyši možno odstúpia z turnaja


Tagy: Bielorusko MS do 18 rokov Návrat Vojna na Ukrajine

Slovensko sa na MS 2027 do 18 rokov predstaví v B-skupine spoločne s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom webe potvrdila dva zásadné fakty týkajúce ...



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11.6.2026 (SITA.sk) - Slovensko sa na MS 2027 do 18 rokov predstaví v B-skupine spoločne s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom.


Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom webe potvrdila dva zásadné fakty týkajúce sa najbližších MS do 18 rokov. Budúcoročné majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie sa uskutočnia v termíne 22. apríla - 2. mája 2027 v americkom Duluthe, v štáte Minnesota.

Druhý podstatný fakt je ten, že Slovensko ako obhajca striebra z tohtoročného šampionátu v Trenčíne a Bratislave sa predstaví v B-skupine spoločne s reprezentáciami Česka, Fínska, Kanady a Bieloruska.

Práve účasť Bielorusov je novinka, keďže bieloruskí hokejisti až dosiaľ chýbali v medzinárodných súťažiach od februára 2022. Bolo to z dôvodu pretrvávajúcej vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, kde Bielorusko zohráva úlohu ako ruský spojenec. Ich návrat po piatich rokoch je minimálne kontroverzný.


Bielorusi sú späť


Napriek tomu, že vojna na Ukrajine sa stále neskončila, IIHF sa rozhodla vrátiť Bielorusov do medzinárodných turnajov, aj keď zatiaľ len čiastkovo. V roku 2027 by sa mali predstaviť na svetových šampionátoch aj bieloruské hokejistky v kategórii žien a tiež v kategórii do 18 rokov.

IIHF zverejnila aj zloženie A-skupiny v Duluthe, v ktorej sa predstavia Dáni, Lotyši, Nóri, Švédi a domáci Američania. Znamená to, že Švajčiari, ktorí si pôvodne vybojovali postup do elitnej kategórii MS, budú hrať len na šampionáte nižšej kategórie v slovinskom Blede. V skupine budú mať za súperov hokejistov Ukrajiny a Maďarska.

Lotyši majú zákon


Švajčiarske médiá píšu, že ich hokejová federácia zatiaľ nezaujala k zmene situácie oficiálny postoj. Avšak Lotyši v tom majú jasno. Na svetový šampionát do Minnesoty síce pocestujú, ale akonáhle sa vo vyraďovacej časti alebo baráži budú musieť postaviť proti hráčom z Bieloruska, na zápas nenastúpia.

V zákone svojej krajine majú uvedené, že proti krajine vojenského agresora hrať nebudú.

"Pokiaľ by naozaj došlo k takej situácii a Lotyšsko by nebodaj vinou toho zostúpilo do nižšej kategórie MS, vyvolalo by to obrovský škandál, za ktorý by bola zodpovedná IIHF," napísal web hokej.cz.

Švajčiarsky Blick píše, že ešte väčší precedens by nastal v prípade návratu Rusov do medzinárodného hokeja, čo sa zatiaľ v roku 2027 nemá udiať.

Možné následky?


"Ak IIHF ustúpi a Rusko sa bude môcť vrátiť na medzinárodnú scénu, bude to mať následky. Švédsko, Fínsko a Česká republika zaujali po vypuknutí vojny jasný postoj: návrat je možný až po skončení vojny, vrátení dobytých území a vyplatení reparácií. Ďalšia podmienka: všetci podporovatelia Putinovho režimu musia byť odstránení zo sféry vplyvu Ruskej federácie," tvrdí Blick a ešte na túto tému doplnil:

"Pre funkcionárov z IIHF už strkanie hlavy do piesku nebude možné. Ak sa sklonia pred Ruskom a Bieloruskom, majstrovstvá sveta v ich súčasnej podobe budú históriou. Švédsko, Fínsko a Česká republika zaujali jasný postoj a ďalšie národné federácie budú zrejme nasledovať ich príklad."


Zdroj: SITA.sk - Slováci si na MS do 18 rokov 2027 zahrajú aj proti Bielorusom. Lotyši možno odstúpia z turnaja © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bielorusko MS do 18 rokov Návrat Vojna na Ukrajine
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