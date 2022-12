Ronaldo priznal, že jeho sen o titule s Portugalskom sa rozplynul

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo v príspevku na sociálnej sieti Instagram priznal, že jeho sen triumfovať na MS sa rozplynul. Európski šampióni z roku 2016 prehrali vo štvrťfinále v Katare s Marokom 0:1. Tridsaťsedemročný útočník však zatiaľ nemieni ukončiť reprezentačnú kariéru.





"Nemá zmysel reagovať unáhlene. Chcem, aby všetci vedeli, že moja oddanosť pre Portugalsko bola stále rovnaká napriek rôznym názorom. Bol som len jedným z hráčov, ktorý bojoval za cieľ celého tímu. Nikdy by som sa neotočil chrbtom k svojim spoluhráčom ani mojej krajine," uviedol Ronaldo, ktorý je so 118 gólmi najlepší strelec na medzinárodnej scéne: "V mojich piatich vystúpeniach na MS počas 16 rokov som hral po boku skvelých hráčov. Podporovali ma milióny našich fanúšikov a dal som zo seba všetko. Nikdy neustúpim z boja a preto som sa nevzdal tohto sna, ale ten sa bohužiaľ po sobotnej prehre skončil."Najbližším veľkým turnajom sú ME v Nemecku v roku 2024. Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku bude v lete 2026, keď bude mať Ronaldo už 41 rokov.